Ilu rowerów potrzebujesz i dlaczego poprawna odpowiedź to "o jeden więcej"?

01 Enduro

Zaczynamy od klasyki gatunku. Rower enduro to obecnie najbardziej uniwersalna opcja, na której możesz robić prawie wszystko. Odpowiedzią na to PRAWIE będą pozostałe typy rowerów, które omówimy poniżej, ale teraz skupimy się na endurówkach. Rowery wyposażone w zawieszenie o skoku około 160 mm, koła w rozmiarze 29 cali, amortyzowaną sztycę, mocne tarczowe hamulce i uniwersalny napęd 1x12 dają nam praktycznie nieograniczone możliwości. Jeśli do takiego zestawu dołożymy zestaw solidnych, rowerowych umiejętności, okaże się, że nie ma w Polsce (i nie tylko w Polsce) szczytu, na który nie możemy podjechać i co ważniejsze, z którego nie potrafimy zjechać.

2 min Video: Richie Rude - sound of speed Video - Richie Rude - sound of speed

Olbrzymią zaletą roweru enduro jest też coś, co moglibyśmy określić jako “potencjał rozwojowy”. Dopracowana geometria, karbonowe komponenty i zaawansowane technologicznie zawieszenie przekładają się na bardzo łatwą i intuicyjną “obsługę”. Dla amatorów i osób, które zaczynają swoją przygodę z kolarstwem górskim, ma to absolutnie kluczowe znaczenie. Endurówki to rowery, na których bardzo łatwo się progresuje. Kupując taki rower nie musisz się obawiać, że w pewnym momencie dojedziesz do “ściany”, której nie da się już przeskoczyć. Oczywiście, jeśli jakimś cudem dostaniesz dziką kartę na zawody Red Bull Rampage , to prawdopodobnie zmiana roweru na zjazdówkę będzie konieczna. Jest to jednak wyjątek, który tylko potwierdza naszą regułę: “Każdą bike parkową trasę da się przejechać na rowerze enduro”.

Merytoryka chyba załatwiona. Pozostaje nam jeszcze tylko zwrócić uwagę na jeden bardzo, ale to bardzo ważny argument… Widziałeś kiedyś smutnego człowieka na rowerze enduro? No właśnie. My też nie, więc rozbijaj skarbonkę!

02 Gravel

Rundka na gravelu - czemu nie? © Mariusz Krzemiński

Posiadanie dwóch rowerów to w zasadzie obowiązek każdego ridera. My znów stawiamy na uniwersalność i liczymy na to, że nasza zaradność zostanie przez Ciebie doceniona. W miejscu, w którym my omawiamy drugi rower, moglibyśmy równie dobrze omawiać czwarty, ale lata pracy w branży rowerowej przełożyły się spryt i przebiegłość, dzięki którym piszemy tak kozackie poradniki. Wróćmy jednak do meritum, czyli kolejnej kategorii rowerów…

Gravel to maszyna, łącząca w sobie zalety szosy i górala. Te rowery wyglądają jak szosówki, ważą mniej więcej tyle co szosówki, jeżdżą tak szybko jak szosówki, ale mają wytrzymałość rowerów górskich. Dzięki temu można z nich korzystać w dużo bardziej zróżnicowanych warunkach. Szutry, szlaki, polne drogi - tam, gdzie nie chce Ci się jechać na rowerze enduro możesz pojechać na gravelu. I odwrotnie - tam gdzieś nie da się wjechać na gravelu, bo teren robi się zbyt wymagający, prawdopodobnie da się wjechać na rowerze enduro. Naprawdę świetnie to wymyśliliśmy.

Uniwersalność to nie jedyna zaleta tych rowerów. Gravelówki idealnie nadają się do rozpoczęcia rowerowych przygód. Bikepacking, starty w wieloetapowych wyścigach z elementami dodatkowych wyzwań, zwiedzanie świata w bardziej sportowym stylu - pełna zajawa.

03 Dirtówka

O człowieku pewnie! © Dawid Wilkus

Chociaż dwa pierwsze rowery rozwiązały większą część naszych problemów, to zostało nam kilka elementów rowerowej infrastruktury, których nie możemy zaatakować ani na gravelu, anie na endurówce. Mowa tu o pumptrackach, dirt parkach, skateparkach i najróżniejszych rowerowych torach przeszkód, które da się pokonać jedynie na bardzo specjalistycznym rowerze.

Dirtówka to najprostszy i prawdopodobnie najtańszy ze wszystkich rowerów w naszym dzisiejszym zestawieniu. Składa się z niezniszczalnej ramy, amortyzatora, dwóch kół w rozmiarze 26 cali, jednego hamulca, napędu, kierownicy i kilku pozostałych komponentów. Chociaż sama konstrukcja roweru jest banalnie prosta, to jego odpowiednie wykorzystanie wymaga umiejętności z najwyższej półki. Oczywiście można przejechać po pumptracku jak worek ziemniaków wieziony na taczkach, ale prawdziwa zabawa zaczyna się wtedy, gdy zaczynasz rozumieć o co chodzi w pompowaniu, podskakiwaniu i odpowiednim timingu.

Dirtówka to przede wszystkim idealne narzędzie treningowe, dzięki któremu możemy rozwijać wszystkie rowerowe umiejętności. Skręcanie, utrzymywanie równowagi, skakanie, jazdę na tylnym kole, pokonywanie nierówności, efektywne hamowanie. Co więcej, jeśli uda Ci się ogarnąć elementy wymienione powyżej, możesz zabierać się za latanie hop i katowanie trików. To, że Twoi koledzy z biura, mówią, że jesteś szalony, a dirt jumping jest zabawą dla nastolatków o niczym nie świadczy. Czekamy na Ciebie na hopach, wiec ogarniaj rower!

04 E-Bike

Rowery elektryczne rządzą! © Cannondale

No co? Chyba już ustaliliśmy, że E-bike’i są cool i nie wolno się z ich śmiać… Prawda jest taka, że poza tym, że kosztują więcej niż niektóre samochody, praktycznie nie mają wad. Dzięki nim dojedziesz dalej, zobaczysz więcej i wbrew temu co może Ci się wydawać - poprawisz swoją kondycję. Nie będziemy się kolejny raz rozwodzić nad ilością zastosowań dla tych rowerów, więc jeśli brakuje Ci argumentów sprawdź nasze e-bike’owe poradniki. Nie masz pytań? Zastanów się nad sprzedażą nerki i przeglądnij internet w poszukiwaniu idealnego elektryka!

“I to już wszystko? Tylko 4?” Tak. Nie będziemy namawiać Cię na zakup fatbike’a do jeżdżenia po śniegu lub piachu, ani składaka, który po wciśnięciu jednego guzika zmieni się w transformersa. Te 4 maszyny, zaspokoją wszystkie rowerowe potrzeby, więc przestań marudzić i uciekaj na rower! (albo odpal sobie film na Red Bull TV)

52 min Accomplice Najlepsi zawodnicy z całego świata odwiedzają najbardziej niezwykłe lokalizacje. Przyjaciele, przygody i całkowita wolność - czy nie właśnie o to chodzi w rowerowej pasji?!