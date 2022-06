Polacy znów w centrum CS-owego świata. Górą jednak Cloud9

Wielka okazja by przełamać tę niemoc nadarzyła się podczas IEM Dallas. W nim do finału dotarło ENCE, w którego składzie grało trzech Polaków. Naprzeciw nich stanęło natomiast przebudowane Cloud9.

Wydawało się, że to będzie turniej ENCE. Zespół Pawła "Dychy" Dychy szedł jak burza przez kolejne rundy, w całych zmaganiach tracąc tylko jedną mapę z FaZe. Zupełnie odmiennie wyglądała natomiast droga do finału C9, które najpierw musiało przedzierać się przez loosers bracket, a następnie dwa razy, zarówno w ćwierć- jak i półfinale, uciekało katu spod topora, odwracając wyniki spotkań z 0:1 na 2:1.

Mimo to przed finałowym starciem delikatnym faworytem ekspertów było właśnie C9. Początek meczu szybko jednak wywrócił te przewidywania do góry nogami.

