Najlepsze horrory. Jak gry sprawiają, że ogarnia nas strach?

Horror to nie gatunek dla każdego. Nie każdy bowiem lubi, na własne życzenie, przyśpieszać sobie tętno i atakować psychikę kolejnymi jumpscare'ami. Z drugiej strony tego typu masochistów również nie brakuje!

Wyobraź sobie: wędrujesz przez opustoszałe miasteczko spowite mgłą, gdzie każdy szelest może zwiastować rychłą śmierć. Albo biegniesz ciemnym korytarzem, z latarką, która zaraz zgaśnie, ścigany przez... w sumie sam nie wiesz co. Gry typu horror nie opierają się bowiem jedynie na wspomnianych jumpscare’ach. One kochają budować atmosferę strachu. My natomiast przyglądamy się, jak dokładnie deweloperzy dbają o to, by nasze ciśnienie było odpowiednio wysokie, analizując przy tym najciekawsze tytuły.

Atmosfera i odpowiednia opowieść

To nie dopracowane w każdym calu wizualne maszkary, czy sceny pełne krwi są podstawami dobrego horroru. Fundamentem jest stworzenie świata, który przeraża samą swoją konstrukcją. Z jednej strony opuszczone posiadłości, z drugiej przypadkowo znalezione notatki, wspominające dawne mroczne wydarzenia, do tego gra świateł i mamy bingo. Środowisko, które samo pisze swoją historię.

Mistrzostwo w tej dziedzinie bez wątpienia osiągnęli twórcy Silent Hill. Już sama mgła, która znacząco ogranicza nasze pole widzenia, pobudzając do pracy wyobraźnie. A wiadomo, że wyobrażenia te dotyczą wszystkiego najgorszego. Do tego niesamowicie dopracowana i przemyślana symbolika, poczynając od zamkniętych od wewnątrz drzwi, na potworach odzwierciedlających grzechy głównego bohatera. Ogromną robotę zrobił także dodany w remake'u ray tracing, który sprawia, że cienie są jeszcze bardziej realne, a całość tworzy jeszcze bardziej prawdziwy i przerażający obraz.

Znakomicie samą atmosferą gra też jeden z największych klasyków gatunku, czyli Outlast. Jednak jak mogło być inaczej, skoro lądujemy w opuszczonym psychiatryku, pełnym tajemniczych dokumentów i nagranych wiadomości. Dodatkowo jedyne "uzbrojenie" na jakim możemy polegać to kamera z noktowizorem, której w dodatku lubi kończyć się bateria. Gdy nagle wysiada nam widoczność, puls potrafi podskoczyć do górnych granic rejestru.

Znakomita informacja jest natomiast taka, że już wkrótce czeka nas premiera zupełnie nowej odsłony Silent Hilla o dźwięcznie brzmiącej nazwie - "f". Premiera zaplanowana jest na 25 września, a sama akcja gry toczyć ma się... w Japonii lat 60-tych. Miłośników kinowych horrorów nie trzeba chyba specjalnie przekonywać, że najbardziej przerażające kino grozy najczęściej pochodzi właśnie z Azji.

Bezbronność największym lękiem

Czy jest coś, co lepiej potęguję narastającą panikę niż poczucie całkowitej bezbronności? Brak broni, wyczerpująca się bateria w latarce czy też po prostu całkowity brak świadomości, z której strony może nastąpić atak - brzmi jak przepis na rekordowe tętno.

I tu możemy wrócić do przytoczonego już Outlasta, gdzie nie istnieje mechanika walki. Naszą jedyną bronią jest ucieczka. A ucieczka bywa tym trudniejsza, o ile akurat rozładował nam się noktowizor. Znakomicie gra tym również Amnesia: Mroczny Obłęd. Tutaj musimy zarządzać naszym poziomem "sanity" czyli obłędu, a ten wzrasta, gdy zagłębiamy się w mroku.

Spory zwrot zaliczyli także twórcy Resident Evil, którzy w najnowszej odsłonie gry - Requiem, zamiast nacisku na walkę i widowiskowe boje z antagonistami, postawili na coś w rodzaju horroru psychologicznego. Jeżeli ktoś lubi się przede wszystkim "bać", aniżeli skupiać się na walce, ta część serii może być idealna dla niego.

