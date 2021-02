Jack Miller oficjalnie w czerwonych barwach

Ostatnie trzy sezony w MotoGP

spędził na Ducati w barwach ekipy Pramac.

to najlepsze występy Australijczyka w klasie królewskiej – w sumie cztery razy finiszował na podium, w tym dwukrotnie ocierając się o zwycięstwo. W mistrzostwach był co prawda siódmy, ale po drodze zaliczył dwie awarie motocykla. Gdyby nie to, mógłby śmiało walczyć o tytuł – do trzeciego miejsca w tabeli zabrakło mu bowiem tylko 7 punktów.