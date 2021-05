Jack Miller: Niech mnie ktoś uszczypnie, bo chyba śnię!

Dowiedz się więcej Off the Racing Line 1 sezon · 2 odcinków Zobacz wszystkie odcinki

Cześć wszystkim,

Od czego powinienem zacząć? Pomyślmy... było sucho, prowadziłem w wyścigu, zaczęło padać, straciłem kilka miejsc, wyjechałem w żwir i jakimś cudem nie upadłem, przekroczyłem prędkość w alei serwisowej, zaliczyłem podwójną karę w postaci tzw. długich okrążeń, wróciłem na prowadzenie, zaczęło przesychać, zaczął wiać niemal huraganowy wiatr, a ja miałem złą oponę. Wygrywam , jestem na podium z dwoma Francuzami, nie ma nikogo na trybunach i uświadamiam sobie, że wygrałem dwa wyścigi w dwa tygodnie.

Jeżeli po przeczytaniu tego zakręciło ci się w głowie, pewnie domyślasz się, jak ja się czułem. Tym bardziej, że pewnie zapomniałem o kilku kwestiach. To prawdopodobnie nie jest najlepsze słowo, ale wyrazem "szalony" chyba najlepiej można opisać ten wyścig. Do tego dwa zwycięstwa z rzędu... to niesamowite. Niech mnie ktoś uszczypnie, bo to musi być sen!

Wiedziałem, że mam czas. Nie musiałem robić wszystkiego od razu, więc po prostu jechałem swoje. Jack Miller

Jack Miller wygrywa w Le Mans © Ducati Lenovo Team

Przez cały weekend miałem dobre tempo, bez względu na to, co robiła pogoda – a robiła wiele. Chciałem więc na początku być na czele, kontrolować sytuację i nawet jeśli ktoś by mnie wyprzedził, po prostu trzymać się z nim i zobaczyć, jakie będzie tempo. Zrobiłem to i wszystko szło zgodnie z planem... aż na czwartym okrążeniu zaczęło padać. Wtedy powalczyliśmy trochę z Fabio Quartararo o prowadzenie, a ja chwilę później prawie pogrzebałem swoje szanse na dobry wynik. Na dojeździe do jedenastego zakrętu myślałem, że będzie tam trochę przyczepności, ale nie było, przez co wyjechałem w żwir. Było nerwowo.

Kiedy wyjechałem po zmianie motocykla, a także odbyłem kary przejazdu przez tzw. długie okrążenia – za przekroczenie prędkości w alei serwisowej – wiedziałem, że do mety jeszcze długa droga. Wiedziałem, że mam czas. Nie musiałem robić wszystkiego od razu, więc po prostu jechałem swoje. W pierwszym sektorze, w pierwszym zakręcie wiedziałem, że jestem szybszy od Fabio. Nie było potrzeby, by panikować. Trzeba było być spokojnym. Wróciłem na prowadzenie, gdy do końca nadal była ponad połowa wyścigu. To było naprawdę długich, czternaście okrążeń. Od tego momentu jechałęm swój wyścig i... znowu się udało!

Według mnie Ducati to najciężej pracujący producent w MotoGP, więc jestem dumny, że odpłacam się im takimi wynikami Jack Miller

Jack Miller takes a corner at Le Mans. © Jack Miller

Teraz mam na koncie zwycięstwo w całkowicie mokrym wyścigu w Assen w 2016 roku , całkowicie suche zwycięstwo ostatnio w Jerez , a teraz triumf w zmaganiach flag-to-flag. Nie chcę mówić, że to był najbardziej nerwowy wyścig, bo w Jerez też nie było łatwo. Być na czele, podczas gdy rywale cię gonią – to zupełnie inne uczucie. Nie czujesz się wyczerpany psychicznie, ale myślę, że każdy zawodnik potwierdzi, że to męczące psychicznie. Nie tylko musisz być nieustannie skoncentrowany, ale też starasz się ocenić, jakie warunki będą w kolejnym zakręcie, i w następnym, i jeszcze w kolejnym. I tak okrążenie po okrążeniu. To bardziej psychicznie wyczerpujący sposób na wygrywanie.

Flag-to-flag, a więc zmiana motocykla podczas jazdy, gdy zmieniają się warunki pogodowe, to fajny element tego sportu. W trakcie wyścigu nie sprawia ci to jednak aż tak dużej frajdy, bo jesteś zestresowany. To jednak o wiele fajniejszy sposób, niż przerywanie zmagań za każdym razem, kiedy pada, a potem oczekiwanie na to, by znów wystartować.

Jack Miller w akcji podczas francuskiego wyścigu © Red Bull Content Pool

Co zmieniło się więc od pierwszych wyścigów, które naprawdę poszły źle? Na pewno jestem o wiele pewniejszy siebie, a do tego mam teraz swój moment i płynę z wiatrem. Generalnie w trakcie mojej kariery jestem silniejszy wraz z rozwojem sezonu. I to samo dzieje się teraz. Nie martwię się o moją rękę, a to, co zrobiłem po Jerez, to taki sam trening jak wtedy, gdy przegrywałem, a nie wygrywałem. Nie zmienia się formuły, która działa.

Jak na Australijczyka przystało – shoey po zwycięstwie musi być! © Ducati Lenovo Team

Będę zachwycony, jeśli podczas kolejnego wyścigu w Mugello stanę dla Ducati na podium. To najlepsze Ducati, na jakim jeździłem, tego jestem pewien. Według mnie Ducati to najciężej pracujący producent w MotoGP, więc jestem dumny, że odpłacam się im takimi wynikami

Le Mans to zdecydowanie miejsce, w którym doświadczałem całej gamy emocji. Jeszcze przed startem weekendu mówiłem, że trochę ten tor kocham, a trochę go nienawidzę. Widzicie dlaczego. Wygrałem tu w Moto3 w 2014 roku. To była walka w starym, dobrym stylu, w dużej grupie na przodzie. Potem w moich pierwszych wyścigach MotoGP tutaj przewracałem się. Miałem też ten ogromny wypadek w szykanie w 2017 roku... przez co o mało co nie straciłem życia. Rok temu jechałem tu po podium, zanim awaria pozbawiła mnie szansy na dobry wynik. Powiedzmy, że po ubiegłorocznym wyścigu nie byliśmy z Le Mans przyjaciółmi. Ale po tym... jakie to szczęście, że nie mamy testów tak, jak miało to miejsce po rundzie w Jerez!

Pozdrawiam, Jack

