Zbieraj, słuchaj, szanuj. Jak dbać o winyle?

, albo też traktują jako ciekawą modę. Jaki by nie był powód zbierania tych wcale nietanich nośników (ceny nowych wydań zaczynają się niewiele poniżej 100 zł), każdy winyl potrzebuje odpowiedniego podejścia. Jeśli nie płacisz za płytę winylową po to, by pełniła w twoim domu funkcje dekoracyjne – na ścianie czy jako podkładka na stole – sprawdź, czy dobrze dbasz o te czarne krążki.

Kilka prostych zasad ułatwi ci życie z winylami. Zacznijmy od tego, że płyta winylowa składa się z rowków, w które wpada igła gramofonu, by wydobyć z nich dźwięk. A to oznacza, że wszystko, co znajdzie się między tymi rowkami a igłą, może wpływać na to, co słyszysz z głośników. Dlatego zawsze przed złapaniem za winyl upewnij się, że masz czyste ręce. Staraj się też jak najmniej dotykać powierzchni płyty – im mniej kontaktu, tym mniej szans, że zostawisz na niej coś brudnego. Nie bój się też powiedzieć tego znajomym, gdy akurat wpadną w odwiedziny.