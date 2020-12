Immortals: Fenyx Rising - porady na start przygody w nowej grze Ubisoftu!

, ale to całkiem inny tytuł - chociaż i tutaj twórcy eksperymentują z zabawą w otwarty świat wypełniony mitologicznymi stworami i bogami. Aby odnaleźć się w tym uniwersum i z łatwością pokonać tytana Tyfona - głównego nemezis w Immortals: Fenyx Rising - warto skorzystać z poniższych wskazówek, bo gra... wcale nie jest łatwa, mimo faktu, że wygląda jakby skierowana była do młodszego gracza!

Opanuj podstawy walki!

z bitką, której doświadczyć mogliśmy w The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Fuzja tych dwóch stylów zabawy daje uproszczony względem wspomnianych asasynów efekt potyczek - chociaż starcia w nowej grze Ubisoftu nie są proste, gwarantują satysfakcję. Szczególnie po spotkaniu z potężniejszymi przeciwnikami. Do walki trzeba jednak się przyzwyczaić.

Druga z opcji defensywnych, parowanie ataków przeciwnika, jest wykorzystywana przez graczy rzadziej - przez co można w bardzo prosty sposób o takiej funkcji zapomnieć. Szkoda jednak, tym bardziej, że parowanie wiąże się z profitami w dalszej części rozgrywki (o ile znajdziemy odpowiednie pancerze lub uzbrojenie). Parować warto przede wszystkim ataki harpii - ich pociski można w ten sposób odbić na powrót do wystrzeliwujących je bestii, dzięki czemu dochodzi do prostego ich obalenia!

Druga z opcji defensywnych, parowanie ataków przeciwnika, jest wykorzystywana przez graczy rzadziej - przez co można w bardzo prosty sposób o takiej funkcji zapomnieć. Szkoda jednak, tym bardziej, że parowanie wiąże się z profitami w dalszej części rozgrywki (o ile znajdziemy odpowiednie pancerze lub uzbrojenie). Parować warto przede wszystkim ataki harpii - ich pociski można w ten sposób odbić na powrót do wystrzeliwujących je bestii, dzięki czemu dochodzi do prostego ich obalenia!

Druga z opcji defensywnych, parowanie ataków przeciwnika, jest wykorzystywana przez graczy rzadziej - przez co można w bardzo prosty sposób o takiej funkcji zapomnieć. Szkoda jednak, tym bardziej, że parowanie wiąże się z profitami w dalszej części rozgrywki (o ile znajdziemy odpowiednie pancerze lub uzbrojenie). Parować warto przede wszystkim ataki harpii - ich pociski można w ten sposób odbić na powrót do wystrzeliwujących je bestii, dzięki czemu dochodzi do prostego ich obalenia!

Ujarzmij wierzchowca!

Wpierw jednak rumaka należy wytropić i oswoić. W tym celu, gdy natkniesz się na nowy typ zwierza możliwego do ujarzmienia, podejdź do niego skradając się - gdy zwierz się spłoszy (i pojawi się czerwony wykrzyknik nad łbem), zatrzymaj się, aby wierzchowiec się uspokoił. Gdy uda Ci się podejść wystarczająco blisko, będziesz mógł wskoczyć na jego grzbiet - domyślnie klawisz E na klawiaturze. Od teraz możesz wybrać danego zwierza w menu ekwipunku jako docelowego wierzchowca, a następnie przywoływać na każde zawołanie!

Wpierw jednak rumaka należy wytropić i oswoić. W tym celu, gdy natkniesz się na nowy typ zwierza możliwego do ujarzmienia, podejdź do niego skradając się - gdy zwierz się spłoszy (i pojawi się czerwony wykrzyknik nad łbem), zatrzymaj się, aby wierzchowiec się uspokoił. Gdy uda Ci się podejść wystarczająco blisko, będziesz mógł wskoczyć na jego grzbiet - domyślnie klawisz E na klawiaturze. Od teraz możesz wybrać danego zwierza w menu ekwipunku jako docelowego wierzchowca, a następnie przywoływać na każde zawołanie!

Wpierw jednak rumaka należy wytropić i oswoić. W tym celu, gdy natkniesz się na nowy typ zwierza możliwego do ujarzmienia, podejdź do niego skradając się - gdy zwierz się spłoszy (i pojawi się czerwony wykrzyknik nad łbem), zatrzymaj się, aby wierzchowiec się uspokoił. Gdy uda Ci się podejść wystarczająco blisko, będziesz mógł wskoczyć na jego grzbiet - domyślnie klawisz E na klawiaturze. Od teraz możesz wybrać danego zwierza w menu ekwipunku jako docelowego wierzchowca, a następnie przywoływać na każde zawołanie!

Skanuj wszystko!