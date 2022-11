IEM RIO 2022 wkracza w decydującą fazę! Kto okaże się najlepszy w Brazylii?

Już same kwalifikacje do turnieju w Rio de Janeiro przyniosły zaskakujące wyniki. W nich odpadły takie drużyny jak Astralis czy G2. W rundzie wstępnej spory zawód dla miejscowych kibiców wywołały wyniki brazylijskich drużyn. FURIA mimo zaskakującej porażki w pierwszym meczu ostatecznie zakończyła zmagania w tej fazie turnieju z bilansem 3-1. Gorzej poradzili sobie ich rodacy, bowiem 00NATION i Imperial nie wygrali żadnego spotkania. Niespodziewanie z imprezą pożegnało się GamerLegion, w którym występuje Kamil "siuhy" Szkaradek. Jego ekipa wygrała dwa pierwsze pojedynki, jednak w trzech kolejnych musiała uznać wyższość rywala, co przekreśliło ich szanse na dalszą grę. Awansu nie wywalczyło również OG w składzie z Maciejem "F1KU" Miklasem, które w decydującej potyczce przegrało z Vitality.

Faza legend odbyła się na identycznych zasadach co poprzednia. W niej doszło do ogromnej niespodzianki, jaką było odpadniecie FaZe - głównego faworyta do końcowego triumfu. Zespół ten nie wygrał żadnego spotkania, przegrywając sensacyjnie na sam koniec z Bad News Eagles 1:2. Do kolejnej rundy nie awansowała również obecnie najlepsza drużyna na świecie - Vitality, którą do domu wysłało ENCE. Trzecia ekipa rankingu - Liquid - również pożegnała się z imprezą, ulegając Spirit 1:2 po zaciętym pojedynku.

Oprócz wyżej wymienionych zespołów, w kolejnej fazie turnieju nie zobaczymy Ninjas in Pyjamas, Bad News Eagle, Sprout, BIG oraz ENCE z Pawłem "dycha" Dychą w składzie. Jego ekipa w meczu o awans przegrała z MOUZ 1:2.

Ćwierćfinały czas start

Do końca IEM RIO 2022 pozostało siedem spotkań. Przed nami cztery ćwierćfinały, które wyłonią półfinalistów tego turnieju. Warto nadmienić, że spotkania rozgrywane będą na Jeunesse Arena, hala ta może pomieścić 15 000 widzów. Dlatego też grająca przed własną publicznością FURIA będzie mogła liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów.

Outsiders - fnatic

W pierwszym spotkaniu obecnie 6. ekipa świata - rosyjskie Outsiders zmierzy się z fnatic. Każdemu kibicowi zespół ten może kojarzyć się ze Szwecją, jednak obecnie barwy tego zespołu reprezentuje tylko jeden Szwed. Międzynarodowy skład zajmuje 16. miejsce w rankingu, ale po tym turnieju na pewno zanotuje awans.

Oba zespoły miały już okazję zmierzyć się ze sobą w Rio de Janeiro podczas rundy wstępnej. Spotkanie rozegrano w formacie Bo3 i miało ono zaskakujący przebieg. Na pierwszej mapie wybranej przez fnatic Outsiders zwyciężyło... 16:1! Z tego też powodu spodziewano się, że wynik na de_mirage może być podobny. Ostatecznie rosyjska ekipa zwyciężyła 2:0, ale potrzebowała do tego aż 30 rund na swoim picku.

Dlatego też właśnie to Outsiders podchodzą do tego pojedynku w roli faworyta. Szczególnie, że w poprzedniej rundzie po porażce z Heroic na samym początku wygrali oni trzy spotkania z rzędu pokonując Ninjas in Pyjamas, Spirit oraz MOUZ, które pokonało ich we wcześniejszej fazie.

