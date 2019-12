Idzie nowe: Miętha

Rozmawiamy kilka tygodni po premierze waszej płyty. Trudno było wejść na rynek z zupełnie nowym projektem?

Skip: Na pewno jest to trudne, ale nikt przecież nie spodziewał się, że będzie łatwo. Myślę, że gdybyśmy najpierw rozwinęli swoje solowe kariery, a dopiero później działali w duecie, to bardzo by nam to pomogło, niemniej... nie narzekamy. Mamy bardzo pozytywny odbiór płyty. Jakiś czas temu graliśmy premierowy koncert w Warszawie i mieliśmy komplet publiczności. Wszyscy śpiewali z nami nasze utwory. Były momenty, że stojąc na scenie, brakowało nam słów. Włożyliśmy w „Audioportret” dużo miłości i teraz ona do nas wraca.

Awgs: Krążek jest dla nas nie tylko eksperymentem sonicznym, ale i marketingowym. W tej chwili na rapowej scenie królują płyty z garnizonem producentów i wykalkulowanym zestawem featuringów. Nauczeni doświadczeniem naszych starszych kolegów z Bitaminy , odważyliśmy się tworzyć bardziej z potrzeby serca niż z chęci zarobienia pieniędzy. Okazało się, że ta idealistyczna inwestycja zaczęła się szybko zwracać w postaci wyprzedanego koncertu i nieustannie rosnącej grupy odbiorców naszej muzyki. Nie wiem, co będzie dalej, ale chyba warto było zaryzykować.

Wyczytałem gdzieś, że w momencie, kiedy usiedliście do prac nad albumem, znaliście się bardzo krótko. Takie krótkie staże pomagają w robieniu muzyki?

Awgs: Nawiązanie współpracy między mną a Skipem wyniknęło z wyczerpania formuły grania koncertów solo jako producent/beatmaker. Wcześniej jeździłem po Polsce, grając live acty przed Bitaminą . Nadszedł moment na zmianę w moim repertuarze i zacząłem kogoś szukać do wspólnego projektu. Szczęśliwie wpadłem na nagranie Skipa „Biorę wdech”, które zaintrygowało mnie na tyle, że do niego napisałem i ustawiliśmy się na kawę. Po przesłuchaniu wstępnej selekcji bitów doszliśmy do wniosku, że nie zaszkodzi, jeśli coś razem zrobimy. Nie wiązaliśmy z tym większych oczekiwań czy nadziei. Dwa dni później dostałem prevkę z refrenem i jedną zwrotkę do „Star$". Następnie skupiliśmy się na pracy studyjnej odkrywając, co jeszcze może przynieść ta znajomość. Z każdą ustawką było tylko lepiej. Szkic płyty stworzyliśmy na sześciu spotkaniach. Tak powstałe demo, jeszcze bez tytułu i nazwy zespołu, trafiło do wytwórni Asfalt. Otrzymaliśmy bardzo wymowną wiadomość zwrotną o treści: „fajne”. To był piątek. Nie za bardzo wiedzieliśmy, jak zinterpretować tę recenzję... Na szczęście po weekendzie szef Asfaltu, Tytus, zaczął bardziej wylewnie się udzielać i zaprosił nas na spotkanie w trybie przyspieszonym. Obydwaj za dzieciaka stawialiśmy Asfalt na piedestale polskich wytwórni. Dużo słuchałem starego Fisza , „Jazzurekcji” czy „7” Ostrego. Więc nie zastanawialiśmy się zbyt długo i podpisaliśmy z nimi kontrakt.

Od momentu wspomnianej „Jazzurekcji” do dzisiaj minęło już trochę czasu. Środowisko hiphopowe w międzyczasie nie jest już tak bardzo radykalne jak przed laty, ale mimo wszystko wciąż uzurpuje sobie prawo do mówienia, co jest „prawdziwym hip-hopem”, a co nie. Odczuliście to?

