„Przyszłość przed Tobą” – świat gratuluje Idze Świątek

Co się działo potem?

spędziła z najbliższymi oraz teamem swoich trenerów na uroczystej kolacji w jednej z paryskich restauracji. Było co świętować, bo poza Wielkim Szlemem, tego dnia

W niedzielę media obiegły niesamowite zdjęcia Igi w przepięknej kolorowej sukni na dachu Galerii Lafayette z widokiem na wieżę Eiffla. To tradycyjna mistrzowska sesja fotograficzna organizowana przez Rolanda Garrosa – zazwyczaj odbywa się pod samą wieżą, ale w tym roku, ze względów bezpieczeństwa, wybrano nieco mniej uczęszczane przez ludzi miejsce. Opinie były zgodne, Polka podczas sesji wyglądała zjawiskowo!

W niedzielę media obiegły niesamowite zdjęcia Igi w przepięknej kolorowej sukni na dachu Galerii Lafayette z widokiem na wieżę Eiffla. To tradycyjna mistrzowska sesja fotograficzna organizowana przez Rolanda Garrosa – zazwyczaj odbywa się pod samą wieżą, ale w tym roku, ze względów bezpieczeństwa, wybrano nieco mniej uczęszczane przez ludzi miejsce. Opinie były zgodne, Polka podczas sesji wyglądała zjawiskowo!

. Iga trafiła na pierwsze strony większości gazet, w telewizjach też dominuje tenis. „Staramy się dawkować sobie to wszystko w odpowiednich dawkach, porozmawiamy z mediami, ale spokojnie, dajcie nam chwilę" – pisał w mediach społecznościowych trener Igi

W Polsce – medialne szaleństwo . Iga trafiła na pierwsze strony większości gazet, w telewizjach też dominuje tenis. „Staramy się dawkować sobie to wszystko w odpowiednich dawkach, porozmawiamy z mediami, ale spokojnie, dajcie nam chwilę” – pisał w mediach społecznościowych trener Igi Piotr Sierzputowski .

Transmisja z sobotniego finału to oczywiście rekord oglądalności meczu tenisowego w Polsce. Spotkanie w sumie zobaczyło ponad

Transmisja z sobotniego finału to oczywiście rekord oglądalności meczu tenisowego w Polsce. Spotkanie w sumie zobaczyło ponad 2,5 mln ludzi .

