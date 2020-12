DJ Zus: Didżejing to jest niezła sztuka

W 2015 roku Red Bull Tour Bus ruszył w Polskę ze Wspólną Sceną – projektem, który opowiadał hiphopową historię takich miast jak Lublin czy Katowice. Krakowa na jego mapie nie było, ale możemy teraz nadrobić zaległości. Jak z twojej perspektywy rodził się hip-hop na krakowskim Rynku?

Tomek Kubik aka DJ Zus (Zooteka): Na początku lat 90. wszystkim na Rynku kręciła ekipa MSC. Market Square Crew. W tej ekipie był m.in. Krime, który jako pierwszy w Polsce grał wtedy – razem ze swoim bratem MK Feverem – z gramofonów, był Bastek z Intoksynatora, byli: Men, Riske, Cret, Menace, Dark, Mikrobi, Kliczu, Clear... Ja się z nimi przeciąłem po raz pierwszy w 1993 roku. Siedzieliśmy cały czas na Rynku i jeździliśmy na deskorolkach , gdy pojawiło się graffiti to lataliśmy i robiliśmy pierwsze tagi i wrzuty w Krakowie, graliśmy też sporo w kosza. Byliśmy mocno zajawkową ekipą, która na Rynku miała wszystko: super warunki, super skaterów i grafficiarzy. W pewnym momencie pojawił się tam nawet Cruel z Australii, który wyniósł graffiti w Krakowie na zupełnie inny level.

Co najbardziej pamiętasz z tamtego czasu?

Że byliśmy mega prawdziwi. Na krakowskim Rynku wszyscy znali się z twarzy, nie było tam żadnych ogródków pod turystów jak dzisiaj, mieliśmy jedną ekipę, która gdzieś się przewijała i coś robiła. Co ciekawe, to były czasy, kiedy hip-hopu jeszcze się nie słuchało. Byliśmy otoczeni przez rzeczy związane z hip-hopem, ale wtedy jeszcze mieliśmy mocną bazę hardcore’ową. Mnóstwo ludzi słuchało ostrego, gitarowego grania i mnie hardcore też zawsze był bardzo bliski. Jednocześnie graliśmy sporo w kosza, więc naturalnie pojawiły się w naszym życiu czarne brzmienia ze Stanów. Wszyscy do tego ewoluowaliśmy. Bastek nie przez przypadek miał ksywę „Rhymer”, bo on zawsze chodził i coś tam pod nosem rymował. Tak też tagował w Krakowie na ścianach.

Kiedy zatem mocniej weszliście w hip-hop?

W 1993 roku wróciłem ze Stanów, totalnie zamerykanizowany. Spędziłem tam rok – na zaproszenie ciotki poleciałem robić szkołę, czytać amerykańskie książki i przy okazji słuchać tamtejszej muzyki. Gdy wróciłem, byłem jak z kosmosu. Przywiozłem ze sobą trochę ciuchów, kaset i płyt z hip-hopem. Ale choć byłem bardzo do przodu, jeszcze bardziej do przodu jeśli chodzi o muzykę był Krime. Mogłem przywieźć ze Stanów super mixtape’y i kawałki, być na krakowskim Rynku „cool”, ale Krime zawsze miał wszystko. W momencie, gdy go poznałem, on już podsuwał mi niesamowitą muzykę. To on jako pierwszy pielęgnował w nas hiphopową zajawkę. Dzięki Krime’owi i jego bratu, Feverowi, mieliśmy mnóstwo świetnej muzyki i to była nasza przewaga. Na każdej imprezie, na której grali, pojawiały się brzmienia, których nikt wtedy nie grał w Polsce.

Tomek Kubik, czyli DJ Zus © Zooteka

Ty swoją pierwszą hiphopową imprezę kiedy zrobiłeś?

