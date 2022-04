3, 2, 1… Speedway Grand Prix na start!

„Nie mogę obiecać nic ponad ostrą walkę, ale to chyba i tak całkiem sporo. Zawsze staram się unikać wielkich deklaracji, bo z pokorą podchodzę do wszystkich zawodów. Na pewno zrobię, co w mojej mocy, by mój występ był jak najlepszy. Po dwóch dobrych meczach ligowych zaliczyłem gorszy i mam świadomość, że to wciąż początek sezonu i wiele rzeczy wymaga jeszcze poukładania. Mam jednak nadzieję, że w Chorwacji wszystko już zagra optymalnie i wszyscy stworzymy ciekawe widowisko” – deklaruje Maciej Janowski.