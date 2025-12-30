Jak oni przejmują! Odpal wszystkie takeovery polskich gwiazd!

Na wstępie uspokajamy – nie chodzi o żadne wrogie przejęcia. Nic z tych rzeczy. Przejęcia, czyli takeovery, o jakich mowa, to nic innego jak forma muzycznej zabawy, w której artyści przejmują nawzajem swoje utwory i wykonują je w często zaskakujących duetach.
Wszystko zaczęło się na wydarzeniach Red Bull SoundClash – muzycznych pojedynkach na żywo – w których wykonawcy rywalizują ze sobą w specjalnie przygotowanych rundach. Jedna z nich to The Takeover i w skrócie przebiega tak: kiedy jeden artysta zaczyna grać swój numer, w połowie przejmuje go jego przeciwnik i kończy w swoim stylu. Dzięki temu pomysłowi mogliśmy m.in. sprawdzić, jak w twórczości Otsochodzi odnalazł się Tymek – poniżej znajdziesz fragment Red Bull SoundClash z 2022 roku, właśnie z ich udziałem.
Rok po pojedynku Tymka z Ostochodzi, przygotowywaliśmy się do kolejnego mocnego starcia Red Bull SoundClash. Tym razem Okiego z Kukonem. Zanim jeszcze raperzy wskoczyli na scenę, spróbowaliśmy z nimi zabawy w przejęcie w studiu – Kukon miał okazję „pogonić” po swojemu „Stado hartów” Okiego, Oki „zasmakował”, co to „Kariera” Kukona.
Nieźle, co? Żeby jeszcze mocniej podgrzać atmosferę przed pojedynkiem Okiego i Kukona, do zabawy w takeovery zaprosiliśmy też innych artystów. I to jakich! Zaproszenie przyjęły najpierw Dziarma i Margaret, nawzajem przejmując od siebie utwory „Czarny bez” i „Reksiu”. I to w jakim stylu – jeśli ktoś jeszcze tego nie widział, niech koniecznie nadrabia.
Chwilę po nich, „Słuchaj bracie” – czyli numer Kabe – przejął Asster, a „Gwiazdę” – czyli utwór Asstera – Kabe. „Jaram się tym formatem” – pisali widzowie w komentarzach pod klipami na YouTube. Skoro tak, rok później poszliśmy za ciosem i do Red Bull SoundClash oraz kolejnych takeoverów zaprosiliśmy… Ale o tym dopiero za tymi dwoma klipami.
„Weź tą pracę odstaw, zapalmy papieroska. Niech butelka nie ma końca, ze mną będzie zachód słońca” – kto nie nucił tego tekstu na wakacyjnym wyjeździe? Albo chociaż go gdzieś nie słyszał? „California” stała się takim hitem, że nawet jej autora, White'a 2115 mocno to zaskoczyło. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak poradzi sobie w pojedynku scenicznym z duetem braci Kacperczyk, niesionych m.in. „Sebiksami”, śpiewanymi u nich na płycie gościnnie przez Julię Wieniawę. Ale zanim White i bracia zanim wyszli na Red Bull SoundClash w 2024 roku, podobnie jak przy poprzednich starciach, zorganizowaliśmy wcześniej rozgrzewkę w postaci takeoverów. Kacperczyk wpadli do reprezentanta ekipy 2115 i zrobili po swojemu jego „Afterparty”, White miał okazję wykonać „Jakbym zjadł mentosy i popił je colą” tak, jak jemu to pasuje.
Do tej pory połączenie, w którym artyści wymieniają się swoimi utworami i wykonują je w swoim stylu, towarzyszyło muzycznym pojedynkom spod znaku Red Bull SoundClash. W 2025 roku spróbowaliśmy czegoś jeszcze innego. Pod nazwą Red Bull Track Takeover zorganizowaliśmy nowe, niepowtarzalne wydarzenia. I zaprosiliśmy kolejnych niesamowitych artystów!
„Słuchałem Pezeta od małego. Mam z jego muzyką takie wspomnienie, że siedziałem i ryłem jego teksty na pamięć. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że zrobiłem te numery z Pezetem, a nie z kimś innym” – mówił nam Young Igi, który wcześniej nie miał okazji nagrywać z „Pawłem z Ursynowa”. A w ramach Red Bull Track Takeover stworzyli dwa świetnie brzmiące utwory. Jeden z repertuaru Igiego – „Umowa”, drugi – „Zizu” – Pezeta. Fani mogli ich posłuchać na spontanicznie zorganizowanym wydarzeniu w Gdańsku, gdzie Pezet i Igi wystąpili na żywo. A dziś mogą na kanale Red Bull Wersy na YouTube, gdzie znajdą te i wszystkie inne takeovery.
Pezet, Igi – połączenie starej i nowej szkoły rapu. A co wyjdzie z połączenia rapu z popem? Może dobry rock? Bo kiedy w kolejnym Red Bull Track Takeover spotkali się Zalia z Fukajem, zrobiło się bardzo gitarowo. Fukaj, raper, ale i wielki miłośnik rockowych składów takich jak Oasis czy Radiohead, w duecie z Zalią stworzyli „najmocniejszą rzecz w tym roku”, jak pisali fani pod ich kawałkami (najpierw „Znowu sam”, potem „I nie puszczę”). „Nawet nie byłam świadoma, jak bardzo tego potrzebowałam!” – tak, to też z komentarzy.
Co do tego, który Red Bull Track Takeover był dotąd najlepszy, na pewno sporo do powiedzenia mają fani Chivasa i Kuqe 2115, którzy mocno zaskoczyli wspólnie wykonanymi numerami „Wszystkie noce są samotne” (z płyty Kuqe) i „Prawie straciłem głos” (Chivasa). W jednym i drugim, artystom towarzyszył charakterystyczny dla takeoverów live band, ale zwróćcie szczególną uwagę na „Wszystkie noce są samotne” – za Chivasem i Kuqe znajdziecie Pawbeatsa i Frank Leena. To jest dopiero takeover. Do zobaczenia na kolejnych!