Natomiast fnatic w pierwszej fazie radziło sobie nadspodziewanie dobrze i po pierwszym dniu miało bilans 2-0, ostatecznie jednak awans zapewniło im decydujące spotkanie z 9z. Następnie udało im się pokonać Ninjas in Pyjamas, ENCE oraz BIG. W międzyczasie ponieśli jednak sromotną porażkę z Heroic (2:16).

Powtórka z rozgrywki Outsiders czy rewanż od fnatic? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w czwartek, kiedy to oba zespoły spotkają się ze sobą na serwerze.

MOUZ - Cloud9

W drugim ćwierćfinale zmierzą się ekipy, które dzielą dwa miejsca w rankingu. Cloud9 jest obecnie 5., a MOUZ 9. Tutaj też doszło do sporych zmian w obu składach, bowiem pierwsza z wymienionych drużyn ma teraz rosyjskich graczy, a nie tak jak zawsze amerykańskich. Natomiast w drugim z niemieckiej ekipy pozostał jeden zawodników, w dodatku grający wcześniej w akademii. Jednak rotacje przyniosły efekty i zespoły te powalczą o półfinał IEM RIO 2022.

Wyraźnym faworytem tej potyczki jest Cloud9, które po pierwszym dniu rundy wstępnej miało sensacyjnie bilans 0-2. Jednak od tego czasu zespół ten wygrał dziesięć map z rzędu i w wielkim stylu zameldował się w ćwierćfinale. Jeżeli chodzi o MOUZ, to drużyna ta wywalczyła awans dopiero w decydującym starciu, pokonując ENCE 2:1. Jednak w pierwszej fazie turnieju międzynarodowy skład nie przegrał żadnego meczu, a problemy pojawiły się dopiero na kolejnym szczeblu.

Wyeliminowanie Cloud9 przez MOUZ byłoby sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że rosyjska ekipa pokonała już głównych faworytów do końcowego sukcesu - FaZe i Natus Vincere. Jednak międzynarodowy skład też w Rio de Janeiro pokonał wielkie drużyny, bowiem ich wyższość uznać musieli gracze Vitality oraz Liquid.

Czy MOUZ jest w stanie przerwać serię Cloud9? Tego dowiemy się już wieczorem, kiedy oba zespoły zameldują się na serwerze, by wywalczyć awans do półfinału.

Spirit - Heroic

Ta potyczka odbędzie się w piątek i zapowiada się bardzo ciekawie, podobnie jak drugie spotkanie, które będzie miało miejsce w ten dzień. Oba zespoły łączy jedno - o ich awansie do ćwierćfinału zadecydowało pokonanie Liquid 2:1. Jednak to Heroic zakończyło zmagania z lepszym bilansem, przegrywając tylko jeden mecz. Spirit musiało wracać z bilansu 1-2 i udało im się to w 100 procentach.

Po udanym początku od Spirit (16:8 z Bad News Eagles) przyszło starcie z FURIĄ. Mimo prowadzenia 11:4 i 13:8 rosyjska ekipa nie była w stanie zamknąć meczu i ostatecznie uległa brazylijskiej formacji. Następnie po zaciętym boju zespół ten przegrał z Outsiders 14:16 i był o krok od pożegnania się z turniejem. Zwycięstwo 2:0 ze Sprout i 2:1 z Liquid dały im jednak awans do kolejnej fazy. Świetny debiut na tak wielkiej imprezie notuje Igor "w0nderful" Zhdanov, ukraiński snajper o którym głośno było przed IEM RIO 2022. Ukraińcowi zarzucano ustawianie spotkań w przeszłości i wciąż prowadzone jest dochodzenie w tej sprawie.

Heroic zanotowało jeszcze lepszy początek turnieju niż ich kolejni rywale. W formatach Bo1 nie mieli sobie równych, wygrywając 16:9 z Outsiders i 16:2 z fnatic. Gorzej poszło im w kolejnej potyczce, tym razem z Cloud9. Duńska ekipa przegrała zarówno na swojej mapie, jak i na wyborze przeciwników. Awans do ćwierćfinału zapewnili sobie w starciu z Liquid, zwyciężając 2:1.

