Jagger Eaton dzieli się playlistą do jazdy na deskorolce

Jagger Eaton: Muzyka była jedną z największych rzeczy w moim życiu, kiedy byłem dzieckiem, a teraz jest jeszcze większą. Kiedy byłem młodszy, moi rodzice byli wielkimi fanami rock and rolla, country, ale słuchali też trochę rapu. Utworem mojego taty do pływania na wakeboardzie było „Regulate” Warrena G, które równolegle było moją ulubioną piosenką rapową przez lata. Uwielbiam tę piosenkę. Im jestem starszy tym bardziej widzę jak skateboarding połączony jest z muzyką. Naprawdę nie mogę robić jednego bez drugiego. Zauważyłem, że są pewne gatunki muzyki, które po prostu sprawiają, że chcesz jeździć na 100 procent swoich możliwości.

And when I was younger, I just loved listening to music that was just made me want to run through a brick wall. And that's what helped me skate, right? It's what helped me commit. It's what helped me, especially when I was skating alone and training; it's what helped me make it important. So I would say, as I've gotten older, my genre of music that was… that was all rock and roll, that was country, and I still love country music to death – but it graduated into kind of like heavy metal… like Metallica, and these bands that just make you want to run through brick walls. Which ended up actually being rage rap too, like (Playboi) Carti… and it just, you know, it just graduated to this thing. And I just… I love music to death.