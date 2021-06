Wszystko, co wiemy o STALKER 2

. Do dziś uznawany za produkcję absolutnie kultową, o bardzo dużym wpływie na całą branżę gier, nawet mimo pewnej słowiańskiej toporności i niedociągnięć. Długo musieliśmy czekać na jakiekolwiek konkrety dotyczące kontynuacji. Choć STALKER 2 został oficjalnie zapowiedziany w maju 2018 roku, to wtedy jeszcze gracze dość sceptycznie podchodzili do tego projektu, nawet mimo tego, że za dwójkę również odpowiada ukraińskie studio GSC Game World. Teraz jednak, w 2021 roku, sytuacja odwróciła się o 180 stopni i społeczność graczy wydaje się zachwycona, a to za sprawą zaledwie kilku video trailerów. Czego jednak możemy się spodziewać? Wciąż wiemy dość mało, ale i tak jest to gra, którą należy uważnie śledzić!