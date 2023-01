Jak Polacy podbili Brazylię podczas Red Bull Campus Clutch

Gdy ogłoszono start kolejnej edycji Red Bull Campus Clutch, “Dziewa” nie miał wątpliwości. Bez problemu zebrał piątkę graczy, która jego zdaniem gwarantowała sukces na krajowej arenie.

“Wszyscy znaliśmy się już wcześniej. ‘Dziewa’ wiedział, że gramy profesjonalnie, a z ‘Aimerem’ jest nawet z jednej uczelni. Uznaliśmy, że taka piątka to najlepszy możliwy skład, jaki możemy stworzyć pod ten format w Polsce” - opowiada “Buld”. W ten sposób wraz ze wspomnianą dwójką, a także “kenobim” i “jasem” stworzyli Black Team.

Black Team © Red Bull

Panowie się nie pomylili. Choć krajowy finał z Essą nie był łatwy, to ostatecznie właśnie “Dziewa” i spółka cieszyli się z wygranej i zagwarantowali sobie miejsce w brazylijskich finałach. Tak rozpoczęła się dla nich przygoda życia.

Spełnienie dziecięcych marzeń

“Przez pierwsze cztery dni chodziliśmy z chłopakami i się nakręcaliśmy: ‘Wiecie gdzie jesteśmy? W Sao Paulo! Na drugim końcu świata!’. To była dla nas totalna abstrakcja. Gramy w grę komputerową i dzięki temu możemy pojechać na drugi koniec świata, gdzie wszystko mamy zagwarantowane i opłacone. To było dosłownie spełnienie dziecięcych marzeń” - opisuje “Buld”.

Co innego jednak gra na krajowej scenie, a co innego występ 10 tysięcy kilometrów od domu. W takich warunkach warto mieć w teamie kogoś, kto wszystko ogarnie, kto przypilnuje chociażby kwestii organizacyjnych. Kimś takim dla Black Teamu stał się Krystian “Terp” Terpiński, który dołączył do ekipy przed wylotem na drugi kraniec świata.

“‘Terp’ wszystko nam ogarniał, powiedziałbym nawet, że nas pilnował. Początkowo jednak nie było wiadomo, czy będzie mógł z nami polecieć. O tym, że jest taka możliwość dowiedzieliśmy się około tydzień po wygranych finałach. Gdy to się potwierdziło, bardzo się cieszyliśmy. Wszyscy się z ‘Terpem’ doskonale znamy i lubimy, to było coś fajnego, że on też mógł z nami przeżyć ten czas”

“Terp” to bowiem jedna z najbardziej zaangażowanych osób w scenę Valoranta w naszym kraju. Odpowiada m.in. za organizację turniejów VALORANT EAST: UNITED. Black Team nie mógł zatem znaleźć lepszej osoby do zarządzania drużyną. Co więcej, dzięki wyjazdowi “Terpa”, mogliśmy oglądać też regularne vlogi z życia ekipy podczas pobytu w Brazylii na jego kanale.

Moment dezorientacji

Kluczowa w całej wyprawie pozostawała jednak gra i to, by jak najlepiej zaprezentować się na serwerze. O jakiekolwiek prognozy było jednak trudno. W turnieju udział brały teamy budowane w większości specjalnie na te rozgrywki, których dyspozycji nie szło śledzić w regularnych zmaganiach. O tym, jak nieprzewidywalne były brazylijskie finały świetnie świadczy fakt, że Polacy po losowaniu grup najbardziej obawiali się Francji oraz Egiptu. Jak się okazało - niepotrzebnie. “NIe mieliśmy w ogóle pojęcia o drużynach spoza Europy” - przyznaje “Buld”.

Michał "Buld" Sokal (drugi z lewej) © Red Bull

Faza grupowa rozpoczęła się znakomicie. Pewne wygrane z Turcją i Czarnogórą mogły podsycić apetyty fanów i zawodników z Polski. To jednak była jedynie rozgrzewka. Schody zaczęły się w starciach z Kanadą (przegranym) oraz Egiptem (wygranym 16:14).

“Przegrana z Kanadą nieco nas zdezorientowała. Nie wiedzieliśmy czy oni są tak dobrzy, czy to my zagraliśmy słabo. Skupiliśmy się jednak na kolejnych meczach wiedząc, że wciąż możemy wygrać z każdym w tej grupie. Oczywiście, w starciu z Egiptem był pewien stresik, ale nie pojawiały się myśli o odpadnięciu” - wspomina “Buld”. Ostatecznie, dzięki wygranej z Argentyną, awans do play-offów stał się faktem.

Polak Macedończyk dwa bratanki

Polacy równie dobrze jak w grze radzili sobie i poza nią, z każdym dniem zyskując nowe znajomości.

