Spotkanie z człowiekiem biegającym z aparatem podczas Red Bull Cliff Diving

Japonia, Kraj Wschodzącego Słońca. W Takachiho podczas 4. rundy Światowej Serii Red Bull Cliff Diving 2023 wydawało się, że jest to raczej kraina sekund - minut jeśli ktoś miał szczęście - słońca przeplatanych zachmurzeniem, albo kolejnym oberwaniem chmury. Zupełne przeciwieństwo powiedzenia: "Jeśli nie podoba ci się pogoda, poczekaj pięć minut".

Jako fotograf bardziej przypominający dinozaura, nadal czas naświetlania klatki ustawiam ręcznie i nie sądzę, abym kiedykolwiek był w miejscu, które zmusiło mnie do częstszej zmiany ekspozycji. Ale poczekajcie, trochę się tutaj rozpędziłem. Pozwólcie, że zacznę od początku...

Uchwyć nastrój

Był marzec, ciemne popołudnie w Szwajcarii. Spojrzałem na ciężkie chmury, które wisiały nisko nad naszym domem, podczas gdy wichura gwizdała i szumiała obok starzejącej się fasady. To właśnie w tym czasie ogłoszono oficjalny kalendarz Światowej Serii Red Bull Cliff Diving 2023 , a wśród miejsc zwykle wypełnionych słońcem, takich jak Polignano a Mare i Mostar , znalazło się nowe - Takachiho w Japonii. Wspaniale!

Uwielbiam Japonię, a to miejsce wydawało się bardzo naturalne. To są te, które kochamy najbardziej, ponieważ naprawdę oddają ducha cliff divingu. Dean Treml

Ciągła zmiana ekspozycji to jedno z największych wyzwań w Takachiho © Dean Treml

Po bliższym przyjrzeniu się zdjęciom lokalizacji nie mogłem nie zauważyć, że był to ciemny, obrośnięty drzewami wąwóz. Interesujące. Jestem ostatnią osobą, która unika ciemnego otoczenia, ale gęsto rosnące drzewa były niepokojące. Powiedziałem do żony: "Romina, to miejsce Takachiho będzie wyzwaniem". Zgodziła się ze mną. Jako drugi stały fotograf w serii, którą dokumentujemy od 2009 roku, doskonale zdawała sobie sprawę z problemów, jakie przyniesie ta lokalizacja.

Tytułem wyjaśnienia. Skoki z klifów związane są z dużą wysokością, więc robienie zdjęć zawodników z bliska nie oddaje tego i związanego z tym ryzyka. Zwraca jedynie uwagę na dziwne wyrazy twarzy - a tych mamy wystarczająco dużo z oficjalnych sesji do portretów.

Carlos Gimeno daje z siebie wszystko - wykonuje salto w wąwozie Takachiho © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Potrzebujemy zdjęć, które pokażą skalę i ekscytującą stronę tego sportu - skoczka unoszącego się w pełnej gracji pozie, na dającej się zapisać w dwucyfrowej liczbie metrów wysokości, nad bezlitosnymi wodami poniżej. W tym celu musimy umieścić go na kontrastującym tle, aby każdy, kto patrzy na zdjęcia, od razu go widział i rozumiał co robi. Mały człowiek wśród kropek liści będzie znikał - zwłaszcza jeśli jesteś Xantheią Pennisi i upierasz się przy zielonych strojach kąpielowych z motywami roślinnymi (które na szczęście później zmieniła na bardziej kontrastujące).

Xantheia w stroju kąpielowym własnego projektu. Na szczęście nie zielonym © Dean Treml

Za kulisami

Wracamy do chwili obecnej. Jest 1 sierpnia. Znajdujemy się w Wąwozie Takachiho na pierwszej sesji treningowej. Asekurujący skoczków nurkowie przygotowują się, wiedząc że wszystko pójdzie dobrze, ponieważ wczoraj w lokalnej świątyni odbyła się ceremonia oczyszczenia. Było wiele bębnów i taniec demonicznie wyglądającej postaci.

Naśladowanie masek obeshimi w wykonaniu Matta Coopera © Dean Treml

Później wszyscy udali się na powitalną kolację w stylu Kaiseke, której ponownie towarzyszyło wiele bębnów i taniec innej demonicznie wyglądającej postaci.

Fotografowanie ceremonialnego tańca w Takachiho © Dean Treml Rhiannan Iffland wydaje się być zaskoczona powitalną kolacją... © Dean Treml

Teraz, przygotowując się do pierwszych skoków, w tym wyjątkowym i malowniczym miejscu, nurkowie chętnie przyglądają się całej lokalizacji. Nikita Fedotov ma nową fryzurę, trzecią lub czwartą w tym roku. Obecnie wygląda jak profesor Snape z Harry'ego Pottera. Molly Carlson i Aidan Heslop robią sobie selfie. Constantin Popovici to kula energii, rozciągająca się, napinająca mięśnie, uśmiechająca i sprawdzająca, czy jego produkt do włosów spełnia swoje zadanie. Gary Hunt żongluje.

Elastyczny jak guma - Constantin Popovici © Dean Treml

Po stronie produkcyjnej sprawy również nabierają tempa. My, wraz z ekipą od ruchomego obrazu, ekipą social mediów i różnymi innymi osobami, walczymy o miejsce w średniej wielkości pomieszczeniu zajmowanym razem z firmą oferującą jedzenie na wynos. Aparaty, obiektywy i inne wartościowe przedmioty są porozrzucane pośród laptopów, toreb, lunch packów i puszek Red Bulla.

