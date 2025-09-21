Isack Hadjar: Gość, który niczym ninja wdarł się do świata F1

Powiedziałbym, że w adaptacji do torów i szybkim łapaniu tempa. Teraz jestem o wiele bardziej „wybuchowy” niż na początku sezonu. Przyjeżdżam na tor i po dwóch, trzech okrążeniach już wchodzę w rytm. Mogę podać przykład Silverstone – w treningu byłem przez chwilę najszybszy, mimo że nie siedzę w McLarenie. Teraz łapię rytm bardzo szybko i to pozwala mi skupić się na ustawieniach samochodu, zamiast myśleć, że brakuje mi pięciu dziesiątych tutaj i trzech tam. Wtedy tylko traci się czas, a jeśli od pierwszych okrążeń jesteś w rytmie, cały weekend układa się lepiej.