“Osobiście byłem chory i nie miałem zbyt wiele sił by balować czy się integrować, ale chłopaki bardzo dużo rozmawiali z różnymi teamami. Zwłaszcza ‘Dziewa’ i ‘Aimer’ zagadywali i śmieszkowali. Dzięki temu jak oni byli otwarci na inne drużyny, to cały wyjazd miał jeszcze lepszą atmosferę. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, ktoś krzyczał ‘Team Poland! Team Poland! Hello!” - wspomina z uśmiechem “Buld”.

Ekipą, która najbliżej żyła z naszymi okazał się Macedonia. Duża w tym zasługa “Terpa”, który znał się z nim już ze wcześniejszych eventów, dzięki czemu panowie bardzo szybko złapali wspólny język.

“Już na imprezie otwarcia spędziliśmy razem dużo czasu” - wspomina nasz rozmówca. Zresztą samo open party było czymś, co na graczach zrobiło duże wrażenie. “Byliśmy tym mega zafascynowani. Całość odbywała się w czymś… co trudno określić, czymś pomiędzy klubem a restauracją. Wszystko było bardzo fajnie oświetlone, organizacyjnie pierwsza klasa. Grała fajna muzyka, było też gdzie usiąść, gdzie pogadać. Mimo dużej ilości osób było tam naprawdę sporo miejsca, niezależnie czy chciałeś porozmawiać czy potańczyć Na pewno to moje jedno z lepszych wspomnień” - dodaje.

Ulubieńcy fanów

Świetne relacje z innymi ekipami i obecnymi na miejscu kibicami były widoczne także na trybunach. Gdy Polacy przenieśli się na scenę główną można było zobaczyć, jak lubianą są ekipą.

“Może jak graliśmy z Peru to jeszcze oni mieli większy doping, ale podczas półfinału z Kanadą było słychać tylko okrzyki i doping w naszą stronę. Fajne uczucie” - przyznaje “Buld”.

Półfinałowe starcie z Kanadą miało też być okazją do rewanżu za porażkę w fazie grupowej. “Na pewno wiedzieliśmy, że możemy wygrać. Wiedzieliśmy jednak też jak gra Kanada, że jest mocna. Zrozumieliśmy, że to jest cała drużyna, która gra ze sobą już dłuższy czas, ma przygotowane taktyki, grają dobrze zespołowo. Mieliśmy w głowie, że będziemy musieli zagrać niekonwencjonalnie, aby ich zaskoczyć, bo jeżeli pozwolimy im grać ich grę, to po prostu wygrają swoim zgraniem. Musieliśmy dać od siebie coś ekstra, bo inaczej nie mielibyśmy szans” - mówi Buld.

I faktycznie, Polacy odrobili lekcję. Po przegranej na pierwszej mapie, zwyciężyli oni Haven i o wszystkim decydowało starcie na Iceboxie. Tam niestety, po wyrównanej walce, lepsi okazali się gracze z Ameryki Północnej tym samym kończąc przygodę Black Teamu z brazylijską imprezą.

Wspólne wyjście? Zawsze

Misję “Black Team w Brazylii” zdecydowanie można uznać za udaną. Chłopaki pokazali się ze świetnej strony w samej grze, a przy okazji przeżyli przygodę, której nie zapomną na długo.

“Brazylia to była dla nas totalna abstrakcja. Samo Sao Paulo, jego ogrom, był przytłaczający. Te wszystkie wielkie betonowe budynki, mające po 30-40 pięter na każdym rogu… ten ogrom robił na nas mega wrażenie. Nawet robiąc zdjęcia stwierdzaliśmy, że one totalnie nie oddają uczuć, które towarzyszą będąc tu na miejscu. Byliśmy tym wszystkim zafascynowani, ale i przytłoczeni, zwłaszcza gdy pomyśleć, że wraz z obrzeżami w tym mieście żyje 20 mln osób, czyli połowa Polski. Dla mnie to było coś niesamowitego”

A co dalej? Wiadomo już, że “Aimer” turniejem finałowym Red Bull Campus Clutch zakończył profesjonalną karierę. “Woli pochillować przy LoLu czy czymś innym, był już zmęczony profesjonalną grą” - zdradza “Buld”. Reszta graczy wraca natomiast do swoich drużyn. Bez wątpienia jednak przeżyta przygoda bardzo ich zbliżyła.

“Choć wcześniej już się znaliśmy, to po tym wyjeździe na pewno jesteśmy bliższymi kolegami, lepiej się poznaliśmy. Na pewno dziś, gdy ktoś przyjedzie do czyjegoś miasta czy bylibyśmy akurat w tym samym miejscu, to na pewno każdy będzie chętny na wspólne wyjście.” - zapewnia “Buld”.

A Red Bull Campus Clutch? “Jeżeli będę nadal studiował i będę miał taką możliwość, a raczej będę bo jestem obecnie na drugim roku, to na pewno chciałbym raz jeszcze przeżyć taką przygodę” - kończy.