Stare dobre jumpscare'y

No dobra, możemy się rozpływać nad warstwą psychologiczną, fabułą, czy dopracowaną scenerią... Jednak koniec końców i tak nic nie sprawi, że podskoczysz na krześle równie wysoko co stary dobry jumpscare. A gdy jeszcze za ruchy, w tym pojawianie się znienacka, wrogich maszkar, odpowiada dobrze dopracowane AI...

W Outlast Trials (2024) wrogowie poruszają się losowo, a ich schemat działania jest całkowicie nieprzewidywalny – czasem będą nas gonić, czasem się zaczają. Ta nieprzewidywalność tylko podsyca paranoję - wszak losowego wyskoku oponenta możemy spodziewać się zawsze i wszędzie.

Silent Hill używa AI bardziej subtelnie. Potwory, jak Piramodogłowy, reagują na dźwięk czy bliskość, a ich ruchy są mniej przewidywalne niż w typowych grach. Oczywiście tutaj wrażenie robi przede wszystkim ich kultowy, surrealistyczny wygląd, jednak nawet najpaskudniejsze monstrum nie zda egzaminu, gdy nie będzie odpowiednio zaprogramowane.

Choć to może nie w pełni horror, bowiem tytule tym największymi bestiami okazują się ludzie, to ciekawe rozwiązanie wprowadza także Hell is Us, gdzie sterowani przez AI wrogowie, wchodzą w interakcje z otoczeniem np. niszcząc ściany. Tak dynamiczne środowisko wprowadza jumpscare’y na zupełnie nowy poziom.

Wjazd w psychikę

Nie bez powodu za najlepsze horrory zdaniem wielu, uchodzą te psychologiczne. W grach jednak kwestia psychiki odbiorcy wchodzi na zupełnie nowy poziom. Tutaj bowiem, wchodząc niejako w skórę głównego bohatera, możemy być zbombardowani często nieosiągalnymi, dla kina emocjami.

I tak w Silent Hill dostajemy potężną dawkę mierzenia się z własnymi demonami (często w bardzo ucieleśnionej formie), który boleśnie przypominają nam nasze własne winy. Często też przychodzi nam do ścierania się z moralnymi dylematami, które wystawiają nasze człowieczeństwo na próbę.

Outlast z kolei "żeruje" na naszej empatii, bombardując nas dokumentami i wzmiankami o tym, jakie piekło przeżyli dawni "pensjonariusze" ośrodka, w którym wylądowaliśmy.

Bardzo ciekawe zabiegi wykorzystali także twórcy gry Mouthwashing, w której lądujemy na upadającym statku kosmicznym. W tych beznadziejnych okolicznościach przychodzi nam mierzyć się nie tylko z problemami i traumami własnymi oraz innych członków załogi, ale również z halucynacjami i otaczającym nas obłędem, gdzie fikcja miesza się z faktami, co z czasem może wpływać również i na samego gracza.

Symfonia dźwięków

Uderzaliśmy już psychologicznie poprzez fabułę, wizualnie, poprzez jumpscare'y, jednak wciąż pozostaje jeden, warty uwagi, zmysł - słuch.

W niektórych grach, jak choćby we wspomnianym Silent Hill, przerażać może głucha cisza, nagle przerywana szumem radia, który nie zwiastuje nic dobrego. Z kolei w Outlaście przerażać mogą nas odległe krzyki czy zbliżające się kroki. Tak naprawdę deweloperzy mają całą paletę możliwości. Równie dobrze mogą grać ciszą, jak i odpowiednio dobranymi dźwiękami, czy wręcz hałasem.

Z kolei w Cronos: The New Dawn mamy do czynienia z wykorzystaniem audio 3D, dzięki czemu odgłosy zbliżających się do nas mutantów zdają się nas okrążać, potęgując poczucie osaczenia i beznadziei sytuacji.

Przyszłość należy do horrorów

Przed nami jedna z najważniejszych premier w gatunku w ostatnim czasie, czyli wspomniane Silent Hill f. Horrory jednak już od jakiegoś czasu pokazują, że znakomicie wykorzystują nowoczesne technologie, do rozwoju gatunku. Przytoczone w tekście przykłady jak choćby ray tracing czy coraz lepiej rozwijające się AI wpływające na nieprzewidywalność potencjalnych zagrożeń to tylko wierzchołek możliwości.

Warto jednak też samemu postarać się zawsze zbudować odpowiedni nastrój. Zgaszone światło/późna pora, pusty pokój, dobre słuchawki... To wszystko tylko spotęguje doznania!