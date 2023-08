Jak jeździć na rowerze w deszczu?

Jeśli jeszcze nie mamy odpowiedniego zabezpieczenia przed deszczem, dziś wystarczy jedna wizyta w sklepie sportowym, żeby obkupić się od stóp do głów – jedyny kłopot to co najwyżej kwestia dostępnego koloru pasującego

i odpowiedniego rozmiaru. Gdy wyjeżdżamy w trasę i póki co nie pada, dostępne dziś w sklepach kurteczki rowerowe da się skompresować w postaci mniej lub bardziej foremnej kulki, którą wystarczy wcisnąć w kieszeń koszulki, albo w jakiś zasobnik podsiodłowy, jeśli takiego używamy. Gdy lunie, wystarczy rozwinąć i włożyć na siebie. Wybierając to, co chcemy zabrać na wypadek deszczu, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.