Skip: Środowisko stało się bardziej otwarte na różne eksperymenty. Wydaje mi się, że artyści wyczuli ograniczenia, które wynikały z „pozostawania true i bycia prawdziwym raperem”. Uważam, że eksperymenty w brzmieniu, edycji wokali czy dodawania większych partii śpiewanych są super! To właśnie pozwala wyzwalać kreatywność i zastosować zabiegi, które wywołają efekt pod tytułem: „wow! Nie słyszałem jeszcze czegoś takiego!”. Bycie w czymś pionierem nigdy nie było łatwe. Gdyby wszyscy zamknęli się w takie same ramki i nałożyli sobie twórczą cenzurę, bo „chcą być prawdziwi”, to trudno byłoby usłyszeć na polskich płytach coś wyjątkowego. Mówię to oczywiście w dużym uproszczeniu. Kiedyś, gdy ziomek powiedział mi, że dobrze śpiewam i że mam podśpiewać refren, to pukałem się w czoło, ale... spróbowałem i odkryłem, że to otwiera dużo innych możliwości. Uważam, że polski rap stał się bardziej przystępny dla przeciętnego słuchacza muzyki, bo wyszedł poza te sztywne ramy, zaczął eksperymentować i stał się masowy. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony raperzy mogą teraz wyprzedawać stadiony i grać na największych festiwalach, a z drugiej - portale branżowe piszą bezsensowne newsy w stylu: „ Pezet nie uważa Robiego Ferrari za rapera”. C'mon! Mam nadzieję, że nikt nie zrobi z tego clickbaita. (śmiech) Granice gatunków muzycznych się zacierają, co jest świetne, ale powstaje wtedy margines błędu, w którym przeciętny słuchacz może się pogubić.

Widzicie, że wasz debiut odbił się większym echem wśród osób, które na co dzień nie słuchają tylko rapu?

Skip: Tak, odczuliśmy, że słuchają nas nie tylko rapowi odbiorcy. Co nas bardzo cieszy. Mam znajomych, którzy słuchają rapu, ale i takich, którzy słuchają go okazyjnie. Tym i tym podoba się to, co tworzymy. Cieszę się przykładowo z faktu, że na nasz koncert może przyjść 40-letni facet, który niekoniecznie słucha na co dzień rapu, ale i headsi, którzy wychowali się na oldschoolowym rapie. Hip-hop jest dziś na szczęście tak szerokim gatunkiem, że nie ogranicza już swoich twórców i słuchaczy.

Awgs: Zdecydowanie! Sporo osób spoza świata stricte hiphopowego mówiło nam, że to dobry krążek. Znajomi z pracy, rodzeństwo, rodzice. Pokazał nam to też dość szeroki wiekowo przekrój ludzi na koncercie. Bardzo nas to cieszy, ponieważ bardziej zależy nam na przekazaniu pozytywnego vibe'u niż na klepaniu się po plecach w branży.

A wy sami – czego ostatnio najczęściej słuchacie?

Awgs: Mój ukochany album 2019 roku to „Bandana” Freddiego Gibbsa i Madliba. Słucham go nieprzerwanie od premiery. Gości w moich słuchawkach w drodze do pracy. Napędza mnie do działania. Śledzę kariery obu panów od dość dawna i nieustannie się nimi inspiruję. Madlib to tytan pracy, absolutnie bezkompromisowy rzemieślnik. Gibbs z kolei to były gangster ze smykałką do komedii – polecam fanom czarnego humoru, jest profil na Instagramie – który przeszedł w życiu wiele, ale mimo przeciwności losu, postanowił pozostać po jasnej stronie mocy. Ich album to wyraz przyjaźni i zajawki, która – mimo innej koniunktury brzmieniowej – odnosi sukces.

Skip: Trudno jest mi zawiesić ucho na jednej płycie. Najczęściej wyłapuję najfajniejsze numery i wrzucam je sobie w playlistę z innymi złotymi strzałami, ale w 2019 roku chętnie sięgałem przykładowo po Dreamville i „Revenge of the Dreamers”. Są trzy powody, dla których uważam tę płytę za mocną. Po pierwsze: strasznie jaram się formułą nagrywania płyty – polecam mini dokument, który kręcili podczas prac nad tym krążkiem. Wydaje mi się, że B.O.R. już go nawet widział! (śmiech) Po drugie: artyści, którzy udzielają się na niej, to po prostu kosmos! J Cole – moja największa inspiracja, JID, Earthgang, Bas, Buddy, Smokepurpp, Ski Mask The Slump God, Ari Lennox, Vince Staples, DaBaby... Mam wymieniać dalej? (śmiech) No i teraz ciągiem przyczynowo-skutkowym przechodzimy do punktu trzeciego: jest to kawał dobrej muzy, która długo leciała mi na zapętleniu w samochodzie. Moje trzy ulubione utwory z albumu to: „Middle Child”, „Sacrifices” oraz „Under The Sun”.