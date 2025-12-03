Isack Hadjar: Awans od debiutanta F1 do kierowcy Oracle Red Bull Racing

21-letni Isack Hadjar z przytupem wdarł się do Formuły 1, w pierwszym sezonie (na jedną rundę do końca) ośmiokrotnie finiszując w punktach i zdobywając rewelacyjną, trzecią lokatę w sierpniowym GP Holandii. W efekcie, Francuz z ekipy Visa Cash App Racing Bulls jest o krok od zdobycia dziesiątego miejsca w klasyfikacji generalnej.

Od początku startów w Formule 1 Hadjar imponował swoją szybkością i dojrzałością. Teraz, dzięki niezwykle udanym występom w sezonie 2025, Hadjar otrzymał wymarzony prezent. W 2026 roku będzie on team-partnerem czterokrotnego mistrza świata Maxa Verstappena w Oracle Red Bull Racing .

„Jestem ogromnie wdzięczny zespołowi Oracle Red Bull Racing za daną mi szansę i zaufanie, by ścigać się na najwyższym poziomie Formuły 1. To wspaniała nagroda za całą ciężką pracę, jaką wykonałem od momentu dołączenia do zespołu juniorskiego” – powiedział Hadjar. „Ten rok z Visa Cash App Racing Bulls był absolutnie niesamowity, wiele się nauczyłem i zdobyłem swoje pierwsze podium. Czuję, że dzięki wsparciu i przygotowaniu ze strony zespołu stałem się lepszym kierowcą i lepszym człowiekiem. Jestem gotowy, by przejść do Oracle Red Bull Racing, i cieszę się oraz jestem dumny, że inni widzą to tak samo. To świetny krok w mojej karierze. Praca z najlepszymi i możliwość uczenia się od Maxa to coś, czego naprawdę nie mogę się doczekać.”

Isack Hadjar dołączy do Maxa Verstappena w Oracle Red Bull Racing w 2026 © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Hadjar dołączy do głównego zespołu Red Bulla na początku ekscytującej, nowej ery w F1, jako że w 2026 roku sport czeka największa od kilku dekad rewolucja w przepisach technicznych , a na torze zadebiutują jednostki Red Bull Ford Powertrains. Oracle Red Bull Racing zmierzy się z tym wyzwaniem, stawiając na połączenie młodości i doświadczenia w kokpicie zupełnie nowego modelu RB22, który zostanie zaprezentowany w Detroit w USA 15 stycznia 2026 roku.

„W swoim pierwszym sezonie w F1 Isack wykazał się ogromną dojrzałością i udowodnił, że bardzo szybko się uczy. Co najważniejsze, pokazał bardzo mocne tempo tempo, które jest absolutnym priorytetem w tym sporcie. Wierzymy, że Isack rozwinie skrzydła u boku Maxa i razem stworzą na torze prawdziwą magię! Rok 2026 będzie ogromnym wyzwaniem zarówno dla zespołu, jak i dla Red Bull Ford Powertrains. To ekscytujący czas i nie mogę doczekać się, by zobaczyć, co uda nam się osiągnąć” – powiedział Laurent Mekies , CEO i szef zespołu Oracle Red Bull Racing, komentując podpisanie kontraktu z Hadjarem.

01 Spełnione marzenie z dzieciństwa

Isack w czasach startów w F3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Między narodzinami Isacka Hadjara a momentem, w którym po raz pierwszy wcisnął pedał gazu, minęło zaledwie pięć lat. Rok później zrobił kolejny – jak sam to określa – bardziej poważny krok w tym kierunku (tak, w wieku sześciu lat). W takich okolicznościach zwykle zakłada się, że to nadgorliwi rodzice wsadzili dziecko za kierownicę tak wcześnie, ale tym razem tak nie było. „Zawsze tego chciałem. Widziałeś film Auta? To on mnie napędził. Obejrzałem go i pomyślałem: ‘OK, to jest to, to coś dla mnie’” – mówi. „Zawsze miałem w ręku choćby mały samochodzik.”

W wieku siedmiu lat wystartował w swoich pierwszych zawodach regionalnych, jadąc gokartem o mocy 4,5 KM. To był początek rozwijającej się kariery. Od zawodów regionalnych aż po mistrzostw świata w 2018 roku, Hadjar udowadniał swoje kartingowe umiejętności na niemal każdym torze w kraju, zanim przeszedł na kolejny poziom rywalizacji.

