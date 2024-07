Breaking na igrzyskach: jak się go sędziuje?

może wielu dziwić, w końcu to taniec, forma sztuki, w której nie bije się rekordów, a głównie chodzi o wyrażanie siebie poprzez kroki, i układy taneczne. Ale bitwa i rywalizacja to od zawsze jego nieodzowne elementy.

. Wielu zaczęło go tańczyć, by dać upust swoim emocjom, ale bez konieczności podnoszenia pięści. Chyba że w geście zwycięstwa. Jak zauważa Tonje Fjogstad Langnes w swojej pracy „That’s Me! Meaning, Identity and Gender Constructions Among Young Break(danc)ers”,

pozwalał nie tylko rywalizować z innymi, ale przede wszystkim pomagał wyrażać siebie i stawiać czoła nowym wyzwaniom.