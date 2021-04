GP Emilii-Romanii F1: Co warto wiedzieć o Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Pierwszy wyścig Formuły 1 odbył się tu w 1963 r., choć nie był on wówczas zaliczany do mistrzostw świata. Wygrał Szkot Jim Clark. Na kolejne zawody przyszło organizatorom czekać do 1979 r., kiedy również odbyło się Grand Prix niezaliczane do czempionatu. Zwyciężył w nim Austriak

Porozumieli się w tym celu z niewielkim państewkiem w pobliżu, dzięki czemu w latach 1981-2006 kierowcy Formuły 1 rywalizowali tu o GP San Marino. Obiekt wypadł z kalendarza z powodu problemów finansowych, a w sezonie 2020 powrócił po tym, jak pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację wielu wyścigów. Wówczas zawody nosiły miano GP Emilii-Romanii od regionu geograficznego, w którym leży tor. W najbliższy weekend będziemy z kolei emocjonować się wyścigiem o GP Wyprodukowano we Włoszech i Emilii-Romanii. To dziwne określenie bierze się z chęci władz, aby promować region i kraj przez wykorzystanie często używanego tam hasła "Made in Italy".

Na przestrzeni lat tor miał różne konfiguracje. Do roku 1995 obfitował w szybkie i bardzo niebezpieczne zakręty, które w późniejszym czasie zamieniono na szykany. W międzyczasie przechodził mniejsze i większe modyfikacje, a obecny jego układ powstał w 2008 r., dlatego też dopiero od tamtego momentu podawane są aktualne rekordy okrążenia. Obecnie najszybszy czas jednego kółka w wyścigu wynosi 1:15,484, a ustanowił go Lewis Hamilton w sezonie 2020. Dzisiejszy tor ma długość 4,909 km i 19 zakrętów. Nie ma tam ekstremalnie szybkich łuków, choć jest kilka łukowato wygiętych prostych, gdzie jedzie się praktycznie z gazem w podłodze. Na jednej z nich – między wjazdem do alei serwisowej a zakrętem 2 – znajduje się strefa DRS.

Okrążenie na omawianym obiekcie jest płynne, a stosunkowo nowa nawierzchnia jest gładka i nie niszczy nadmiernie opon. Z tego powodu inżynierowie Pirelli przewidują, że najbardziej popularna będzie w tym roku strategia na 1 pit-stop z postoje między 1/3 a połową dystansu wyścigu - w zależności od wybranych mieszanek opon. Autodromo Enzo e Dino Ferrari stawia przed kierowcami nieco mniejsze w porównaniu do Bahrain International Circuit wyzwania związane z przeciążeniami. Najwyższa osiągana tu wartość to około 4,8 g. Obiekt średnio obciąża hamulce i opony, ale przy ustawianiu zawieszenia i aerodynamiki należy pamiętać, że gładki asfalt oznacza słabą trakcję i przyczepność. Tor jest dość wąski, a tuż obok asfaltu znajduje się żwir i trawa.