Zanim jeszcze zrobiłem imprezę, pojechałem do Londynu, do pracy. Po powrocie ze Stanów byłem w takim momencie, że chciałem się dostać na AWF, na rehabilitację, gdzie było po 20 osób na miejsce, ale nic z tego nie wyszło. Stałem więc przed dylematem – iść do wojska czy może gdzieś wyjechać i jakoś lepiej wykorzystać ten czas. Pojechałem więc w ‘96 roku do Anglii. Na miejscu okazało się, że ja, młody chłopak mocno już przesiąknięty krakowskim Rynkiem i hip-hopem, trafiłem do najlepszego świata, jaki mogłem sobie wyobrazić. Zacząłem zarabiać w funtach i chodzić na najlepsze koncerty. Zwykły chłopak z Polski nagle mógł sobie kupić Timberlandy, kupić kurtkę Helly Hansena, a przede wszystkim – miał dostęp do fantastycznego świata muzyki. To właśnie w Londynie ubzdurałem sobie, że jak wrócę do Polski to będę robić imprezy. I w 1998 roku, w krakowskim CK Browarze, zrobiliśmy najgłośniejszą i najbardziej legendarną imprezę w mieście: Grand Royal KRK Hip-Hop Party. Kiedy rozklejaliśmy o niej plakaty jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy do czego to zmierza, a klub pękał w szwach! Wystąpili tam wtedy m.in. Czarno Na Białym, Krime, DMC… To był punkt zwrotny w historii krakowskiego hip-hopu.

Potem pewnie chciałeś robić już tylko takie imprezy.

Bardzo chciałem przenosić do nas to, co widziałem i słyszałem najpierw w Stanach, a potem w Anglii. Założyłem więc z najbliższym kumplem Darkiem Federowiczem MSC Promotions - firmę, która organizowała wspomnianą pierwszą legendarną imprezę, a po roku powstała Zooteka, czyli agencja eventowa, którą prowadzę do dziś. Pod nazwą Zooteka Records wydawałem też składankę „KRK Rap Atak” i pierwsze płyty Firmy oraz Intoksynatora.

Nigdy sam nie chciałeś rapować?

Świętej pamięci kolega Bolec ubzdurał sobie kiedyś, że będę jego hypemanem. Bo jego zdaniem świetnie rymowałem te wszystkie klasyczne kawałki House of Pain czy Cypress Hill , i on chciał mnie na swojej trasie koncertowej. Ale wtedy właśnie wyjechałem do Anglii i nic z tego nie wyszło. Nigdy też specjalnie do rapowania się nie pchałem, uważam, że nie miałem do tego odpowiednich skillsów. Wiesz, to trzeba mieć, a mnie rapowanie – mówiąc zupełnie szczerze – nie wychodziło. Jeśli chodzi zaś o didżejing , na pewno opanowałem miksowanie. Ale też specjalnie tego w sobie nie rozwijałem. Dużo rzeczy w swoim życiu robiłem po prostu dobrze, ale najlepiej wychodziło mi organizowanie imprez. Będąc na przykład w składzie Intoksynatora byłem tam jedynym, który pewne sprawy ogarniał. Gdyby nie ja, nikt by tego nie zrobił.

I po Firmie, i po Intoksynatorze dawno nie ma śladu… Gdyby dziś spojrzeć na krakowski Rynek – nie ma tu hiphopowej grupy, która bezboleśnie przetrwała próbę czasu.

Bo ten klimat, te imprezki, ten Ryneczek… Kraków to naprawdę bardzo specyficzne miejsce i o ile uważam, że zrobiłem w tym mieście naprawdę dużo fajnych rzeczy, zawsze mi tu brakowało osoby, która do mojej pasji dołożyłaby skrupulatnie wymyślony biznesplan. Mnie zawsze kręciła kreacja i organizacja, moich kolegów kręciły imprezy i prawdziwy hip-hop, i nie było tu nikogo, kto by tego wszystkiego przypilnował biznesowo. Koledzy w Warszawie czy innych miastach mieli więcej szczęścia. W odpowiednim momencie pojawiały się osoby, które pomagały pewne ważne kwestie ogarniać, a u nas: „Gangsters wanna be rappers, rappers wanna be gangsters” – jak podsumował to kiedyś Bastek. Swoją drogą Bastek był przekotem, uważam, że w tamtych czasach było może z pięciu raperów, którzy umieli rymować tak jak on, ale co się z nim dzisiaj dzieje? Nie mam pojęcia.