02 Dołączenie do FFSA

Isack Hadjar, wschodząca gwiazda francuskiego motorsportu © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Następnie ogarnęła go obsesja na punkcie Formuły 1. Chociaż kontynuował naukę w szkole publicznej, kiedy dołączył do akademii FFSA (Fédération Française du Sport Automobile), z perspektywy czasu mówi: "FFSA była jak drugi dom". To właśnie tam odkrył radość z wyścigów jednomiejscowych w F4, zajmując siódme miejsce w mistrzostwach Francji i odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo na torze Spa-Francorchamps . Rok później, w wieku 16 lat, zdobył osiem kolejnych miejsc na podium, dwa pole position i trzy zwycięstwa, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Potem całkowicie pochłonęła go obsesja na punkcie Formuły 1. Choć po dołączeniu do akademii FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) wciąż uczył się w publicznej szkole, dziś wspomina, że „FFSA było jak drugi dom”. To właśnie tam odkrył uroki wyścigów jednomiejscowych w F4 – ukończył mistrzostwa Francji na siódmym miejscu i odniósł pierwsze zwycięstwo na torze Spa-Francorchamps. Rok później, mając zaledwie 16 lat, zdobył osiem kolejnych finiszów na podium, dwa pole position i trzy wygrane, kończąc sezon na trzeciej pozycji.

Nie dało się już dłużej zaprzeczać, że Isack to talent. Przeniósł się do FRECA – regionalnych mistrzostw F3, będących pomostem między F4 a F3. Podczas gdy niektórzy kierowcy próbują przeskoczyć ten etap, sam Hadjar wspominał, że podjął decyzję ułatwiającą mu stopniowy rozwój. Decyzja się opłaciła, ponieważ stał się gwiazdą w Formule Regional. Swoją pozycję Debiutanta Roku ugruntował wspaniałym zwycięstwem w Monako. Po zajęciu trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej, uwagę na młodego Francuza zwrócił Red Bull Junior Team i wkrótce ogłosił, że dołączy do nich w sezonie 2022 – tym razem w Formule 3.

Isack Hadjar podczas startów w F3 w 2022 roku © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Jego talent sprawił, że w Formule 3 spędził zaledwie jeden sezon, tocząc bezpośrednią walkę o tytuł z Victorem Martinsem i Oliverem Bearmanem. Niestety, nieudane kwalifikacje na Monzy przekreśliły jego szanse na końcowe zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Mimo rozczarowania, Hadjar potraktował ten etap jako ważną lekcję – szczególnie w kontekście kontaktu z mediami: „Ścigasz się równolegle z F1, transmisje idą w głównym kanale, więc oczywiście skala medialna jest zupełnie inna”. Isack ukończył sezon na czwartym miejscu w mistrzostwach, ale wywarł tak dobre wrażenie, że zaledwie kilka miesięcy później awansował do Formuły 2.

Pierwszy sezon w F2 upłynął mu na adaptacji do nowego środowiska. Jak wspominał, przejście z F3 „było trudne, to był duży przeskok. Pamiętam, że nie czułem się dobrze w swoim zespole. Tu już nie było tak, że po prostu dostajesz auto i masz jechać. Tu odbywa się prawdziwa, zespołowa praca razem z inżynierami. Jeśli nie czujesz się odpowiednio zaopiekowany, to nie może działać”. Francuz zakończył sezon na 14. miejscu w "generalce", ale w kolejnym sezonie Hadjar coraz mocniej umacniał pozycję jednego z największych młodych talentów w motorsporcie. Zakończył mistrzostwa świata F2 na drugim miejscu z ekipą Campos Racing, minimalnie przegrywając walkę o tytuł. Przystępując do finałowego wyścigu sezonu w Abu Zabi, tracił tylko kilka punktów do Gabriela Bortoleto. Niestety, samochód Hadjara zgasł na starcie, a jego brazylijski rywal dojechał na drugiej pozycji i zdobył mistrzostwo. Patrząc z perspektywy czasu, Hadjar oceniał jednak sezon bardzo dobrze: „Zrobiliśmy wszystko jak trzeba” – mówił z uśmiechem.

