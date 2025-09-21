Isack przygotowuje się do wyścigu
F1

Isack Hadjar: Gość, który niczym ninja wdarł się do świata F1

Ma 20 lat i już skradł uwagę całego padoku. Isack Hadjar, nazywany „ninją” Racing Bulls, w debiutanckim sezonie pokazuje, że w Formule 1 nie zamierza być tylko statystą.
Isack Hadjar

Najnowszy zawodnik Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, Isack Hadjar bardzo dobrze prezentował się w F2 i nie może się doczekać się ścigania w królowej sportów motorowych.

FrancjaFrancja
Po swoim pierwszym podium w Formule 1 debiutant Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar, świętował tak intensywnie, że… rozbił trofeum – ozdobny holenderski wazon. Trzecie miejsce w Grand Prix Holandii w Zandvoort było przełomowym momentem dla 20-letniego Francuza. Choć większość uwagi w tym sezonie skupiała się na innych debiutantach – Kimi Antonellim czy Oliverze Bearmanie – Hadjar do Zandvoort spokojnie pozostawał w cieniu.
Kim więc jest ten cichy taktyk, który woli mówić swoim tempem na torze niż słowami? The Red Bulletin spotkał się w połowie sezonu ze wschodzącą gwiazdą F1, by posłuchać, co ma do powiedzenia sam „ninja”.
Isack Hadjar w sezonie 2025

© Liam Fabre

Sezon F1 i życie kierowcy to ciągły chaos – ogromne wymagania i mnóstwo obowiązków poza samą jazdą. Jak udaje ci się przełączyć w tryb wyścigowy i utrzymać koncentrację na Grand Prix?

Isack Hadjar: Czasem siedzisz w garażu i czujesz, że nie jesteś w stu procentach gotowy. Jest piątek, jest pierwszy trening wolny, ale ja od wtorku wysyłałem sobie różne rzeczy, zajmowałem się mediami, marketingiem i wszystkim innym. Jednak gdy już jesteś w samochodzie, o niczym innym nie myślisz; wtedy jest za późno, adrenalina bierze górę. Silnik odpala i całe ciało, wszystkie zmysły są maksymalnie wyostrzone.

Ludzie mówią, że wszystkie tiki Rafy Nadala przed serwisem pozwalają mu się zresetować i zapomnieć o poprzedniej akcji. Masz jakieś podobne rytuały w samochodzie?

Tak naprawdę nie mogę dotykać niczego poza kierownicą i mam po prostu starać się, żeby się nie rozbić, więc nie.

A w drugą stronę – jak odcinasz się od tego wszystkiego? Medytacja? Gry? Filmy? Książki?

Wystarczy, że usiądę przy stole z przyjaciółmi i kubkiem lokalnej herbaty. Rozmawiamy. I to jest właśnie to, czego potrzebuję: grupa "moich ludzi", herbata... i właściwie tyle.

Człowiek i maszyna jako jedność

Człowiek i maszyna jako jedność

© Liam Fabre

Isack Hadjar

Porozmawiajmy o kondycji fizycznej. Czy twój trening zmienił się w ostatnich miesiącach?

To naprawdę skomplikowane. Podróżuje się tak dużo, że rzadko kiedy spędzasz w jednym miejscu trzy dni z rzędu. A w weekendy wyścigowe w ogóle nie ma mowy o treningu. Trzeba ćwiczyć, ale po co? Będziesz tylko bardziej zmęczony, a przecież musisz zachować formę. W praktyce przez cały sezon starasz się jedynie utrzymać kondycję, a dopiero zimą albo w przerwie letniej możesz naprawdę mocniej popracować nad sobą. Dlatego podczas wakacji – swoich jedynych wakacji – musisz trenować fizycznie, nawet jeśli wcale nie masz na to ochoty!

Isack Hadjar

A boks? Trenowałeś go, gdy byłeś młodszy. Nadal zakładasz rękawice?

Staram się dawać z siebie wszystko.

Czy nadal masz w sobie ducha wojownika?

Od urodzenia. Od pierwszego dnia.

Isack Hadjar trenuje na ringu bokserskim.

Hadjar od najmłodszych lat był zapalonym bokserem

© Liam Fabre

Kierowca Formuły 1 Isack Hadjar w akcji podczas meczu piłki nożnej.

