Poradnik kibica Drift Masters: Zasady, sędziowie, auta, kierowcy...

Wcale nie! Jest wręcz odwrotnie – są piekielnie przyczepne. Gdyby było inaczej, to 1000-konne driftowozy nawet nie ruszyłby ze startu, tylko mieliły tylnymi kołami w miejscu. Nikt nie wykorzysta w pełni mocy samochodu, jeśli jego opony nie mają dobrego kontaktu z podłożem. W driftingu poślizg nie jest celem samym w sobie. Chodzi o to, by jechać w nim jak najszybciej i bardzo precyzyjnie. Zadaniem ogumienia jest dobrze trzymać się asfaltu. To ogromna siła napędowa wytwarzana przez silnik odpowiada za zrywanie przyczepności. A rolą kierowcy jest znalezienie idealnego balansu, by jechać w poślizgu, ale możliwie jak najprędzej.