Gem, set, historia! Iga Świątek w finale!

Pani profesor Iga Świątek

grała momentami jak w transie, wychodziło jej na korcie wszystko. Rozrzuciła Podoroską po rogach kortu gradem mocnych uderzeń, nie bała się ruszyć do przodu, świetnie serwowała i cały czas naciskała na rywalkę tak mocno, że Argentynka nie miała wiele do powiedzenia. Podoroska to 131. rakieta świata, ale sprawiała wrażenie, jakby była co najmniej sto pozycji wyżej. Grała odważnie, z determinacją i czasem "ukąsiła" Igę świetnym uderzeniem. Na dłuższą metę, Świątek miała jednak odpowiedź na tenis rywalki. Imponowała pewnością siebie, koncentracją, pozytywną mową ciała. Jej idolem jest Rafael Nadal. I trzeba przyznać, że zagrała to jak "Rafa" w swoim najlepszym wydaniu.

Poszła w ślady Radwańskiej