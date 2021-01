Start w zawodach to niezwykłe przeżycie. Nowe doświadczenia, ekstremalne emocje, dodatkowa adrenalina - nic dziwnego, że niektórzy nie mogą bez tego żyć... Są jednak osoby, które do racingu podchodzą bardzo ostrożnie. Obawiają się trudnych technicznie tras, paraliżującego stresu i piekielnie szybkich rywali. Skąd ta różnica?

Może zabrzmi to trochę "coach'owsko", ale prawda jest taka, że wszystko jest w głowie, a nasz sukces lub porażka zależy w dużej mierze od naszego nastawienia. Oczywiście nie będziemy Ci wmawiać, że wystarczy wskoczyć na rower, wyobrazić sobie zwycięstwo w Pucharze Świata, a złoty medal sam nagle zawiśnie na naszej szyi. Sam start w pierwszych zawodach powinien być przez każdą osobę postrzegany jako niemały sukces. Zresztą, gdy zbijesz na mecie pierwsze kilka piątek z ziomkami, sam zrozumiesz co mieliśmy na myśli...

Jak zacząć się ścigać? (w głowie)

1. Przeanalizuj swoje podejście i zastanów się jak reagujesz w nietypowych sytuacjach

Jak się uczyć, to od najlepszych! Zapytaliśmy Szymona Godźka, jak przełamać się do skakania wielkich skoczni i przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik.

musisz popracować nad świadomością własnych emocji i zaakceptować ich obecność. Kolejny krok polega na uświadomienie sobie tego, że to co w danej chwili pojawia się w Twojej głowie wcale nie musi być prawdą. Zaplanuj w wszystko co możesz zaplanować. Wyobraź sobie moment najazdu na skocznie, wybicia i bezpiecznego lądowania. Taka wizualizacja bardzo pomaga w przełamaniu strachu.

2. Popracuj nad skupieniem

: Gdy jesz śniadanie ze znajomymi nie musisz się skupiać, ale gdy pakujesz plecak przed startem i sprawdzasz czy niczego nie brakuje, musisz być skoncentrowany. To oczywista, oczywistość, ale rozpoznawanie momentów skupienia to Twój punkt wyjścia. Naucz się rozpoznawać sytuacje, w których jesteś naprawdę skoncentrowany i próbuj utrzymać skupienie tak długo jak to możliwe. Gdy jesteś w trakcie swojego przejazdu nie możesz sobie pozwolić na myślową wycieczkę w przyszłość. "Pierwszy zakręt... Drugi zakręt... Dobrze mi idzie może rzeczywiście wygra... Wróć! Trzeci zakręt... Prosta z korzeniami..." I tak dalej...

3. Pamiętaj, że wynik nie jest najważniejszy