Bardzo trudno o wskazanie faworyta tego pojedynku. Na pewno za Heroic przemawia większe doświadczenie, bowiem gra na takich turniejach dla cadiaNa i spółki to chleb powszedni. Natomiast rosyjski skład, którego średnia wieku wynosi 20,5 dotychczas rywalizował jedynie na IEM Cologne i PGL Major Antwerp. Druga z wymienionych imprez była fenomenalna w ich wykonaniu, bowiem odpadli oni dopiero w półfinale. Jednak w żadnej z nich nie uczestniczył "w0nderful", który obecnie jest najjaśniejszą postacią swojej drużyny.

Czy Spirit ponownie na wielkim turnieju pokona Heroic mimo innego formatu meczu? Jak na wielkiej scenie zaprezentuje się wschodząca ukraińska gwiazda "w0nderful"? Odpowiedzi na te pytania poznamy w piątek, kiedy oba zespoły zmierzą się ze sobą.

FURIA - Natus Vincere

To najbardziej wyczekiwane spotkanie ćwierćfinałowe. Z jednej strony dominatorzy sceny CS:GO, którzy w swojej kolekcji mają wiele tytułów. Z drugiej drużyna zawsze plasująca się w czołówce, która nie może przeskoczyć pewnego poziomu. Wiele osób może być zdziwionym, że w takim pojedynku nie ma faworyta, bo przecież oczywistym wydaje się Na'Vi. Jednak FURIA ma przewagę w postaci szóstego gracza, którym są kibice. Ich fani szczelnie wypełnią 15. tysieczną halę w Brazylii tak samo jak w poprzednich pojedynkach. I to wsparcie jest bardzo pomocne, co pokazał już nie jeden pojedynek.

Brazylijska ekipa rozpoczęła turniej od falstartu. Mimo prowadzenia 12:3, 15:8 ich rywale doprowadzili do dogrywki, w której ostatecznie lepsze okazało się BIG. Jednak po tym starciu nie ma już śladu, kolejne sześć spotkań FURIA pewnie zwyciężyła. Awans do ćwierćfinału zapewniła sobie po rewanżu na niemiecki zespół, który tym razem nie był w stanie ugrać nawet jednej mapy.

Natus Vincere przyzwyczaiło już do słabych wejść w wielkie turnieje. Tym razem na inaugurację pokonali Vitality po zaciętym boju 25:21, a następnie przegrali z Cloud9 i Liquid. Mimo bilansu 1-2 nikt nawet przez chwilę nie myślał, że ukraińska ekipa może pożegnać się z Rio de Janeiro. W starciach z Bad News Eagles i BIG Na'Vi nie straciło żadnej mapy i zameldowało się w ćwierćfinale.

Teraz przyjdzie im mierzyć się nie tylko na pięciu graczy FURII, ale także na kibiców, którzy zrobią wszystko, aby pomóc swoim rodakom w awansie do półfinału. Obecnie w Na'Vi wyróżnia się jedynie Oleksandr "s1mple" Kostyliev, natomiast u ich rywali świetny turniej rozgrywają Yuri "yuurih" Santos, obecnie najlepszy zawodnik tej imprezy oraz Kaike "KSCERATO" Cerato, który do znakomitej gry przyzwyczaił.

Czy brazylijski sen FURII będzie trwał aż do samego finału? O tym dowiemy się w piątek, kiedy to zmierzą się z jednym z faworytów do końcowego sukcesu w Brazylii.

W niedzielę poznamy najlepszą ekipę IEM RIO 2022

W sobotę rozegrane zostaną półfinałowe spotkania. Outsiders lub fnatic zmierzy się z MOUZ lub Cloud9. Następnie jedna z czterech drużyn awansuje do wielkiego finału. W drugiej drabince o finał powalczą Spirit lub Heroic i FURIA lub Natus Vincere.

