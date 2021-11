Grand Prix São Paulo F1: Co należy wiedzieć o Autódromo José Carlos Pace

GP Stanów Zjednoczonych F1: Co warto wiedzieć o … Formuła 1 przenosi się do Ameryki. Sprawdźmy, co …

Pierwotny układ toru bardzo różnił się od obecnego. Długa, kręta trasa wyglądała jak mała pętla wpisana w większą. Kilkukrotnie wprowadzano mniejsze i większe zmiany, ale prawdziwa rewolucja miała miejsce po sezonie 1989. Zmieniono wówczas cały układ toru, łącząc fragmenty małej i dużej pętli, co spowodowało skrócenie okrążenia niemal o połowę i zmniejszenie liczby zakrętów z 26 do 15. Taki kształt Interlagos utrzymał się do dziś z pojedynczymi modyfikacjami niektórych zakrętów. Aktualny układ używany jest od sezonu 2000. Okrążenie ma teraz 4,309 km długości, a jego rekord wynosi 1:10,540. Ustanowił go Valtteri Bottas w Mercedesie w sezonie 2018.

Interlagos ze swoimi dość szybkimi zakrętami wymaga dużego docisku. Wymusza to zastosowanie w samochodach dużych skrzydeł, które jednak zwiększają opór i zmniejszają prędkość maksymalną. Prędkość z kolei przydaje się na prostych, zwłaszcza na prostej startowej. Z tego względu bolidy ustawiane są raczej na średnio-wysoki niż na bardzo wysoki docisk. W sukurs przychodzi tu nawierzchnia, która daje tu dobrą przyczepność i nie męczy aut wybojami. Pozwala to niżej zawiesić samochód i skupić się bardziej na uzyskaniu docisku i prędkości niż na utrzymaniu zawieszenia w całości. Pewnym utrudnieniem są tu pochyłe zakręty, przez które część toru może kojarzyć się z kolejką górską. Oczywiście daleko im do pochylenia np. w Holandii, aczkolwiek w Brazylii też jest ono odczuwalne. Oznacza to, że ustawienia pochylenia i zbieżności kół, które działają w jednej partii toru, mogą nie działać w innej.

