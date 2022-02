"Aleksib” przygodę w CS:GO zaczął dość typowo, jako nastolatek, występując w słabszych zespołach. Jego potencjał odkryły czołowe fińskie organizacje, toteż Aleksi szybko trafił do ENCE Esports, a później HAVU Gaming. Szczególnie w HAVU wygrał kilka mniejszych turniejów, przebijając się do szerszej świadomości wśród fanów.

Z czasem stało się jasne, że Virolainen to czołowy gracz w Finlandii, więc musi znaleźć się w tamtejszym "dream teamie”. Na taki projekt postawiło ENCE, ponownie kontraktując zawodnika. Ten wcielił się w rolę prowadzącego. Zadanie nie było łatwe, bo zespół miał przebić szklany sufit i sięgnąć po duże cele.

