W górach powietrze jest bardziej rozrzedzone niż na poziomie morza. Oczywiście im wyżej, tym różnica ta jest większa. Wspomniane już położenie Red Bull Ringu na wysokości 700 m n.p.m. to zaledwie 1/3 rekordu, który należy do obiektu Autodromo Hermanos Rodriguez w Meksyku. Leży on bowiem na poziomie 2 250 m n.p.m., gdzie powietrze jest średnio o 25% rzadsze od tego na nizinach. W Formule 1, gdzie liczą się sekundy i milimetry, różnica na poziomie 25% to bardzo dużo, zwłaszcza że jest ona odczuwalna zarówno w mechanicznym działaniu wielu elementów bolidu, jak i w zachowaniu jego aerodynamiki.

