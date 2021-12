Jacques Greene: Wyloguj się do klubu

Naprawdę nazywa się Philippe Aubin-Dionne, ale wszyscy znają go pod pseudonimem Jacques Greene. Znają go z solowych produkcji, znają z pracy i remiksów dla takich artystów, jak Radiohead, Katy B, Frank Ocean czy Ciara. Na rynku ukazał się właśnie album „ANTH01”, podsumowujący jego ponad 10 lat kariery na scenie muzyki klubowej. Kolekcja obejmuje klasyki, które wprowadziły go w świat – „The Look and Another Girl” – a także utwory nagrane ze współpracy z Koreless i How To Dress Well. W skrócie, można by ją określić jako ładne podsumowanie bogatego dorobku producenta, ale to także swoisty hołd dla społeczności klubowej, która towarzyszyła mu przez ostatnie lata w dużych i mniejszych lokalach całego świata. O nich zresztą jest też w tym wywiadzie – który szczególnie polecamy tym, którzy dawno w klubie nie byli.