Piłka nożna to kolejny ulubiony sport Hadjara

© Liam Fabre

Czy nadal śledzisz sporty walki?

Oczywiście, zwłaszcza MMA. Śledzę wszystko, co się dzieje, a także ważne pojedynki bokserskie. Śledzę to wszystko.

Znajdujesz na to czas?

Potrafię wstać o 5 rano w weekend wyścigowy, żeby obejrzeć walkę, mimo że o 10 muszę być na torze.

Czy to cię motywuje?

Kiedy wstajesz o 5 rano, żeby zobaczyć, jak twój ulubiony zawodnik zostaje znokautowany, to jest trudno. Serce pęka. Potem wracasz spać, bo wiesz, że czeka cię trudny dzień!

Od początku twojego debiutanckiego sezonu w F1, w jakich obszarach poprawiłeś się najbardziej?

Powiedziałbym, że w adaptacji do torów i szybkim łapaniu tempa. Teraz jestem o wiele bardziej „wybuchowy” niż na początku sezonu. Przyjeżdżam na tor i po dwóch, trzech okrążeniach już wchodzę w rytm. Mogę podać przykład Silverstone – w treningu byłem przez chwilę najszybszy, mimo że nie siedzę w McLarenie. Teraz łapię rytm bardzo szybko i to pozwala mi skupić się na ustawieniach samochodu, zamiast myśleć, że brakuje mi pięciu dziesiątych tutaj i trzech tam. Wtedy tylko traci się czas, a jeśli od pierwszych okrążeń jesteś w rytmie, cały weekend układa się lepiej.

A w jakich obszarach wciąż musisz się poprawić?

Szczerze mówiąc, nie uważam, że mam jeden mocny i jeden słaby punkt. To cały pakiet wymaga poprawy, a to przychodzi wraz z doświadczeniem, które zdobywam w każdym wyścigu.

Co opanowałeś szybciej, niż się spodziewałeś?

Przed sezonem najbardziej bałem się tego, że mam mało doświadczenia w F1. To był ogromny przeskok z F2 i zadawałem sobie pytanie: „Ile wyścigów zajmie mi wejście w rytm, żeby nie być dwie–trzy dziesiąte sekundy za zespołowym kolegą?”. Ostatecznie nigdy tak nie było, więc powiedziałbym, że to czysta prędkość.

Isack Hadjar z Francji i Visa Cash App Racing Bulls.

Hadjar podszedł ze spokojem do debiutu w F1

© Liam Fabre

Isack Hadjar

Co cię najbardziej przestraszyło?

Przed kwalifikacjami w Monako nie czułem się najlepiej. Rano miałem sesję treningową, byłem siedemnasty i kompletnie brakowało mi pewności siebie. To był trudny moment, ale bardziej był to niepokój niż strach. Poszedłem na kwalifikacje trochę spięty, bo mówiłem sobie: „Nie ma mowy, żebym miał fatalny weekend u siebie i nie znalazł się chociaż w top 10”. Ostatecznie, do tamtej chwili, był to był mój najlepszy weekend w sezonie, więc wyszło mi to wszystko na dobre.

Twoja najlepsza przerwa?

Powiedziałbym, że mój tydzień w Japonii pod koniec marca. Przyleciałem tydzień przed wyścigiem, samotnie wylądowałem w Tokio i nie miałem żadnych zobowiązań – zero mediów, nic! Nie będę mówił szczegółowo, co robiłem, ale miałem tam przyjaciół i było świetnie.

Twoi fani na Instagramie lub w innych miejscach dają ci dużo wsparcia i pozytywnego nastawienia, co niekoniecznie ma miejsce w przypadku wszystkich sportowców. Jak ważne jest to dla ciebie?

Hejt i tak w końcu się pojawi – nagle i bez powodu. Ci, którzy mnie wspierają i śledzą, naprawdę mnie wzruszają, ale trzeba być przygotowanym również na odwrotność. Mam nadzieję na długą karierę i myślę, że każdy sportowiec, który odnosił sukcesy i zdobywał tytuły, przechodził przez momenty, gdy był hejtowany i obrażany. W każdym razie, całą tę miłość, którą teraz dostaję, chłonę na maksa.

Pełny wywiad z Isackiem Hadjarem został opublikowany we wrześniowym wydaniu The Red Bulletin France.

F1
Formula Racing

