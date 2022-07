Żużel: czas na zawody, jakich nie było od… 65 lat!

Największą zmianą jest nowy format wyłaniania mistrza. Od tego sezonu rozgrywane będą aż 3 turnieje finałowe. Każdy z nich rozgrywany będzie w dotychczasowej formule – po 20 wyścigach dwóch najlepszych zawodników awansuje bezpośrednio do finału, a rajderzy z miejsc 3-6 walczą o finał w biegu dodatkowym. Tym razem o złocie nie będzie jednak decydował jeden start. Punkty ze wszystkich rund (poza wywalczonymi w wyścigach dodatkowych) będą sumowane, a zwycięży ten, kto będzie miał ich najwięcej po trzech turniejach.

„Oceniam tę zmianę bardzo dobrze. Mistrz będzie musiał się wykazać w kilku turniejach, na różnych torach, więc wynik powinien być bardziej sprawiedliwy. Jedna ewentualna wpadka szybkiego zawodnika – mały błąd, czy defekt motocykla - nie przekreśli szans na tytuł. To krok w dobrą stronę. Czeka nas kilka świetnie obsadzonych imprez, więc kibice dostaną solidną dawkę rywalizacji na najwyższym poziomie. To także reakcja na zmieniający się świat, bo nie bez powodu walka o najważniejsze tytuły (Speedway Grand Prix, Speedway Euro Championship) od lat rozgrywana jest w formule kilku turniejów. Taki rozwiązanie daje więcej emocji i bardziej wymierne wyniki” – chwali nowe rozwiązania absolutny rekordzista, ośmiokrotny Indywidualny Mistrz Polski, Tomasz Gollob.

