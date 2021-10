Ten Ironman pochłania 5000 kcal dziennie

Jak triathlonista przygotowuje się do zawodów na dystansie Ironmana - blisko 4 km pływania, 180 km na rowerze i maratonu? Mówiąc krótko

wygrywa zawody Ironmana to tu, to tam. Jest aktualnym mistrzem Europy i mistrzem Ameryki Północnej z 2019. Dlatego poprosiliśmy go, żeby opowiedział nam, jak wygląda jego typowy dzień - szczególnie interesowało nas jak wygląda jego trening oraz dieta, która mu towarzyszy.

Dziś zjadłem około 300 ml płatków owsianych, trochę mleka z cynamonem, a potem przed wyjściem na rower złapałem kromkę chleba - tylko po to, żeby poczuć trochę energii przez pierwszą godzinę lub dwie".

A day in the life of an Ironman