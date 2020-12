Iga Świątek ulubioną tenisistką fanów na całym świecie!

Podczas Szlema w Paryżu Iga zaimponowała pokonaniem m.in. rozstawionej z numerem jeden Simony Halep, która, poza tym, że była faworytką turnieju, to jeszcze wygrywała plebiscyt „WTA fan favourite” w poprzednich trzech latach. Ale rekordzistką, jeśli chodzi o popularność kibiców jest inna Polka – Agnieszka Radwańska, która zdobywała tytuł aż sześciokrotnie. Póki co, wciąż jest to polska specjalność.

Podczas Szlema w Paryżu Iga zaimponowała pokonaniem m.in. rozstawionej z numerem jeden Simony Halep, która, poza tym, że była faworytką turnieju, to jeszcze wygrywała plebiscyt „WTA fan favourite” w poprzednich trzech latach. Ale rekordzistką, jeśli chodzi o popularność kibiców jest inna Polka – Agnieszka Radwańska, która zdobywała tytuł aż sześciokrotnie. Póki co, wciąż jest to polska specjalność.

Podczas Szlema w Paryżu Iga zaimponowała pokonaniem m.in. rozstawionej z numerem jeden Simony Halep, która, poza tym, że była faworytką turnieju, to jeszcze wygrywała plebiscyt „WTA fan favourite” w poprzednich trzech latach. Ale rekordzistką, jeśli chodzi o popularność kibiców jest inna Polka – Agnieszka Radwańska, która zdobywała tytuł aż sześciokrotnie. Póki co, wciąż jest to polska specjalność.

Największy postęp w kobiecym tenisie