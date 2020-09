Poznaj największych enduro kozaków od jazdy na jednym kole!

są już na finiszu, więc to ostatni dzwonek na dołączenie do walki o Finał na Żywo w Dębskiej Woli. Zanim jednak rozstrzygniemy

Zobacz najlepsze przejazdy na jednym kole!

Zwycięzca poprzedniej rundy - Paweł Łabaj zdradził nam jak pierwsze w życiu gumowanie bez przedniego widelca doprowadziło go po zwycięstwo, Adam Sierant opowiedział o szalonej budowie swojego szwagra, a Marcin Rak wypunktował, dlaczego do gumowania wybrał ciężkie BMW GS 1200 zamiast KTM 990 Adventure.

#1 GUMA - Paweł Łabaj

"Chciałem zrobić coś innego, bo ciężko pokazać coś ciekawego w samej jeździe na kole. Uznałem, że coś trzeba urozmaicić i wpadłem na pomysł, żeby odkręcić cały przedni widelec z przednim kołem. Nigdy wcześniej tego nie próbowałem i myślałem, że będzie łatwiej niż normalnie, a tu się okazało, że jest dużo ciężej. Przesłany filmik to mój trzeci przejazd, więc można powiedzieć, że udało się w ostatniej chwili. Miałem plan, żeby jeszcze coś dołożyć i zrobić coś trudniejszego, ale nie starczyło czasu i musieliśmy się zbierać. Fajnie, że to wystarczyło na pierwsze miejsce. Teraz zostało nagrać Oponę na GoPro, które wygrałem i widzimy się na finale w Dębskiej Woli!"

#2 GUMA - Adam Sierant

#3 GUMA - Marcin Rak