Jedna skocznia - najlepszy przepis na rowerowy progres

"Żeby jeździć, trzeba jeździć." Jeśli chcesz zrobić progres na rowerze, to w zasadzie jedyna zasada, którą powinieneś traktować poważnie. Niezależnie od tego, czy chcesz rozwijać swoje umiejętności na rowerze do zjazdu, dirtówce, czy BMX'ie, konsekwencja i powtarzalność to prawdziwy klucz do sukcesu.

Dziś na warsztat postanowiliśmy wziąć najbardziej efektowną, z wszystkich umiejętności rowerowych - skakanie. Wbrew pozorom, żeby przełamać się do latania dużych hop i odblokować swoją głowę, wcale nie potrzebujesz wielkiego zaplecza z pneumatyczną poduszką i idealnie przygotowanymi skoczniami w najróżniejszych konfiguracjach i rozmiarach. Według Emila Johanssona i Martina Soderstroma, wszystko czego Ci trzeba, to jedna, bezpieczna, dobrze wybudowana skocznia. Cóż. Kolejna wymówka, chyba właśnie została skreślona z listy, więc łap za rower i zasuwaj do lasu! (ale na wszelki wypadek najpierw doczytaj tekst do końca)

Johansson i Söderström to najlepsi szwedzcy zawodnicy © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

01 Żeby nauczyć się pierwszych trików, tak naprawdę nie potrzebujesz skoczni

Infrastruktura rowerowa rozwija się w zawrotnym tempie. Na całym świecie budowane są kryte skateparki i dirtowe miejscówki, które działają przez 12 miesięcy w roku. La Poma w Hiszpanii, Dome Adrenaline Zone w Szwecji, a nawet AVE Park w Warszawie. (od niedawno mają na niego wstęp rowery MTB) Takie miejsca zdecydowanie przyspieszają łapanie progresu i sprawiają, że coraz więcej dzieciaków osiąga niewiarygodny poziom w bardzo krótkim czasie. To bardzo wygodna sprawa, ale prawda jest taka, że do opanowania pierwszych trików nie potrzebujemy ani tak kozackich miejscówek, ani nawet zwykłej skoczni.

Znajdź miejsce, gdzie będziesz mógł ćwiczyć 12 miesięcy w roku! © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool

Kilka lat temu o takich miejscówkach mogliśmy wszyscy jedynie pomarzyć, a każdy kto chciał się rozwijać, katował pierwsze triki na podwórku pod domem. Nawet Emil Johansson, największy kozak obecnego pokolenia slopestyle'owców, zaczynał przeskakując nad rowerem, na podwórku obok swojego domu.

"Obok ścieżki rowerowej przy moim domu był niewielki rów. Ktoś wykopał obok niego niewielkie wybicie, z którego mogłem przeskoczyć na drogę. Zrobiłem to chyba milion razy. To nawet nie była hopka, bardziej próg, a ja i tak opanowałem na nim nohandera i 360-tkę." Wspominał zawodnik.

02 Nawet mała hopa może zaprowadzić Cię na Crankworx

Obecnie Emil ma przy swoim domu naprawdę konkretne hopy, na których może przygotowywać się do największych międzynarodowych zawodów, ale nie zawsze tak było. Lata temu, szwedzki rider trenował na niewielkich hopach BMX'owych zbudowanych na opuszczonej hali.

Johansson spędził długie godziny, latając na jednej, niewielkiej hopie © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool

To właśnie ta miejscówka dała początek niezwykłej karierze Johanssona. Na tych hopkach, zawodnik spędził zdecydowaną większość wolnego czasu w liceum. Opanował na nich cały wachlarz trików, które później bez większych problemów przenosił na naprawdę olbrzymie przeszkody. "Gdy poszedłem do liceum i nie miałem samochodu to była jedyna miejscówka, na której mogłem trenować. Przyjeżdżałem na nią codziennie, katując w kółko na tej samej hopie." Opowiadał Emil.

Johansson na pełnej stylówce © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool Przyjeżdżałem na spot codziennie, katując w kółko na tej samej hopie Emil Johansson

Nawet gdy Johansson stał się gwiazdą światowego formatu, jego podejście do treningu nie uległo zmianie. Przygotowując się do największych, międzynarodowych imprez, zawodnik ciągle korzysta ze starego spotu z niewielkimi przeszkodami. "Przed wylotem na Crankworx Rotorua 2019, ostatnie godziny spędziłem katując właśnie na tej skoczni".

