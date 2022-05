IEM Dallas - turniej, na który czeka polska społeczność CS'a!

Już 30 maja rozpoczyna się Intel Extreme Masters Dallas, w którym wystąpi większość najlepszych drużyn na świecie. W Ameryce nie zobaczymy ukraińskiej organizacji Natus Vincere, która aktualnie szuka nowego In Game Leadera. Oznacza to, że w turnieju za oceanem fińskie ENCE będzie jedną z dwóch najsilniejszych ekip według rankingu HLTV.

Kłopoty z wizami

Mamy 2022 rok, ale to nie oznacza, że problemy z wizami się skończyły. Przy okazji turnieju w Ameryce dały ponownie o sobie znać. Przygotowało się na to ENCE, które zdecydowało się na dobranie rezerwowego gracza, w przypadku komplikacji z wjazdem do Stanów Zjednoczonych Izraelczyka, Lotana "Spinx'a" Giladiego. Zmiennikiem fińskiej organizacji został weteran CS:GO, Janusz "Snax" Pogorzelski

Przez problemy z możliwością przekroczenia granicy amerykańskiej z turnieju zrezygnowało Natus Vincere, a także Entropiq. Dotknęło to również ENCE, które w Dallas zmuszone będzie radzić sobie bez "Spinx'a". Gracz z Izraela jest jednym z kluczowych zawodników fińskiej organizacji i jego brak to z pewnością spore osłabienie.

Radość polskich fanów

Przy okazji informacji o braku możliwości uczestnictwa "Spinx'a" w IEM Dallas ENCE oficjalnie poinformowało, że zastąpi go polska legenda - "Snax". Reakcja polskich kibiców na post w mediach społecznościowych mogła być tylko jedna.

Janusz Pogorzelski będzie tym samym trzecim Polakiem w składzie ENCE. Podstawowymi graczami tej ekipy są Aleksander "hades" Miskiewicz oraz Paweł "dycha" Dycha. Zestawienie uzupełniają Bośniak Pavle "maden" Bosković, Duńczyk Marco "Snappi" Pfelffer oraz fiński trener Eetu "sAw" Saha.

Polska ma swoje pięć minut

Trójka biało-czerwonych w składzie fińskiej organizacji oznacza, że na HLTV podczas spotkań ENCE w IEM Dallas widnieć będzie flaga Polski. Nadchodzi czas, w którym nasz kraj ponownie zaistnieje na światowej scenie CS:GO, bowiem przez chwile będzie miał trzecią najlepszą drużynę na świecie.

Legenda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

Janusz "Snax" Pogorzelski wciąż próbuje powrócić do gry z najlepszymi. Ma jednak za sobą nieudane projekty, po których jest dalej niż bliżej rywalizacji z czołowymi zespołami. Tym razem jednak los się do niego uśmiechnął i występ w Dallas może być trampoliną by dołączyć do stabilnej drużyny, grającej na najwyższym poziomie. Weteran z pewnością chce pokazać pełnię swoich możliwości, aby udowodnić, że nadal ma to coś i warto na niego postawić. Takiej szansy były gracz m.in MOUZ nie może zaprzepaścić, bo może się ona już nie powtórzyć.

Były kolega z drużyny wspiera niczym brat

Tak ważna informacja nie ominęła byłego kolegi "Snax'a" z Virtus.pro. Po potwierdzeniu zmiany w ENCE na IEM Dallas Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski wrzucił relacje na Instagrama, w której okazał wsparcie dla Pogorzelskiego.

"Jano poprzeczka wysoko zawieszona, ale znasz cały proces jak przygotować się i zostać MVP. Mam nadzieję, że tam zagościsz na dłużej. Możesz wrócić ziom! - skierował słowa w stronę "Snaxa" były snajper Virtus.pro.

Chwilę później na temat występu w Ameryce za pośrednictwem Twittera wypowiedział się sam "Snax". Gracz podkreślił, że do turnieju podchodzi z pozytywnym nastawieniem, jest przede wszystkim wyluzowany i spokojny, tak jak to miało miejsce za starych czasów, gdy w barwach Virtus.pro osiągał największe sukcesy. 28-latek nastawiony był na negatywne komentarze, a tych pojawiła się niewielka ilość. Dodał również żartobliwie, że po jego wejściu do zespołu Polska ma trzecią drużynę na świecie.

