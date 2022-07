5 powodów, by zobaczyć na żywo (i pokochać raz jeszcze) Iggy'ego Popa

Po śmierci Davida Bowiego i Lemmy'ego Kilmistera, Josh Homme z Queen Of The Stone Age powiedział o Iggym, że „jest ostatnim z wielkich”. Dziś sam Pop się z tego śmieje, zwłaszcza kiedy przypomina sobie – jak w tym wywiadzie dla The Red Bulletin – początki swojej kariery, gdy… „ludzie rzucali we mnie mięsem. I zgaduję, że żaden inny artysta nie został opluty tak często, jak ja we wczesnych latach The Stooges”.

Ostatecznie albumy, które nagrał z tym składem, to kamienie milowe w historii rocka, a jego liczne współprace – m.in. ze wspomnianym i wspaniałym Davidem Bowiem , muzykami Queens of the Stone Age czy popową księżniczką Ke$hą – umocniły go na pozycji wielkiego muzycznego idola.

Po 60 (!) latach spędzonych już na scenie, Iggy nie odpuszcza i wciąż przemierza morza i oceany. W sierpniu 2022 roku zawita do Polski, by zagrać koncert na katowickim OFF Festivalu . Skład tej imprezy i bez niego jest mocny (Metronomy, Mura Masa, Central Cee i dziesiątki innych gorących nazwisk sceny alternatywnej), ale umówmy się – to jego występu nie wypada przeoczyć najbardziej. Gość, którego motto zawsze brzmiało: „Wstań z łóżka i zmierz się z życiem!” może dać ci więcej muzycznej rozrywki niż kilka zastępów innych artystów. Rób skriny i zweryfikuj te słowa za chwilę w Katowicach.

Jedyny w swoim rodzaju

Inaczej pisząc, przez sześć dekad na scenie nie znalazł się nikt, o kim moglibyśmy dziś spokojnie powiedzieć: o, drugi Iggy. O, lepszy niż Iggy. Iggy to dalej Iggy, nikomu nie udało się tego zmienić. Jak on sam wspominał w jednym z wywiadów, jego też nie interesowało kopiowanie innych. Zamiast chcieć być z The Stooges „drugimi Stonesami”, wolał ich przeskoczyć. Na scenie oznaczało to mniej więcej tyle, że Iggy zaczął ubierać się w peruki i sukienki, rozwalał samodzielnie skonstruowane instrumenty, smarował się masłem orzechowym, przewracał w potłuczonym szkle i rzucał ślepo w tłum. Zupełnie nie jak Mick Jagger.

Niezmiennie inspirujący

Iggy mówi, że wszystko, co spotkało go dobrego na scenie, zawdzięcza Davidowi Bowiemu, ale jak się okazuje, David też miał co mu zawdzięczać. Gitarzysta Bowiego, Mick Ronson twierdzi, że David wymyślił Ziggy'ego Stardusta niedługo po spotkaniu z Iggym właśnie i nabazgraniu litery „z” obok jego imienia. OK, ten fakt trudno jednoznacznie ustalić, ale co do tego, że Iggy inspirował do owocnej pracy twórczej kilka pokoleń artystów – jest pełna zgoda. Zaświadczyć o tym mogą współpracujący z nim chętnie Nick Cave, i nawet Madonna, prosząca The Stooges o specjalny wykon podczas wprowadzania jej do Rock’n’Roll Hall of Fame.

Iggy Pop © Karel Chladek / Red Bull Content Pool

Przywraca wiarę w muzykę

„Iggy to najwspanialszy przykład frontmana, jakiego może mieć rock and roll. Praca z nim odnowiła moją wiarę w tę muzykę” – mówił Josh Homme, założyciel grupy Queens Of The Stone Age, pracujący z Popem między innymi nad albumem „Post Pop Depression”. I dodawał: „Chciałbym kiedyś mając tyle lat co on, mieć tak jak on tyle do powiedzenia”. Coż, historia muzyki pokazuje, że mogą sobie na to pozwolić tylko nieliczni. Warto odnotować, że Iggy Pop przyjeżdża w sierpniu 2022 roku na OFF Festival, mając już za sobą 75 lat.

Genialna prostota

Inny wybitny artysta, Alice Cooper podsumował kiedyś Iggy’ego i jego The Stooges krótko słowami: „Są tak prostym zespołem, a jednocześnie potężnym jak diabli”. Nie tylko jemu imponowało u Popa to, że nie udawał nikogo innego, ale z The Stooges chcieli być po prostu sobą. „To zespół grający trzy akordy, ale przy tym tak potężny, jakby był napędzany siłą natury”. Co by to nie było, przez tyle lat coś Iggy’ego musi faktycznie napędzać, że odnajduje w sobie ochotę nie tylko do grania, ale odkrywania wciąż muzyki na nowo, czemu daje upust jako dj radiowy. W tym ostatnim potrafi zawstydzić nawet największych fanów muzyki.

Iggy Pop podczas Red Bull Music Academy 2016 © Karel Chladek / Red Bull Content Pool

Obowiązkowy do zobaczenia

Niezależnie od tego, kto jest twoim największym muzycznym idolem, ta postać i tak zasługuje na to, by choć raz zobaczyć ją na żywo. Iggy Pop równa się kawał historii muzyki. Iggy Pop to wielka osobowość, charyzma, prawdziwe ucieleśnienie rock’n’rolla. Tacy ludzie nie rodzą się często, takich ludzi nie ma też już wielu na scenie. Korzystajmy, póki jeszcze chce nas odwiedzać.

OFF Festival 2022

OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Poza Iggym Popem wystąpią także m.in.: Central Cee, Metronomy, Mura Masa, Bedoes, Bikini Kill, Ghetts, Ride gra „Nowhere”, DIIV, ROMY, Papa Dance gra „Poniżej krytyki”, Alyona Alyona i wielu innych.