Z wydawaniem płyt też w Krakowie nie wyszło.

Myślę, że jako Zooteka Records próbowaliśmy wydawać muzykę w złym momencie. To były czasy, gdy na rynek wchodziły nagrywarki i ludzie na potęgę kopiowali płyty CD. Nie tylko muzyczne, także te z grami. Miałem okazję robić imprezy dla Playstation i słyszałem, jak pracownicy tej firmy narzekali na nasz rynek. Nie bez znaczenia były też inne czynniki. Może gdyby chłopaki nie pouciekali po płycie „Z dedykacją dla ulicy” z Firmy, następny legal byłby równie przełomowy jak ten pierwszy? Ale to się rozwaliło. Dobrze wiesz przecież, jak wielką nadzieją był Mercedresu. W 2002 roku Hirek Wrona zapraszał nas na festiwal Hip-Hop Opole, bo był wielkim Dresa, przed którym nikt w Polsce nie śpiewał raggowo. On był zjawiskowy! Świetnie nawijał ragga style. Ale tak zbierał się do wydania płyty, że robił ją 15 lat! I 15 lat za długo.

Bo Kraków to nie tylko miejsce, to stan umysłu.

Podpisuję się pod tym. To jest nasza klątwa: życie w pięknym mieście, którego nam wszyscy zazdroszczą, ale w którym – na tle na przykład Warszawy – dzieje się niewiele. Ja po pewnym czasie zacząłem mocniej wchodzić w robienie murali, imprez sportowych, a w końcu w świat DJ-ów. W 2000 i 2002 roku zorganizowaliśmy imprezy Vestax Extravaganza: DJ’s Competition, po czym dostaliśmy przedstawicielstwo w Polsce ITF-u, czyli International Turntablist Federation. Tak zaczęły się kręcić pod Zooteką profesjonalne imprezy didżejskie. W 2007 roku zaczęliśmy robić mistrzostwa świata didżejów IDA .

Tomek Kubik, czyli DJ Zus © archiwum prywatne

Miałeś dość raperów, że zacząłeś robić imprezy didżejskie?

Ja już w Anglii mocno sfreakowałem na punkcie didżejingu. Miałem okazję zobaczyć na żywo showcase DJ-a Scratcha i autentycznie zwariowałem! Potem spotkała mnie z kolei zabawna sytuacja: pracowałem w restauracji w Londynie, do której przychodził gość, który ewidentnie był DJ-em. Wiesz, to widać: miał ze sobą didżejskie case’y, nalepki, te sprawy. I on zawsze przychodził do nas ostatni, więc sprzedawałem mu piwo w ramach „happy hours”, tyle że po godzinach. (śmiech) Któregoś dnia w końcu zagadałem śmielej do niego, podpytałem, czy dobrze obstawiam, że jest didżejem, a on na to, że tak. „Jestem mistrzem świata didżejów. Cześć, Tony Vegas ze Scratch Perverts”. Wtedy mu powiedziałem, że jak wrócę do Polski to będę robił didżejskie imprezy i na pewno go zaproszę. I co się stało? Kiedy przyleciał na IDA do Krakowa mocno się zdziwił, że osoba odbierająca go limuzyną z lotniska, to ten chłopak z restauracji w Londynie. (śmiech)

Czyja wizyta na mistrzostwach IDA miała dla ciebie największe znaczenie? Bo gościłeś u siebie wszystkie sławy sceny didżejskiej.

Chyba właśnie wizyta Scratch Perverts. Ze względu na całe tło, które ci opowiedziałem, bo to ma dla mnie ogromne znaczenie. Od zwykłego pracownika w Londynie udało mi się przejść do momentu, gdy sprowadzam do Polski największe osobistości sceny didżejskiej. Na przykład wielkiego DJ-a Q-berta, który jest dla mnie kosmitą, serio.

Gdy już Scratch Perverts albo Q-bert przylatują do Polski, to co ci mówią?

