Isack Hadjar: Gość, który niczym ninja wdarł się do świata F1
Sezon F1 i życie kierowcy to ciągły chaos – ogromne wymagania i mnóstwo obowiązków poza samą jazdą. Jak udaje ci się przełączyć w tryb wyścigowy i utrzymać koncentrację na Grand Prix?
Czasem siedzisz w garażu i czujesz, że nie jesteś w stu procentach gotowy. Jest piątek, jest pierwszy trening wolny, ale ja od wtorku wysyłałem sobie różne rzeczy, zajmowałem się mediami, marketingiem i wszystkim innym. Jednak gdy już jesteś w samochodzie, o niczym innym nie myślisz; wtedy jest za późno, adrenalina bierze górę. Silnik odpala i całe ciało, wszystkie zmysły są maksymalnie wyostrzone.
Ludzie mówią, że wszystkie tiki Rafy Nadala przed serwisem pozwalają mu się zresetować i zapomnieć o poprzedniej akcji. Masz jakieś podobne rytuały w samochodzie?
Tak naprawdę nie mogę dotykać niczego poza kierownicą i mam po prostu starać się, żeby się nie rozbić, więc nie.
A w drugą stronę – jak odcinasz się od tego wszystkiego? Medytacja? Gry? Filmy? Książki?
Wystarczy, że usiądę przy stole z przyjaciółmi i kubkiem lokalnej herbaty. Rozmawiamy. I to jest właśnie to, czego potrzebuję: grupa "moich ludzi", herbata... i właściwie tyle.
Porozmawiajmy o kondycji fizycznej. Czy twój trening zmienił się w ostatnich miesiącach?
To naprawdę skomplikowane. Podróżuje się tak dużo, że rzadko kiedy spędzasz w jednym miejscu trzy dni z rzędu. A w weekendy wyścigowe w ogóle nie ma mowy o treningu. Trzeba ćwiczyć, ale po co? Będziesz tylko bardziej zmęczony, a przecież musisz zachować formę. W praktyce przez cały sezon starasz się jedynie utrzymać kondycję, a dopiero zimą albo w przerwie letniej możesz naprawdę mocniej popracować nad sobą. Dlatego podczas wakacji – swoich jedynych wakacji – musisz trenować fizycznie, nawet jeśli wcale nie masz na to ochoty!
A boks? Trenowałeś go, gdy byłeś młodszy. Nadal zakładasz rękawice?
Staram się dawać z siebie wszystko.
Czy nadal masz w sobie ducha wojownika?
Od urodzenia. Od pierwszego dnia.
Czy nadal śledzisz sporty walki?
Oczywiście, zwłaszcza MMA. Śledzę wszystko, co się dzieje, a także ważne pojedynki bokserskie. Śledzę to wszystko.
Znajdujesz na to czas?
Potrafię wstać o 5 rano w weekend wyścigowy, żeby obejrzeć walkę, mimo że o 10 muszę być na torze.
Czy to cię motywuje?
Kiedy wstajesz o 5 rano, żeby zobaczyć, jak twój ulubiony zawodnik zostaje znokautowany, to jest trudno. Serce pęka. Potem wracasz spać, bo wiesz, że czeka cię trudny dzień!
Od początku twojego debiutanckiego sezonu w F1, w jakich obszarach poprawiłeś się najbardziej?
Powiedziałbym, że w adaptacji do torów i szybkim łapaniu tempa. Teraz jestem o wiele bardziej „wybuchowy” niż na początku sezonu. Przyjeżdżam na tor i po dwóch, trzech okrążeniach już wchodzę w rytm. Mogę podać przykład Silverstone – w treningu byłem przez chwilę najszybszy, mimo że nie siedzę w McLarenie. Teraz łapię rytm bardzo szybko i to pozwala mi skupić się na ustawieniach samochodu, zamiast myśleć, że brakuje mi pięciu dziesiątych tutaj i trzech tam. Wtedy tylko traci się czas, a jeśli od pierwszych okrążeń jesteś w rytmie, cały weekend układa się lepiej.
A w jakich obszarach wciąż musisz się poprawić?
Szczerze mówiąc, nie uważam, że mam jeden mocny i jeden słaby punkt. To cały pakiet wymaga poprawy, a to przychodzi wraz z doświadczeniem, które zdobywam w każdym wyścigu.
Co opanowałeś szybciej, niż się spodziewałeś?
Przed sezonem najbardziej bałem się tego, że mam mało doświadczenia w F1. To był ogromny przeskok z F2 i zadawałem sobie pytanie: „Ile wyścigów zajmie mi wejście w rytm, żeby nie być dwie–trzy dziesiąte sekundy za zespołowym kolegą?”. Ostatecznie nigdy tak nie było, więc powiedziałbym, że to czysta prędkość.
Co cię najbardziej przestraszyło?
Przed kwalifikacjami w Monako nie czułem się najlepiej. Rano miałem sesję treningową, byłem siedemnasty i kompletnie brakowało mi pewności siebie. To był trudny moment, ale bardziej był to niepokój niż strach. Poszedłem na kwalifikacje trochę spięty, bo mówiłem sobie: „Nie ma mowy, żebym miał fatalny weekend u siebie i nie znalazł się chociaż w top 10”. Ostatecznie, do tamtej chwili, był to był mój najlepszy weekend w sezonie, więc wyszło mi to wszystko na dobre.
Twoja najlepsza przerwa?
Powiedziałbym, że mój tydzień w Japonii pod koniec marca. Przyleciałem tydzień przed wyścigiem, samotnie wylądowałem w Tokio i nie miałem żadnych zobowiązań – zero mediów, nic! Nie będę mówił szczegółowo, co robiłem, ale miałem tam przyjaciół i było świetnie.
Twoi fani na Instagramie lub w innych miejscach dają ci dużo wsparcia i pozytywnego nastawienia, co niekoniecznie ma miejsce w przypadku wszystkich sportowców. Jak ważne jest to dla ciebie?
Hejt i tak w końcu się pojawi – nagle i bez powodu. Ci, którzy mnie wspierają i śledzą, naprawdę mnie wzruszają, ale trzeba być przygotowanym również na odwrotność. Mam nadzieję na długą karierę i myślę, że każdy sportowiec, który odnosił sukcesy i zdobywał tytuły, przechodził przez momenty, gdy był hejtowany i obrażany. W każdym razie, całą tę miłość, którą teraz dostaję, chłonę na maksa.