Ponadto Jarosław Jarząbkowski dodał w poście "Snax'a" na Twitterze, że jest w stanie polecieć do Stanów Zjednoczonych razem z nim, zarezerwować pokój w tym samym hotelu, aby później wspólnie oglądać legendarne akcje. W odpowiedzi otrzymał zaproszenie od swojego kolegi do Ameryki. Czy "pashaBiceps" ostatecznie zdecyduje się na wyjazd do USA? Kto wie...

Na co stać ENCE w składzie ze "Snax'em"?

Na pierwszy rzut oka brak "Spinx'a" oznacza spore osłabienie i koniec planów o dobrym wyniku w IEM Dallas. Ta wymuszona zmiana może sprawić kłopoty w związku z dotychczasowym zgraniem ekipy, a także i być może w komunikacji. Wszystko ma jednak dwie strony. "Snax" może wprowadzić do zespołu pewien powiew świeżości. Zdarza się, że nowe okazuje się lepsze i może zaprowadzić do znakomitych efektów końcowych.

Przed rozpoczęciem turnieju wydaje się, że Polak nie będzie w stanie zastąpić Izraelczyka i zagrać na bardzo dobrym poziomie. Szczególnie, że pozycja "Spinx'a" nie jest tą, którą preferuje były zawodnik Virtus.pro. Warto mieć jednak na uwadze, że ENCE wiedziało o tym, kogo może zabraknąć i mimo to zdecydowali się wziąć na ławkę "Snax'a". To może oznaczać, że fińska organizacja już przed tą decyzją przygotowała plan, który teraz realizuje. A jak to wyjdzie w praniu, dowiemy się w najbliższym tygodniu.

Wyraźny faworyt do zwycięstwa IEM Dallas

W obliczu braku w Stanach Zjednoczonych Natus Vincere, a także gry z rezerwowym ENCE na jeszcze większego faworyta niż się spodziewano wyrasta FaZe. Europejska ekipa w tym roku radzi sobie fantastycznie, bowiem wygrała już IEM Katowice, ESL Pro League Sezon 15, a także PGL Major Antwerp. Znakomita forma pozwoliła im awansować na pierwsze miejsce w rankingu HLTV i w obliczu poważnej zmiany w ukraińskiej organizacji, mogą zagościć tam na długi czas.

Kto może okazać się czarnym koniem?

Na pewno o niespodziankę jest w stanie pokusić się Ninjas in Pyjamas, które w ostatnim starciu z FaZe pokazało się z dobrej strony, ale ostatecznie musiało uznać wyższość rywali na decydującej mapie.

Sporo do udowodnienia ma również G2. Po udanym początku sezonu - drugim miejscu na IEM Katowice europejski skład spisuje się gorzej. Na rozgrywanym w Antwerpii Majorze wyeliminowała go FURIA, przez co organizacja "Ocelote'a" nawet nie awansowała do ćwierćfinału.

Brazylijczycy udowodnili, że po zmianach są jeszcze większym postrachem każdej drużyny. W turnieju rozgrywanym na ich kontynencie mogą sporo namieszać, szczególnie, gdy otrzymają wsparcie z trybun.

Duże zmiany, ale nie w wynikach

Do sporych zmian przed sezonem doszło w ekipach Astralis i Vitality. Oba zespoły mają potencjał, ale aktualnie zawodzą. Wydaje się, że każda z tych drużyn potrzebuje niespodziewanie wygrać większy turniej, aby się odblokować i pokazać pełnię umiejętności, które wciąż nie ujrzały światła dziennego.

Nowe rozdanie byłych graczy Gambit

Na scenę CS:GO po prawie roku przerwy powróciło amerykańskie Cloud9. I to z jakim składem! W zespole występują byli zawodnicy Gambit, których zdecydowano się wykupić z tamtej organizacji. Pierwszy turniej po zmianie okazał się jednak kompletnym niewypałem, bowiem na ich drodze stanęło brazylijskie Imperial w składzie z legendami tamtego kraju.

Pierwsze mecze IEM Dallas zaplanowano na poniedziałek, 30 maja, na godzinę 18:00. Naprzeciw siebie staną wówczas MOUZ oraz ENCE, a także G2 i Movistar Riders.

Zobacz także film opowiadający o esportowej drodze innej legendy virtus.pro - "TaZa":

13 min TaZ: Moja esportowa droga "To była czysta pasja, która przerodziła się w pracę. Jeśli nie wygramy turnieju, nie będziemy mieć na chleb" - zobacz dokument o esportowej karierze Wiktora "TaZ-a" Wojtasa, legendy sceny CS.