Kolekcja kilku aparatów spisuje się lepiej niż jeden uniwersalny... © Dean Treml

Kamerzysta pracujący w wodzie, "Unterwasser Max" wykonuje jeden ze swoich codziennych pokazów striptizu, przygotowując się do założenia pianki, podczas gdy zespół internetowy mówi nam, jak pobieżnie szacuje prędkość przesyłania danych. Temperatura w pomieszczeniu i wilgotność na zewnątrz oznaczają, że kiedy wychodzimy, soczewki często zaparowują na 5 do 10 minut. Nie jest to idealne rozwiązanie, jeśli wybiegasz na zewnątrz w ostatniej chwili.

Ukryci przed słońcem

Mieliśmy trzech fotografów: mnie, wspomnianą wcześniej Rominę i Ricardo, portugalskiego fotografa, który lepiej czuje się w morzu z rekinami i wielorybami. Pływał w wąwozie w pobliżu obszaru lądowania, aby uchwycić skoczków w fazie wejścia do wody i ich reakcje po skoku. Romina była nieco dalej, w małej łodzi wiosłowej fotografowała z niższych kątów.

Fotografowanie z dna wąwozu © Dean Treml

Ja byłem na górze. Przedzierałem się przez wilgotne liście i pajęczyny nucąc muzykę z Indiany Jonesa Dean Treml

Sesja treningowa spełniła oczekiwania - zarówno z perspektywy fotograficznej, jak i mitycznej. Miejsce to ma niesamowitą historię, ponieważ to właśnie tam Amaterasu, Bogini Słońca umieściła swojego wnuka na Ziemi, aby przyniósł pokój i zasadził ryż. Nawiasem mówiąc, Amaterasu ukryła się również w pobliskiej jaskini i zabrała ze sobą słońce. Właśnie to robiła z irytującą regularnością 1 sierpnia. Kiedy słońce zniknęło na dłużej niż kilka minut, prawie zawsze padał deszcz - czasem bardzo obfity. Dla Ricardo nie miało to większego znaczenia, i tak był mokry. Ale ulewny deszcz utrudniał ustawianie ostrości na małych, szybko poruszających się obiektach.

Aparat kompaktowy ujawnia (lub ukrywa) trudne warunki oświetleniowe © Dean Treml

Dla Rominy strzelanie fotek w górę oznaczało, że deszcz uderzał w obiektyw, co nie było dobre. Potrzebowała wioślarza do poruszania łodzią, gdy sama koncentrowała się na ustawieniach i wykonywaniu ujęć. Tymczasem koordynacja lewego i prawego wiosła najwyraźniej nie jest łatwa. Jeden z wioślarzy zrobił sobie przerwę na skorzystanie z toalety i nigdy nie wrócił. Michi, operator kamery filmującej obraz w zwolnionym tempie, również miał kłopoty na swojej łodzi wiosłowej. Nagła potrzeba wylewania wody wzięła górę nad kręceniem materiału!

Rozpoczyna się ratowanie... © Dean Treml Z małą pomocą przyjaciół... © Dean Treml

W międzyczasie przeszukiwałem drzewa w poszukiwaniu odpowiednich kątów. Po poślizgnięciu się i potknięciu znalazłem kilka interesujących luk w liściach. Zapamiętam je "na jutro". Jednak w nocy i następnego ranka spadło tak dużo deszczu, że wiele gałęzi i liści spadło z powodu dodatkowego ciężaru, niżej wypełniając dziury, które były tam wcześniej. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, fotografa wściekle potrząsającego małymi drzewami i gałęziami podczas ulewy, aby spróbować je jak najbardziej przerzedzić. Jakby deszcz nie sprawiał, że byłem wystarczająco mokry!

Dowód słusznej koncepcji

Tak wyglądały pierwsze dwa dni. Ostatniego nadal od czasu do czasu padało, ale mieliśmy lepszą passę co do słońca. Ricardo był jedyną osobą, która pozostała na poziomie wody. Romina i ja byliśmy na górze, z zadaniem wykonywania bardziej oczywistych ujęć na platformie i wokół niej. Zazwyczaj podczas skoków rozgrzewkowych zajmujemy po jednej platformie, aby zrobić zdjęcia zarówno kobietom, jak i mężczyznom, co zapewnia ładny, szerokokątny widok z bliska. Po tak długim czasie przebywania w ich pobliżu, większość czuje się wystarczająco komfortowo z naszą bliskością.

Następnie wróciliśmy na poziom gruntu. Romina poszła w krzaki, a ja pokręciłem się po moście. Było tam jak w pszczelim roju kamerzystów i innych ludzi wykonujących swoją pracę. Daria filmująca dla mediów społecznościowych zaklinowała się pod statywem w pozycji rodem z jogi. Przed każdym skokiem japońscy bębniarze taiko odgrywali porywające rytmy, kończąc je klasycznym gongiem. Miguel Garcia najwyraźniej zdecydował, że bicie bębnów będzie idealnie pasować do rytmu jego ewolucji podczas skoku i wystrzelił się z 27-metrowej w powietrze gdy zaczęło się bębnienie - oczywiście zaskakując wszystkich.

Pod koniec dnia zasiedliśmy do edycji zdjęć. Przy komputerach żonglowaliśmy lodami matcha i wysyłaliśmy zdjęcia. Dzięki spektakularnej lokalizacji, umiejętnościom i cierpliwości zespołu oraz nurków, zdjęcia wyglądały świetnie i byliśmy przekonani, że będą to wyróżniające się ujęcia z 2023 roku. Oczywiście, zawsze cieszę się, gdy się tak miło rozczaruję!

Arigato

Słońce w końcu świeci - Ellie Smart skacze do wody w Takachiho © Dean Treml/Red Bull Content Pool

