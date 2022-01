Nowi riderzy pod skrzydłami Red Bulla!

Zwycięstwo w internetowych wideo-zawodach X-Games czy złoto w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w kategorii Junior? Trzeba przyznać, że zarówno Brage Vestavik, jak i Jackson Goldstone to riderzy, którzy "zostali stworzeni" do wygrywania. Ich ciężka praca, zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności i niezwykła siła psychiczna sprawiły, że w bardzo młodym wieku zyskali międzynarodowy rozgłos i stali się najbardziej rozpoznawalnymi zawodnikami nowego pokolenia. Jak to się stało, że ta dwójka wylądowała pod naszymi skrzydłami? Już wyjaśniamy...