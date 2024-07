Po taśmie nad Cieśniną Messyńską - pełna napięcia próba bicia rekordu

Jaan Roose Known for possessing nerves of steel, Estonian slackliner Jaan Roose is a 3-time world champion and the holder of numerous world records.

"Końcówki są bardzo, bardzo trudne. Robi się mocno pod górę i jednocześnie bardzo ślisko. To tak jakby jechać na rowerze pod niewyobrażalnie wielką górę. Każdy krok generuje duże zmęczenie, a jednocześnie zaburza stabilność" - komentował Filip Oleksik, polski slackliner i trickliner. "Jeżeli nie idzie się płynnym, rytmicznym krokiem, to taki moment staje się walką. Trudna jest także presja. Wie, że nie ma dużo czasu, cały świat na niego patrzy, i że rekord trzeba pobić. Ta presja przeplata się z radością, co jest zgubne. Do pewnego momentu jest to motor, który nas napędza, ale widząc 200-300 metrów przed sobą, patrząc na końcówkę, kiedy zostało już tak niewiele, najłatwiej jest popełnić błąd".

"Nie mam wątpliwości do siły i przygotowania fizycznego Jaana, natomiast największym hardkorem całości jest fakt, że musiał utrzymać skupienie przez tak długi czas. Przy takich highline’ach to mental robi większą robotę niż faktyczne przygotowanie fizyczne. On nie mógł stracić koncentracji nawet na sekundę" - podziwia swojego kolegę Filip. "Z bólem można walczyć. Ze zmęczeniem, głodem, czy pragnieniem też. Ale jak ci puści głowa, poślizgniesz się, albo nie trafisz nogą w taśmę, to może być koniec i to się może zadziać w ułamku sekundy. Z tego już nie wybrniesz".wynoszący 2 710 m - ale nie udało mu się osiągnąć nowego rekordu świata, ponieważ spadł zaledwie kilka metrów od mety.

