Iga Świątek: Roland Garros, czyli prawie jak w domu

Trzeci i zarazem ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy zaczyna się w Paryżu w niedzielę, 27 września . Zazwyczaj Roland Garros przypada na przełom maja i czerwca, ale w tym szalonym sportowym roku trzeba wyjątkowo zagrać jesienią. W Paryżu wystąpi oczywiście Iga Świątek (WTA 53), z którą udało nam się porozmawiać kilka dni temu, jeszcze przed losowaniem drabinki. Polka w I rundzie wylosowała wymagającą przeciwniczkę - zeszłoroczną finalistkę Czeszkę Markétę Vondroušovą , rozstawioną z nr. 15.

Jakub Ciastoń: Roland Garros, czyli wkraczamy na korty ziemne. Czy przestawienie się z twardej nawierzchni na czerwoną mączkę jest trudne? Amerykanie, nieprzyzwyczajeni kiedyś do takich europejskich kortów, mawiali, że „hardkort” i „ziema” to są dwa różne sporty. Aż tak?

Iga Świątek: Dla mnie aż tak bardzo nie (śmiech). Ale ja się wychowałam na kortach ziemnych, bo na takiej nawierzchni gra się w Polsce, więc trudno mi do końca to ocenić. Myślę, że kluczowy jest czas. Do gry na korcie ziemnym po zejściu z „hardkortu” trzeba się po prostu przyzwyczaić. Inny jest sposób poruszania się, ciało musi się przestawić na nieco inne działanie na korcie. Zazwyczaj na takie przestawienie jest w sezonie tydzień, a przed Wielkim Szlemem gramy już na kortach ziemnych kilka tygodni. Pamiętam, że w zeszłym roku zagrałam na kortach ziemnych dziewięć meczów przed Rolandem Garrosem. W tym roku sytuacja jest jednak wyjątkowa. Między US Open a Rolandem Garrosem, rozgrywanym wyjątkowo jesienią, są raptem dwa tygodnie grania, więc jest znacznie trudniej.

Iga Świątek podczas treningów w Rzymie © Daria Abramowicz

Co dokładnie sprawa, że na kortach ziemnych w tenisa gra się inaczej? Jak byś to wytłumaczyła komuś, kto tego sportu nie śledzi na co dzień?

Kort ziemny to sypka nawierzchnia, która ma zupełnie inną przyczepność. Hamując na korcie, trzeba się ślizgać, nie da się zatrzymać nagle w miejscu, jak na betonie. Szybkie zmiany kierunków poruszania się są trudniejsze, jest więcej poślizgnięć, upadków, bo niemal przy każdym ruchu trzeba uwzględnić doślizg. Różnica jest też w odbiciu piłki – kort ziemny jest wolniejszy, co oznacza, że piłki odbijają się wyżej, dłużej lecą, trzeba więcej się nabiegać, mecze są dłuższe. Na korcie ziemnym często gra się top-spinami, czyli wysokimi, podkręconymi do przodu piłkami, bo dobrze sprawdzają się na tej nawierzchni. Rotacja sprawia, że w momencie zetknięcia z ziemią, wcale nie „gasną”, ale przyśpieszają. O tym, jak trudno się przestawić, świadczy choćby turniej w Rzymie – Simona Halep po drodze do tytułu dwa mecze wygrała walkowerem, bo rywalki doznały kontuzji. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, ale zmienianie nawierzchni w pośpiechu jest obciążające dla ciała i często kontuzjogenne.

W I rundzie turnieju w Rzymie zaskoczyła Cię Holenderka Arantxa Rus, wygrywając 7:6 (7-5), 6:3. Co nie zagrało?

Na pewno nie pomogło to, że turniej wzięłam prawie z marszu po powrocie z USA. Zazwyczaj przy zmianie kontynentów i nawierzchni miałam kilka dni na treningi, pokonanie jet-laga i spokojne przestawienie się na inny rytm gry. Ten rok jest jednak szalony, a kalendarz tak ściśnięty, że chwili na złapanie oddechu nie ma i w Rzymie też jej niestety zabrakło. W efekcie fizycznie nie czułam się idealnie, podejmowałam zbyt pochopne decyzje, ale dobrze zagrała też wymagająca rywalka. Może nie jest bardzo wysoko w rankingu, jednak w dużych turniejach gra od kilkunastu lat i ma duże doświadczenie. Podnosiła piłki, widać było, że dobrze czuje się na mączce. Nie była to więc idealna rywalka na takie „przetarcie się” na innej nawierzchni, ale w dużych turniejach WTA czasem nawet w I rundzie nie ma już czasu na „przetarcie się”. Trzeba przełknąć porażkę, zakasać rękawy i wziąć się dalej do pracy.

I jak przepracowałaś ostatnie dni przed Rolandem Garrosem?

Mieliśmy do wyboru – albo jechać na turniej do Strasbourga i spróbować jeszcze zagrać coś o stawkę albo wrócić do Warszawy i spokojnie potrenować, w pełni przestawić się na czerwoną mączkę. Wybrałam drugą opcję, mam za sobą intensywny tydzień pracy w Polsce i mam nadzieję, że w Paryżu będzie już lepiej. Tak jak już wspominałam, przed rokiem komfort przygotowań był znacznie większy – zagrałam w Lugano i w Pradze dziewięć meczów na mączce, a w kolejnym tygodniu poleciałam jeszcze do Rzymu, gdzie finalnie nie zagrałam, bo zabrakło mi punktów, ale pokazuje to o ile więcej było czasu.

