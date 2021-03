8 sposobów na poprawę życiówki na 10 km

– wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć pokonując 10 000 metrów. Aby uzyskać naprawdę dobry czas, trzeba być w stanie biec z bardzo wysoką intensywnością przez dłuższy czas. I choć nie może to być tempo, przy którym w połowie dystansu zejdziemy z trasy, mimo wszystko trzeba będzie znieść pewien dyskomfort, a nawet trochę pocierpieć.

może być równie wymagająca, co ukończenie maratonu lub

Choć jest to jeden z podstawowych dystansów w biegach ulicznych, popularna

zdradza, co musisz zrobić.

Dlatego nasze przygotowania do bicia nowego rekordu życiowego muszą być zarówno fizycznym, jak i mentalnym procesem skupiającym się na treningu, taktyce i pewnym nastawieniu, do którego trzeba się przyzwyczaić. Gotowi do startu? Trenerka biegania i trenerka personalna w jednej osobie,

Chcesz się przygotować do maratonu? Sprawdź nasz poradnik, jak zrobić to w odpowiedni sposób. Samodzielnie stwórz prosty plan, który pozwoli ci się przygotować.

Bieganie Przygotowanie do pierwszego maratonu. Porady, jak stworzyć plan treningowy?

Chcesz się przygotować do maratonu? Sprawdź nasz poradnik, jak zrobić to w odpowiedni sposób. Samodzielnie stwórz prosty plan, który pozwoli ci się przygotować.

Bieganie Przygotowanie do pierwszego maratonu. Porady, jak stworzyć plan treningowy?

1. Zwiększaj tygodniową objętość treningów maksymalnie o 10-20 procent

© Balazs Palfi for Wings for Life World Run

Liczba kilometrów, jaką tygodniowo trzeba pokonywać trenując do szybkiej dychy, będzie inna w przypadku każdego biegacza. Będzie zależna od tego, jak obecnie wygląda twój treningowy tydzień. Ale jeśli dopiero zaczynasz, musisz wiedzieć jedno – nie zwiększaj objętości ani częstotliwości treningów zbyt dużo, ani zbyt szybko. Celuj we wzrost na poziomie 10-20% tygodniowo, rozkładając dodatkowe kilometry równo na każdy trening. W planie treningowym uwzględnij kilka pojedynczych tygodni regeneracji, w których obniżysz kilometraż, aby pomóc ciału się odbudować.

Liczba kilometrów, jaką tygodniowo trzeba pokonywać trenując do szybkiej dychy, będzie inna w przypadku każdego biegacza. Będzie zależna od tego, jak obecnie wygląda twój treningowy tydzień. Ale jeśli dopiero zaczynasz, musisz wiedzieć jedno – nie zwiększaj objętości ani częstotliwości treningów zbyt dużo, ani zbyt szybko. Celuj we wzrost na poziomie 10-20% tygodniowo, rozkładając dodatkowe kilometry równo na każdy trening. W planie treningowym uwzględnij kilka pojedynczych tygodni regeneracji, w których obniżysz kilometraż, aby pomóc ciału się odbudować.

Liczba kilometrów, jaką tygodniowo trzeba pokonywać trenując do szybkiej dychy, będzie inna w przypadku każdego biegacza. Będzie zależna od tego, jak obecnie wygląda twój treningowy tydzień. Ale jeśli dopiero zaczynasz, musisz wiedzieć jedno – nie zwiększaj objętości ani częstotliwości treningów zbyt dużo, ani zbyt szybko. Celuj we wzrost na poziomie 10-20% tygodniowo, rozkładając dodatkowe kilometry równo na każdy trening. W planie treningowym uwzględnij kilka pojedynczych tygodni regeneracji, w których obniżysz kilometraż, aby pomóc ciału się odbudować.