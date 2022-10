Poznaliśmy zwycięzców Światowej Serii Red Bull Cliff Diving 2022

Dla legitymującego się francuskim paszportem Gary’ego Hunta był to prawdopodobnie najtrudniejszy sezon w karierze. Po piętach dreptali mu dobrze skaczący rywale. Drugie miejsce na koniec wywalczył Brytyjczyk Aidan Heslop, a trzecie Rumun Catalin Preda. Do niezagrożonej przez cały sezon Australijki Iffland na podium dołączyły Kanadyjka Molly Carlson i Amerykanka Eleanor Smart.

Dla legitymującego się francuskim paszportem Gary’ego Hunta był to prawdopodobnie najtrudniejszy sezon w karierze. Po piętach dreptali mu dobrze skaczący rywale. Drugie miejsce na koniec wywalczył Brytyjczyk Aidan Heslop, a trzecie Rumun Catalin Preda. Do niezagrożonej przez cały sezon Australijki Iffland na podium dołączyły Kanadyjka Molly Carlson i Amerykanka Eleanor Smart.

Dla legitymującego się francuskim paszportem Gary’ego Hunta był to prawdopodobnie najtrudniejszy sezon w karierze. Po piętach dreptali mu dobrze skaczący rywale. Drugie miejsce na koniec wywalczył Brytyjczyk Aidan Heslop, a trzecie Rumun Catalin Preda. Do niezagrożonej przez cały sezon Australijki Iffland na podium dołączyły Kanadyjka Molly Carlson i Amerykanka Eleanor Smart.

Gary Hunt skakał bezbłędnie i zgarniał dziesiątki – także za finałowy skok – kończąc sezon w naprawdę niezłym stylu. Pokazał, że mimo iż młodsze pokolenie utalentowanych sportowców dochodzi do głosu, w wieku 38 lat wciąż jest nie do pobicia. „Szczerze mówiąc wciąż nie mogę w to uwierzyć. Na początku sezonu oglądałem tych młodych gniewnych i ich niesamowite skoki. Czułem się jakby w ich cieniu, co miało odzwierciedlenie w wynikach” – mówił Hunt, który przez cały sezon i tak zdobył aż 18 dziesiątek za swoje skoki. „Czułem, że muszę odbudować moją pewność siebie i dokonać restartu. Koniec końców zdołałem tego dokonać”.

Gary Hunt skakał bezbłędnie i zgarniał dziesiątki – także za finałowy skok – kończąc sezon w naprawdę niezłym stylu. Pokazał, że mimo iż młodsze pokolenie utalentowanych sportowców dochodzi do głosu, w wieku 38 lat wciąż jest nie do pobicia. „Szczerze mówiąc wciąż nie mogę w to uwierzyć. Na początku sezonu oglądałem tych młodych gniewnych i ich niesamowite skoki. Czułem się jakby w ich cieniu, co miało odzwierciedlenie w wynikach” – mówił Hunt, który przez cały sezon i tak zdobył aż 18 dziesiątek za swoje skoki. „Czułem, że muszę odbudować moją pewność siebie i dokonać restartu. Koniec końców zdołałem tego dokonać”.

Gary Hunt skakał bezbłędnie i zgarniał dziesiątki – także za finałowy skok – kończąc sezon w naprawdę niezłym stylu. Pokazał, że mimo iż młodsze pokolenie utalentowanych sportowców dochodzi do głosu, w wieku 38 lat wciąż jest nie do pobicia. „Szczerze mówiąc wciąż nie mogę w to uwierzyć. Na początku sezonu oglądałem tych młodych gniewnych i ich niesamowite skoki. Czułem się jakby w ich cieniu, co miało odzwierciedlenie w wynikach” – mówił Hunt, który przez cały sezon i tak zdobył aż 18 dziesiątek za swoje skoki. „Czułem, że muszę odbudować moją pewność siebie i dokonać restartu. Koniec końców zdołałem tego dokonać”.