Giga-IGA! Świątek wygrywa Rolanda Garrosa!

Nerwy, walka i happy end!

Ależ to były emocje! Ależ walka!

A potem to już była bajka - wróciła Iga-dominatorka! Znów fruwała nad kortem, ciskając za siatkę potężne forhendy i precyzyjne bekhendy. „Pięknie się broni i jeszcze piękniej atakuje. Jeśli zagra swój tenis, nikt jej nie zatrzyma” – powiedziała przed finałem Martina Navratilova , legenda tenisa sprzed lat.

Martina się zna. Tak to właśnie wyglądało – wspaniale w defensywie, jeszcze efektowniej w ofensywie.

Kenin się „odgryzała”, były jeszcze krótkie momenty zażartej walki. 21-letnia triumfatorka Australian Open to taki tenisowy wulkan – piszczała, krzyczała, tupała, stroiła miny, ale lepszej gry z tego nie było.

Na Świątek w życiowej formie to wszystko za mało. Ani tupaniem, ani forhendami, ani nawet niespodziewaną przerwą medyczną na zmianę opatrunku na nodze, nie dało się wybić Igi z rytmu i odmienić losów spotkania.

Zobacz skrót meczu i dekorację:

Przeskoczyła Fibaka i Radwańską