03 Ciężkie chwile stojące za splendorem

Isack Hadjar na podium w Formule 2 © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Kierowcy F1 są często obiektem zazdrości młodego pokolenia. Jako odnoszący sukcesy sportowi idole wzbudzają zainteresowanie, podziw, a czasem nawet zazdrość. Jednak gdy LeBouseuh poprosił Isacka, by opowiedział o trudnościach, jakie napotkał na początku swojej kariery, kierowca nie ma wyjścia — musi być szczery. Musi cofnąć się do początków: „Kiedy przejechałem swój pierwszy międzynarodowy sezon, zrozumiałem, jakie to trudne. W młodym wieku jesteś już pod presją finansową, którą niesiesz ze sobą przez całą karierę. Ten aspekt strasznie mnie frustrował; ciężko było pogodzić się z tym, że nie mogłem wystartować we wszystkich wyścigach mistrzostw” — wspomina. "Podczas gdy ja byłem w szkole, moi koledzy byli na torze [...]. Kiedy potem docierasz na wyścig, jesteś oczywiście znacznie mniej przygotowany [niż oni]".

Przejście do F2 również nie było spacerkiem: „Najtrudniejszy rok mojego życia? To było w F2. W 2023 roku zdarzały się momenty, w których myślałem, że nigdy nie dostanę się do F1. Kiedy sprawy nie idą najlepiej, bywają weekendy, w które zastanawiasz się, po co to wszystko. zczerze mówiąc, miałem kilka naprawdę złych momentów” — mówi. Tym bardziej cieszy go, że mimo wielu przeszkód znajduje się dziś w miejscu, o którym marzył.

04 Nowe środowisko ze znajomymi twarzami

Postępy Hadjara widoczne są gołym okiem © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Po gwałtownym rozwoju na przestrzeni lat, Hadjar znalazł się w punkcie zwrotnym swojej kariery. W momencie, gdy odbywał się wywiad, był już w fazie intensywnych przygotowań do startów w królowej sportów motorowych. Zapytany o relacje z dotychczasowymi zespołowymi kolegami, Isack nie miał żadnych oporów, by odpowiedzieć wprost: „Może jestem stronniczy, ale uważam, że jestem łatwym we współpracy partnerem. Postrzegam siebie jako prawdziwego gracza zespołowego. Zawsze dobrze traktowałem kolegów, nie próbuję ukrywać informacji”.

Zapytany o relacje z innymi rywalami, odpowiada: „Dobrze dogaduję się z Pierrem [Gaslym], a kierowców F2, którzy przeszli do F1, oczywiście znam świetnie. Ci goście są częścią mojego życia od dzieciństwa. Ścigaliśmy się w tych samych mistrzostwach, rywalizowaliśmy na wielu torach i obserwowaliśmy wzajemnie nasz rozwój — od kartingu aż po F1. To świetne uczucie znaleźć się na starcie z ludźmi, z którymi przeszło się taką drogę”.

05 Pierwszy sezon w F1 i nie tylko

Hadjar w akcji w GP Chin 2025 © Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool

Po piętnastu wyścigach debiutanckiego sezonu w Formule 1 Isack Hadjar wywalczył swoje pierwsze podium – podczas Grand Prix Holandii. Dzień wcześniej niespodziewanie ukończył kwalifikacje na czwartym miejscu, co było jego najlepszym wynikiem w karierze, i w wyścigu w pełni wykorzystał korzystną pozycję startową. Decydujący moment nastąpił, gdy Lando Norris – jeden z pretendentów do tytułu – musiał wycofać się z powodu wycieku oleju, co awansowało debiutanta na trzecią lokatę.

„To trochę nierealne uczucie” – mówił Hadjar. „Najbardziej zaskoczyło mnie to, że przez cały wyścig utrzymałem czwarte miejsce.”

Hadjar jest obecnie trzecim Francuzem ścigającym się w Formule 1, obok Pierre’a Gasly’ego i Estebana Ocona. Choć od dawna uchodził za obiecującego kandydata do startów w F1, jego kariera rozwijała się krok po kroku. Dziś szczególnie docenia wpływ rodziny na swój rozwój: „Zawsze byli przy mnie, to cały rodzinny projekt. W wieku siedmiu lat nie możesz sam zdecydować, że zaczniesz starty w kartingu. Potrzebujesz odpowiedniego wsparcia i właściwych ludzi wokół siebie. Moi rodzice zawsze byli mądrzy. Zawsze świadomie wybieraliśmy mistrzostwa, w których chcieliśmy startować. Myślę, że robiliśmy to z głową”.

„Moim celem jest przekraczać własne granice” – mówił Hadjar we wcześniejszej fazie sezonu. „Mam świadomość, że nie dysponuję autem, którym od razu można wygrywać. Chcę robić takie wrażenie na torze, żeby ludzie mówili: ‘On ma to coś’.” Podium w Holandii jasno pokazało, że miał rację.

Hadjar niczego nie przyspieszał w drodze do F1 © Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool