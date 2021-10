F1 technicznie: Jak Honda poprawiła silnik Red Bulla?

Co jest ważne w silniku F1?

Zadaniem silnika jest dostarczenie energii, która poruszy samochód. Zużywa on do tego celu paliwo. Energia z wiązań chemicznych w cząsteczkach paliwa zostaje w silniku zamieniona na ciepło oraz energię kinetyczną. Powstałe w wyniku spalania paliwa ciepło rozgrzewa silnik do niesamowitych temperatur, co przekłada się na zużycie podzespołów. Energia kinetyczna z kolei porusza wałem napędowym, opuszcza cylindry ze spalinami oraz wprawia całą jednostkę w drgania (co również przyczynia się do jej zużycia). Łatwo więc dojść do wniosku, że energia napędzająca bolid to w rzeczywistości zaledwie część tej, którą silnik otrzymuje w paliwie.

Mocny silnik pozwala bolidom przekraczać 350 km/h © Red Bull Content Pool

Stosunek ilości energii, która rzeczywiście wykorzystana zostaje do napędu auta w porównaniu do całej energii dostarczonej do silnika, nosi nazwę wydajności lub też sprawności cieplnej. Przeciętne drogowe samochody mają sprawność na poziomie około 35%. Te z silnikami Diesla osiągają około 45%. Współczesne silniki używane w Formule 1 przekraczają 50% wydajności. Oznacza to, że wykorzystują daną porcję paliwa znacznie lepiej od zwykłych aut. Inżynierowie osiągając tę wartość, zbliżają się do technologicznej granicy, choć nikt nie wie, gdzie dokładnie ona leży. Z tego właśnie powodu poszukiwania ostatnich ułamków procent są tak trudne i kosztowne.

Piąte z rzędu zwycięstwo! Czas na świętowanie!

Sukces Hondy

Japońscy inżynierowie, rozwijając swój silnik, zrozumieli banalną, zdawałoby się, rzecz: skoro ilość paliwa w baku oraz jego dopływ do silnika są ograniczone regulaminem i nie można ich zwiększyć, należy spróbować jak najefektywniej wykorzystać to, co już trafia do silnika. Japońska firma poświęciła więc swoje zasoby i czas na to, by zwiększyć sprawność cieplną swojego silnika. Udało im się to dzięki poprawie wytrzymałości poszczególnych elementów jednostki napędowej. Teraz może ona wytrzymać wyższą temperaturę i drgania, co przekłada się na bardziej intensywną i efektywną pracę. Sprawia to, że z danej dawki paliwa silnik przetworzy więcej energii chemicznej na kinetyczną, a zatem - że wzrośnie jego sprawność cieplna. Dzięki temu będzie on miał większą moc przy niezmienionej ilości paliwa.

Za głową mechanika widoczny osprzęt silnika © Red Bull Content Pool

Poprawki elektryczne

Drugą kwestią obok ICE, czyli silnika spalania wewnętrznego (innymi słowy po prostu spalinowej części całego układu), w której Honda przez długi czas pozostawała za konkurencją, była elektryczna część napędu. Widać to było dawniej, kiedy np. bolidy McLarena traciły wiele na prostych, osiągając niższą prędkość i rozpędzając się wolniej niż inne samochody. Sedno tego problemu Hondy tkwiło w mało wydajnej baterii i systemie przekazywania energii. To również według słów Toyoharu Tanabe zostało poprawione. Tanabe to japoński inżynier, którego mamy czasem okazję oglądać na podium, gdy wspólnie ze zwycięskim kierowcą Red Bulla cieszy się z odniesionego sukcesu. W jednym z wywiadów Japończyk wyjaśnił, że dzięki podniesieniu wydajności systemów elektrycznych bolidy z Milton Keynes nie tracą już tyle na prostych, ponieważ bateria może przez dłuższy czas dostarczać energię do napędu.

Układ napędowy bolidu F1 jest bardzo skomplikowany © Red Bull Content Pool

Odcięcie nie następuje tak szybko jak wcześniej, toteż zyski widoczne są zwłaszcza pod koniec prostych odcinków, gdzie auta "Czerwonych Byków" są znacznie bliżej rywali niż dawniej auta McLarena. Potwierdzają to m.in. pomiary za pomocą GPS. Doskonała aerodynamika autorstwa Adriana Neweya pozwala z kolei lepiej wykorzystać tę prędkość i później hamować oraz szybciej przejeżdżać zakręty dzięki dużemu dociskowi generowanemu przez samochód.

Toyoharu Tanabe świętuje zwycięstwo z Maxem Verstappenem © Red Bull Content Pool

Aerodynamika

Silnik musi mieścić się pod pokrywą. Pokrywa z kolei powinna być możliwie blisko niego, aby nie powiększać niepotrzebnie powierzchni bolidu. Wydaje się to truizmem, ale w przypadku Hondy i jej współpracy z McLarenem nie było to ani takie proste, ani takie efektywne. Inaczej jest obecnie w przypadku partnerstwa z Red Bullem. Japońscy inżynierowie mają teraz nieco więcej swobody, dzięki czemu mogą odpowiednio rozmieścić elementy silnika i nadać im taki kształt, aby były jak najbardziej efektywne i aby dobrze spełniały swoją główną funkcję, jaką jest napędzanie auta. We współpracy z działem aerodynamiki i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za montaż samochodu mogą oni opracować taki układ części, w którym wszystko będzie tworzyło harmonijną całość.

Widoczne ciasno upakowane sekcje boczne © Red Bull Content Pool

Wróćmy teraz na chwilę do omówionej na początku tekstu sprawności cieplnej silnika. Jako że Honda w celu poprawy tego parametru zbudowała silnik bardziej odporny na wysoką temperaturę, pojawia się tu jeszcze jedna bardzo istotna korzyść. Oznacza to bowiem, że do ochłodzenia silnika do akceptowalnej temperatury wystarczy mniejszy układ chłodniczy, ponieważ akceptowalna obecnie temperatura jest wyższa od tej z poprzednich generacji jednostek. Mniejszy układ chłodzenia oznacza z kolei, że wszystko zajmie mniej miejsca pod maską, zatem można jeszcze ciaśniej upakować nie tylko elementy wokół silnika, ale też sidepody, czyli boczne osłony chłodnic. Wszystko to pozwoli poprawić przepływ powietrza w tym rejonie – będzie on mniej zaburzony, a zatem szybszy, co umożliwi uzyskanie lepszej stabilności bolidu i większego docisku.

Co można na tym zyskać?

W ostatnich latach Red Bull osiągał w Formule 1 coraz lepsze wyniki. Stopniowy postęp wyraźnie przyśpieszył w bieżącym sezonie, na co duży wpływ miały poprawki silnika Hondy. Już wcześniej doskonały aerodynamicznie bolid mógł gdzieniegdzie walczyć z Mercedesem, a teraz dzięki pracy japońskich inżynierów dostał on na tyle mocny silnik, by móc dogonić auta z Brackley. Jeżeli Max Verstappen wywalczy w tym roku mistrzowski tytuł – a ma na to duże szanse – to będzie go zawdzięczał nie tylko własnym umiejętnościom oraz zdolnościom inżynierów Red Bulla, ale też japońskiej załodze, która dostarczyła mu jeden z najlepszych silników w stawce.

Poznajcie Red Bull Powertrains Limited

***

Autor tekstu prowadzi vlog „Ze świata F1” na YouTube.