Jak Dawid Godziek został mistrzem świata - analiza przejazdu

Żeby przetrawić wszystko, co wydarzyło się na tej skoczni, potrzebowaliśmy kilkunastu sekund. Dawid połączył ze sobą dwie rotacje - w bok i przez głowę do przodu, a do tego wszystkiego dołożył obrót rowerem i kierownicą. Sztuczka wyglądała na banalnie prostą, ale tylko dlatego, że Dawid ma ją opanowaną do perfekcji. Żaden zawodnik poza obecnym mistrzem świata nie wykonał tej sztuczki ani w oficjalnych treningach, ani kwalifikacjach, ani tym bardziej finałowych przejazdach.