03 Najpierw ogarnij podstawy

Mała hopa zbudowana w starej hali gdzieś pod Falun, bardzo pomogła też Martinowi Soderstromowi. Co ciekawe obecnie, szwedzki zawodnik udziela w tym miejscu lekcji skakania, uczniom lokalnego liceum, a gdy tylko ma czas, ciągle pracuje nad swoimi umiejętnościami. Podobnie jak Emil, Martin uważa, że w przypadku slopestyle'u, praca nad podstawowymi umiejętnościami ma kluczowe znaczenie.

Najpierw podstawy! © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool Obecnie mnóstwo początkujących riderów nie zwraca uwagi na podstawy i od razu bierze się za szarpanie trików. Martin Söderström

"Obecnie mnóstwo początkujących riderów nie zwraca uwagi na podstawy i od razu bierze się za szarpanie trików. Dzieciaki nie poświęcają wystarczająco dużo czasu na kluczowe umiejętności, bo mają mnóstwo wspaniałych miejscówek, na których mogą katować sztuczki. W efekcie nie potrafią zrobić bunny hopa, manuala, nie umieją poprawnie skręcać. To podstawy, bez których po prostu nie da się bezpiecznie jeździć po trasach. Kontrola roweru i świadomość własnego ciała to coś co można wypracować nawet na płaskim kawałku placu i to przez 12 miesięcy w roku!"

04 Postaw na kreatywność

Soderstrom wie o czym mówi. Gdy dorastał w okolicy nie było dosłowanie żadnego miejsca, na którym mógłby pracować nad odblokowaniem nowych sztuczek. Prawdę mówiąc, gdy Martin był nastolatkiem, slopestyle dopiero raczkował i mało kto w ogóle o nim słyszał. Zawodnicy katowali wtedy na streecie i od czasu do czasu budowali hopy, które zdecydowanie nie były tak bezpieczne i przemyślane, jak te, do których jesteśmy przyzwyczajeni obecnie.

"Gdy zaczynałem musieliśmy dużo kombinować i polegać na naszej kreatywności. Szukaliśmy naturalnych wybić na miejskich placach i na leśnych ścieżkach. Spędzaliśmy długie godziny skacząc ze schodów, a jeśli komuś udało się ogarnąć trochę ziemi, zbieraliśmy się całą paczką i wspólnymi siłami próbowaliśmy zbudować coś na kształt hopy."

Söderström zawsze bazował na swojej kreatywności © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool

05 Powtarzalność, powtarzalność i... jeszcze raz powtarzalność

Duże hopy i kozackie linie w najlepszych bikeparkach sprawiają wszystkim najwięcej frajdy, ale jeśli chcesz zrobić progres, to według szwedzkich zawodników, musisz skupić się na jednej hopie i wypracowaniu powtarzalności .

Söderström i Johansson w bikeparku Järvsö © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

"Wiele osób nie podchodzi do naszych rad poważnie i nie docenia tego, co może osiągnąć na jednej, niewielkiej skoczni. Nie ma prostej drogi do sukcesu. Nie ma żadnych skrótów i specjalnych trików. To powtarzalność wypracowana w trakcie długich godzin spędzonych na jednej skoczni. Na opanowanie podstawowych umiejętności potrzeba czasu. Obecnie mnóstwo zawodników chce się nauczyć jak robić salto, zanim ogarnie skakanie na wprost. Gdy ja pojawiam się na jakiejkolwiek hopie, zakładam cel który chcę zrealizować. Na przykład: 'dziś wyląduję trik X' - i katuję tak długo, aż mi się uda." Tłumaczył Johansson.

"Popatrz na Szwecję. Jest u nas tylko kilka nowych miejscówek, na których możemy pojeździć. Nie mamy wielkich gór i niezwykłych bikeparków, ale zawodnicy z naszego kraju dominują na największych zawodach. Przestań wmawiać sobie, że do zrobienia progresu potrzebujesz wielkich hop i nie wiadomo jakich warunków. Trawa po drugiej stronie płotu jest zawsze bardziej zielona, ale to czy odniesiesz sukces zależy tak naprawdę tylko od Ciebie!" Motywował szwedzki mistrz...

Söderström i Johansson w bikeparku Järvsö