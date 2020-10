Świetna Iga Świątek! Jest półfinał Rolanda Garrosa!

To nie było może piękne spotkanie, raczej wojna nerwów na wyniszczenie - Trevisan straszyła Igę na początku swoim "zawiniętym" leworęcznym forhendem, Iga znalazła jednak szybko sposób na Włoszkę i osiągnęła kolejny życiowy wynik.

Sukces jest gigantyczny - w półfinale kobiecego Wielkiego Szlema grywała dotąd tylko Agnieszka Radwańska, która sięgała tak daleko pięciokrotnie w karierze, ale akurat nigdy w Paryżu. Tam Iga przeszła dziś do historii polskiego tenisa, bo w singlu w erze open nie było w półfinale nikogo przed nią – Wojciech Fibak w latach 80. dwukrotnie odbijał się od ćwierćfinałów.

