Poradnik MTB: Szymon Godziek doradza jak i czym myć rower

1. Czy za mycie roweru myjką ciśnieniową grozi dożywocie?

Myjka nie jest zła, ale staraj się myć rower wodą pod niewielkim ciśnieniem © Godziek Brothers

No w sumie to nie... Każdy z nas, zarzeka się, że swojego roweru nigdy nie myje w ten sposób, a prawda jest taka, że po deszczowym dniu spędzonym w bikeparku, kolejka do myjki ciśnieniowej zdaje się nie mieć końca. Myjemy rowery na stacjach benzynowych lub myjniach wyposażonych w stanowiska do ręcznego mycia samochodów. Dlaczego? Bo jest to bardzo szybkie i wygodne. Oszczędzamy w ten sposób czas, pieniądze i nie musimy się przejmować ani domownikami narzekającymi na ubłocone podwórko, ani sąsiadami rzucającymi kąśliwe komentarze, gdy próbujemy doprowadzić rower do ładu, przed wejściem do bloku.

Oczywiście, znajdą się tacy, którzy powiedzą, że za takie postępowanie, powinno się stracić kartę członkowską, klubu facebook'owych ekspertów, jednak prawda jest taka, że jeśli robimy to z głową, to wcale nie jest to tak tragiczne jak się wszystkim wydaje. Wystarczy pamiętać o tym, by zachować odpowiednią odległość myjki od roweru i jeśli to możliwe nie nastawiać jej na maksymalną moc. Trzeba też unikać "strzelania" w amortyzatory i elementy, z których moglibyśmy wypłukać smar i tyle. Jeśli nie będziemy myć w ten sposób roweru codziennie, to przy odrobinie szczęścia nie zrobimy mu dużej krzywdy.

Pamiętaj też, że to raczej powierzchowne opłukiwanie z konkretnego błota lub kurzu, a nie dokładne mycie, po którym rower powinien się błyszczeć. O to, trzeba się trochę bardziej postarać.

Szymon Godziek: Ja zamiast myjki używam węża z wodą, pod niewielkim ciśnieniem. Przed myciem po prostu psikam na rower specjalnym płynem OC1. Czekam dwie minuty, i całe błoto po prostu samo odkleja się od ramy i innych elementów. Wystarczy spłukać i rower, jest WSTĘPNIE umyty!

2. Kubek, szczotka, gąbka, ciepła woda!

Specjalne preparaty do mycia roweru robią robotę! © Godziek Brothers

Po pierwszym wstępnym myciu nadchodzi czas na detale i trudno dostępne miejsca. Dokładne szorowanie powinny ułatwić szmatki, gąbki, szczotki, specjalny płyn do mycia roweru i oczywiście woda. Podobnie jak przy pierwszym kroku, na rower warto psiknąć płynem, odczekać kilka minut i zabrać się za robotę. Niektórzy producenci mają w swojej ofercie specjalne środki do mycia różnych części roweru. Innym płynem umyjesz na przykład ramę, a innym napęd, który wymaga dodatkowej konserwacji.

Szymon Godziek: Szczotka przydaje się przede wszystkim w przypadku zaschniętego, kilkudniowego błota i mycia napędu. Do ogarnięcia łańcucha polecam też specjalny preparat - OC1 Chain Cleaner, który bez problemu radzi sobie ze starym, brudnym smarem, błotem i wszystkim co z jakiegoś powodu wplącze się w napęd. Preparat nadaje się również do mycia kasety, zębatek - wszystkich ruchomych elementów.

Kompresor - tajna broń Szymona

Po myciu warto zadbać o to, żeby rower wysechł tak szybko jak to możliwe. Jeśli możesz trzymać go w domu pod kocykiem, zaraz przy łóżku, to nie masz się o co martwić. Jeśli jednak musisz go wrzucić do garażu, piwnicy lub dowolnego miejsca w którym będzie miał problem z wyschnięciem, to warto dobrze go wytrzeć, a jeśli to możliwe użyć... Kompresora!

Szymon Godziek : Warto mieć w warsztacie kompresor. Dzięki niemu, po myciu, możemy cały rower przedmuchać i pozbyć się zalegającej wody, nawet z najbardziej newralgicznych miejsc. Jest szansa, że dzięki temu nasz rower nie zostanie zaatakowany przez rdzę.

Smar, nabłyszczacz do lakieru, olejek do opalania... Zaraz, zaraz, CO?!

Czysty, cichy rower - marzenie każdego rowerzysty! © Godziek Brothers

Jazda na czystym rowerze to prawdziwa przyjemność. A jazda na czystym rowerze, który w dodatku jest cichy i nie skrzypi, to już naprawdę wyjątkowe przeżycie. Żeby zapewnić sobie kolejne świetne chwile spędzone na rowerze i zadbać o to, by części służyły nam jak najdłużej należy pamiętać o regularnym smarowaniu. Nie mówimy tu teraz o łożyskach czy sterach, do których co jakiś czas trzeba po prostu zaglądnąć. Chodzi przede wszystkim o napęd, który zaniedbany, bardzo szybko da o sobie znać. Bezpośrednio po myciu zaaplikuj smar, na łańcuch i przerzuć go przez wszystkie biegi. Pozbądź się nadmiaru za pomocą czystej szmatki. Gotowe. Można jechać.

Szymon Godziek: Po przedmuchaniu roweru za pomocą kompresora i pozbyciu się resztek wody zostaje już tylko smarowanie i konserwacja. Poza smarem do łańcucha, używam specjalnego płynu Polish & Protect. Gdy rower jest idealnie suchy, psikam na ramę i delikatnie przecieram szmatką. Płyn ma zapewniać ochronę lakieru i sprawić, że rama będzie się delikatnie błyszczeć. Efekt końcowy robi wrażenie!