Są zachwyceni. Ale z prostej przyczyny: my mamy tutaj coś, czego nie ma nigdzie indziej na świecie. Czyli superekipę. Kochanych, dobrych ludzi, którzy są fajni, śmieszni, inteligentni i z którymi chce się spędzać czas. Sam byłeś wiele razy na backstage’u IDA i wiesz dobrze, jak to zaplecze wygląda. Nie bez kozery nazywane jest najlepszym backstagem w Polsce. Ono tętni życiem, tam każdy chce wbić, poprzybijać piątki i poczuć prawdziwy klimat tej imprezy. IDA symbolizuje się tym, że dbamy o rodzinną atmosferę. Ona jest dla nas bardzo ważna. Miałem okazję być na innych zagranicznych mistrzostwach i muszę ci powiedzieć, że OK, fajnie, ale też dosyć sztywno. A do krakowskiego ICE’a udało nam się sprowadzić dwa tysiące ludzi! Ja nigdy nie widziałem takiego tłumu na zawodach turntablistycznych. To dlatego też tak bardzo namawiałem ekipę Red Bull 3Style do organizowania finałów właśnie w Krakowie .

Wielki finał Red Bull 3Style w Krakowie: zobacz najlepsze ujęcia!

Organizowanie mistrzostw świata didżejów w Polsce, poza promocją naszego kraju za granicą, przełożyło się według ciebie na coś jeszcze?

Organizacja mistrzostw IDA wpłynęła diametralnie na całą scenę didżejską w naszym kraju. Czasy, które ja pamiętam – gdy Vestax Extravaganzę wygrywał Krime – w porównaniu do tego, co jest teraz, to przepaść. Dzisiaj, jeśli chodzi o didżejing, jesteśmy potęgą. Francuzi, Amerykanie, Anglicy Japończycy, Polacy – to jest czołówka światowego turnatblizmu. Możemy pochwalić się największą liczbą tytułów mistrzowskich IDA, mamy na swoim podwórku najlepszych scratcherów, jesteśmy dla innych poza zasięgiem. Pan Jaras trzy razy z rzędu był pierwszy na świecie i to przez niego wprowadziliśmy zasadę „do trzech razy sztuka” – jeśli wygrywasz trzy tytuły to więcej nie startujesz – żeby dać szansę innym. Bo Pan Jaras pewnie znowu by to wygrał. (śmiech)

Wspomniałeś o rodzinnej atmosferze i wyjątkowym klimacie podczas IDA. Ciekawi mnie, czy spotkania na tym słynnym backstage’u zaowocowały międzynarodowymi relacjami?

Tak. Przy okazji IDA tworzyły się fajne, międzynarodowe przyjaźnie i relacje. DJ Eprom na przykład miał kiedyś taką prośbę, by dać mu pokój gdzieś obok przylatującego do nas D-Stylesa. Chciał go poznać, trochę z nim pogadać i poscratchować, bo to był dla niego król didżejingu. Kilka lat później Eprom będzie robił w swoim studiu mastering płyty D-Stylesa. Bo sam jest dzisiaj poważną firmą na scenie. Jeśli chodzi o młode pokolenie didżejów, to na pewno występujący u nas VaaZee zbudował sobie fajną pozycję w świecie.

I tylko szkoda, że hiphopowy didżej i mistrz gramofonów, mimo swych umiejętności, to wciąż bohater drugiego planu.

Didżejing, mimo że to jeden z filarów mega popularnej kultury hip-hop, wciąż interesuje określone grono odbiorców. Ale tak to już jest przy ambitnych rzeczach, że najczęściej pozostają niszowe. Didżejing to jest sztuka, to jest talent i umiejętności, ale jeśli DJ nie gra Electronic Dance Music to nie ma szans, by stał się na tym świecie popularny. Mamy wielu mistrzów gramofonów związanych ze znanymi hiphopowymi ekipami – np. Falcon gra z JWP – ale DJ skazany jest na swoją niszę. Myślę też, że nikt z nich nie chce iść totalnie w komercję, didżeje chcą po prostu robić swój hip-hop.

A ty nie chciałeś z organizowanych w Polsce mistrzostw świata zrobić hiphopowego festiwalu, na którym mistrzowie gramofonów mieliby miejsce równe popularnym raperom?