Powiedziałaś w wywiadzie pod koniec poprzedniego roku, że Roland Garros to Twój ulubiony Wielki Szlem. Z czego to wynika?

Po pierwsze, mam z Paryża dobre wspomnienia. Tam zagrałam swój pierwszy Szlem jako juniorka. Pamiętam, jak weszłam na korty, to prawie oniemiałam. Wszystko było świetnie zorganizowane, a dookoła pełno gwiazd – taki obrazek robi wrażenie i zostaje w głowie. Drugie dobre wspomnienie to zeszły rok, gdy osiągnęłam swój najlepszy wynik w seniorskich występach – doszłam do 1/8 finału. Lubię atmosferę tego miejsca, przesiąkniętego historią tenisa, ale też ważne są względy czysto praktyczne – Paryż jest blisko Polski, to ledwie dwie godziny lotu. Łatwo się tam dostać, nie ma jet-laga, jak w USA czy Australii. Na turniej też zazwyczaj może przyjechać ze mną więcej osób z rodziny, choćby mój tata, choć w tym roku go zabraknie z powodu ograniczeń związanych z epidemią. Poza tym, lubię grać na mączce, to jest moja „domowa” nawierzchnia, co też oczywiście ma znaczenie. Mam wrażenie, że z każdą wizytą na Rolandzie Garrosie rozwijam się tenisowo, mam nadzieję, że dalej tak będzie.

Iga Świątek podczas meczu z Arantxą Rus na Foro Italico © Zuma Press / Forum

Jak w tym niezwykłym roku będzie wyglądała organizacja turnieju, czy tak jak w US Open, wszyscy zamieszkają w „bańce” utworzonej między hotelem a kortami, z której nie będzie można wyjść?

Podobno tak, choć tak do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo lecę do Paryża pod koniec tygodnia. W USA ten system się sprawdził, ale trudno powiedzieć, czy we Francji będzie działał tak samo.

Zabierasz ze sobą tę samą ekipę, co na US Open?

Tak, jedzie ze mną trener [Piotr Sierzputowski], psycholog sportowy [Daria Abramowicz] i trener od przygotowania fizycznego [Maciej Ryszczuk], czyli bez zmian.

Iga Świątek © Marcin Kin

Nie muszę chyba pytać, komu kibicujesz w męskim turnieju. Czy Rafael Nadal wygra po raz 13. w Paryżu?

Nie wiem, ale będę trzymać za niego kciuki! Dla „Rafy” ten rok też jest inny, w Rzymie zagrał po raz pierwszy od pół roku i przegrał w ćwierćfinale, co kiedyś mu się nie zdarzało, ale zazwyczaj jechał do Rzymu mając w nogach kilkanaście spotkań na mączce. Wierzę, że na Paryż będzie gotowy, zawsze grał tam najlepiej.

W męskim tenisie Roger Federer ma teraz 20 triumfów w Wielkim Szlemie, Nadal – 19, a Novak Djoković – 17. Jak myślisz, gdy wszyscy z „Wielkiej Trójki” skończą kariery, kto będzie na prowadzeniu?

Wydaje się, że mimo wszystko Djoković, bo jest od Rogera i Rafy kilka lat młodszy. Akurat jemu z tej trójki kibicuję najmniej, ale widać, że dobrze radzi sobie w każdym ze Szlemów – będzie miał wiele szans, by dodać coś do kolekcji, bo do końca jego kariery jest jeszcze sporo czasu.

Iga Świątek na treningu © Daria Abramowicz

U mężczyzn faworytem w Paryżu jest Nadal, ale patrzymy, co pokaże Djoković, a u kobiet?

Tu trudniej (śmiech), bo to często jest loteria. Simona Halep jest w formie, wygrała w Rzymie, wygrywała już w Paryżu, jest więc chyba naturalną faworytką.

W zeszłym roku przegrałaś z Halep dość gładko w 1/8 finału Rolanda Garrosa. Minął rok i chyba takimi meczami jak np. z Victorią Azarenką w US Open, pokazałaś, że jesteś już w innym miejscu. Rywalka z czołówki, ze Szlemami w kieszeni, to teraz równorzędna rywalka?

Nie tylko meczem z Azarenką, po drodze były też dobre spotkania z Karoliną Woźniacką, czy z Naomi Osaką. Sama czuję, że jestem w innym miejscu, że zrobiłam progres, nie mam już takiego stresu, jak kiedyś, w starciach z tej klasy rywalkami. Każdy turniej, każdy kolejny rok daje więcej doświadczenia, które staram się jak najlepiej wykorzystać.

Co sądzisz o rozstrzygnięciach w US Open – wygrała Osaka i Dominic Thiem, jak Ty z tenisowej ekipy Red Bulla. Zaskoczona?

Nie, bo szczerze mówiąc, na nich właśnie stawiałam. Naomi była moją faworytką od początku, spodziewałam się jej zwycięstwa. Na Dominica też stawiałam, choć równie mocny wydawał się Djoković. Liczyłam na ich pojedynek w finale, ale Serb nie dotrwał do końca turnieju, bo został zdyskwalifikowany [za trafienie piłką w sędzię liniową – red.].

Słuszna kara?