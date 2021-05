Na jakie imprezy rowerowe warto pojechać w sezonie 2021

Pora na wielki powrót do ścigania na lokalnym podwórku! Organizatorzy imprez rowerowych wypchali kalendarz po same brzegi i na rok 2021 zaplanowali dwa razy więcej eventów, niż w ubiegłych sezonach. Festiwale rowerowe, rywalizacja w zjeździe, wyścigi enduro, regularne zmagania na pumptracku - jest w czym wybierać. Sprawdź daty najważniejszych imprez i weź udział w najciekawszych wydarzeniach nadchodzącego sezonu!

Pora na wielki powrót do ścigania na lokalnym podwórku! Organizatorzy imprez rowerowych wypchali kalendarz po same brzegi i na rok 2021 zaplanowali dwa razy więcej eventów, niż w ubiegłych sezonach. Festiwale rowerowe, rywalizacja w zjeździe, wyścigi enduro, regularne zmagania na pumptracku - jest w czym wybierać. Sprawdź daty najważniejszych imprez i weź udział w najciekawszych wydarzeniach nadchodzącego sezonu!

Pora na wielki powrót do ścigania na lokalnym podwórku! Organizatorzy imprez rowerowych wypchali kalendarz po same brzegi i na rok 2021 zaplanowali dwa razy więcej eventów, niż w ubiegłych sezonach. Festiwale rowerowe, rywalizacja w zjeździe, wyścigi enduro, regularne zmagania na pumptracku - jest w czym wybierać. Sprawdź daty najważniejszych imprez i weź udział w najciekawszych wydarzeniach nadchodzącego sezonu!

Z tego co udało się nam ustalić, Małopolska Joy Ride Festiwal to jedyny festiwal rowerowy z targami sprzętu, który zostanie w tym roku zorganizowany na terenie Polski. Na tegoroczną, dziesiątą edycję imprezy, ekipa Joy Ride zaplanowała aż dziesięć różnych dyscyplin i sporo dodatkowych atrakcji. W zeszłym sezonie, złośliwy wirus pokrzyżował plany organizatorów, którzy dzień przed zawodami, odwołali targi i część konkurencji. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w tym roku festiwal (razem z targami sprzętu) odbędzie się bez większych zakłóceń.

Z tego co udało się nam ustalić, Małopolska Joy Ride Festiwal to jedyny festiwal rowerowy z targami sprzętu, który zostanie w tym roku zorganizowany na terenie Polski. Na tegoroczną, dziesiątą edycję imprezy, ekipa Joy Ride zaplanowała aż dziesięć różnych dyscyplin i sporo dodatkowych atrakcji. W zeszłym sezonie, złośliwy wirus pokrzyżował plany organizatorów, którzy dzień przed zawodami, odwołali targi i część konkurencji. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w tym roku festiwal (razem z targami sprzętu) odbędzie się bez większych zakłóceń.

Z tego co udało się nam ustalić, Małopolska Joy Ride Festiwal to jedyny festiwal rowerowy z targami sprzętu, który zostanie w tym roku zorganizowany na terenie Polski. Na tegoroczną, dziesiątą edycję imprezy, ekipa Joy Ride zaplanowała aż dziesięć różnych dyscyplin i sporo dodatkowych atrakcji. W zeszłym sezonie, złośliwy wirus pokrzyżował plany organizatorów, którzy dzień przed zawodami, odwołali targi i część konkurencji. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w tym roku festiwal (razem z targami sprzętu) odbędzie się bez większych zakłóceń.

W tym roku, zawody w miejskim zjeździe zostaną rozegrane w zupełnie nowej lokalizacji. Krynica Zdrój, to niewielkie miasto turystyczne, które od kilku lat wręcz prosiło się o budowę tras rowerowych i organizację konkretnych zawodów. Właściciele lokalnej stacji narciarskiej "Słotwiny Arena", rozpoczęli pracę przy budowie bikeparku w ubiegłym sezonie, a ekipa Downhill City Tour wzięła sprawy w swoje ręce i postanowiła przeprowadzić w Krynicy zawody Urban DH z prawdziwego zdarzenia. Nie możemy się doczekać pierwszych informacji o trasie wyścigu! To będą naprawdę ciekawe zawody!

W tym roku, zawody w miejskim zjeździe zostaną rozegrane w zupełnie nowej lokalizacji. Krynica Zdrój, to niewielkie miasto turystyczne, które od kilku lat wręcz prosiło się o budowę tras rowerowych i organizację konkretnych zawodów. Właściciele lokalnej stacji narciarskiej "Słotwiny Arena", rozpoczęli pracę przy budowie bikeparku w ubiegłym sezonie, a ekipa Downhill City Tour wzięła sprawy w swoje ręce i postanowiła przeprowadzić w Krynicy zawody Urban DH z prawdziwego zdarzenia. Nie możemy się doczekać pierwszych informacji o trasie wyścigu! To będą naprawdę ciekawe zawody!

W tym roku, zawody w miejskim zjeździe zostaną rozegrane w zupełnie nowej lokalizacji. Krynica Zdrój, to niewielkie miasto turystyczne, które od kilku lat wręcz prosiło się o budowę tras rowerowych i organizację konkretnych zawodów. Właściciele lokalnej stacji narciarskiej "Słotwiny Arena", rozpoczęli pracę przy budowie bikeparku w ubiegłym sezonie, a ekipa Downhill City Tour wzięła sprawy w swoje ręce i postanowiła przeprowadzić w Krynicy zawody Urban DH z prawdziwego zdarzenia. Nie możemy się doczekać pierwszych informacji o trasie wyścigu! To będą naprawdę ciekawe zawody!