Zobacz, jak Jaan Roose spaceruje po taśmie nad dnem prehistorycznego morza

Jaan Roose Known for possessing nerves of steel, Estonian slackliner Jaan Roose is a three-time world champion and the holder of numerous world records.

Jeśli do tej pory nie masz pewności, co za chwilę ujrzysz, ujmijmy to tak: 500-metrową taśmę rozpięto pomiędzy dwoma górami wznoszącymi się nad tym, co kiedyś było dnem oceanu. Po tej taśmie, z jednego jej końca na drugi, próbuje przejść Jaan Roose. To miejsce to dolina Boszhira (Bozzhyra) w Kazachstanie. Podczas gdy jej nazwa oznacza "szarą ziemię" widać, że wcale nie jest tam monochromatycznie.