Slackline na taśmie pomiędzy dwoma wieżowcami w Sarajewie

aby skończyć ważny raport, podczas gdy jego kolega organizował biurową imprezę w sąsiednim budynku. Aby zdążyć, wybrał najkrótszą drogę - przejście po taśmie pomiędzy wieżowcami. Wszystko po to, by nie zawieść kolegi.

Film nakręcono wykorzystując dwie sąsiednie wieże, zwane Momo i Uzeri. Ich nazwy wzięły się z komedii radiowej emitowane w latach 80-tych. To właśnie wtedy powstały oba budynki (w 1986). Mierzą 97 metrów i są jednymi z bardziej rozpoznawalnych obiektów w

Do wykonania tego podniebnego spaceru Roose przygotował 28-metrową taśmę, którą zawieszono 80 metrów nad ziemią. Była dłuższa niż normalnie stosowana do trików (na takiej wysokości 15-21 metrów byłaby odpowiednia). Dodatkowe metry stanowiły utrudnienie, które wymagało od Jaana jeszcze więcej skupienia i niesamowitych umiejętności.

Nie ważne, jak bardzo jestem przyzwyczajony do chodzenia po taśmie na dużej wysokości, zawsze jest pewna doza strachu

