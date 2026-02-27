Jak stworzyć start-up w 6 krokach? Przejdź szybki kurs z twórcami Modue.

Dokładnie tak zrobili twórcy Modue (w składzie: Jakub Popowski, Hubert Adamczewski, Piotr Daniel), którzy zamiast narzekać na niewygodny mikser dźwięku w grach, postanowili rzucić wyzwanie rynkowi hardware’u i stworzyć własne centrum sterowania. Dziś Jakub i Hubert rozkładają swój sukces na czynniki pierwsze i dzielą się swoim doświadczeniem w formie poradnika dla każdego, kto chce wystartować z własnym start-upem. Bierz długopis w dłoń i zaczynamy!

01 1. Zauważ realny problem

Maria Szałamacha: Od czego wszystko się zaczęło? Jaki konkretny problem chcieliście rozwiązać i skąd mieliście pewność, że nie dotyczy on tylko was?

Jakub Popowski: Wszystko zaczęło się od Counter-Strike’a . Graliśmy razem i chciałem szybko przyciszyć Huberta w słuchawkach, ale żeby to zrobić, trzeba było „alt-tabować”, otwierać mikser głośności, przeskakiwać między oknami. Strasznie dużo czasu i nerwów. Chcieliśmy to załatwić jednym ruchem.

Hubert Adamczewski: Na początku był to po prostu nasz własny problem. Potem pojawił się pierwszy market research. Pytaliśmy ludzi dookoła, starając się dobierać osoby, z którymi nie mieliśmy bezpośrednich relacji, żeby feedback był uczciwy. Tak ten pomysł zaczął kiełkować i ewoluować.

Jakub: Od samego początku celowaliśmy globalnie. Wiedzieliśmy, że chcemy to komercjalizować — to nie miał być projekt do szuflady ani gadżet tylko dla nas. Chcieliśmy rozwiązać nasz problem, ale zawsze patrzyliśmy szerzej: komu jeszcze mogłoby to pomóc?

02 2. Sprawdź pomysł jak najszybciej

Jak wyglądały wasze pierwsze próby sprawdzenia, czy Modue faktycznie ma sens i czego nauczyły was pierwsze reakcje użytkowników?

Hubert: Tu mamy pewną ironię: sprawdzenie pomysłu „jak najszybciej” wcale nie było tak szybkie, bo spędziliśmy pierwsze dwa lata praktycznie w piwnicy. Dopiero potem wyszliśmy na zewnątrz z prototypem. Wcześniej jednak przeprowadzaliśmy pogłębione wywiady z potencjalnymi użytkownikami: jak dziś radzą sobie z danym problemem, czy w ogóle go mają, jak chcieliby, żeby był rozwiązany. Dopiero po tym, zaczęliśmy pokazywać produkt.

Jakub: I tu jest nasza największa lekcja: przez te pierwsze dwa lata żyliśmy w trybie pełnej tajemnicy. Kazaliśmy każdemu podpisywać NDA zanim powiedzieliśmy, czym się zajmujemy. Z perspektywy czasu to był błąd — więcej okazji przepadło przez to, że ktoś nie chciał tracić czasu na podpisywanie papierów, niż faktycznie nas to zabezpieczyło. Szansa, że ktoś ukradnie twój pomysł i włoży w niego tyle energii co ty, jest znikoma. Znacznie więcej zyskujesz, otwierając się na feedback — szczególnie na wczesnym etapie, kiedy żaden pomysł nie jest jeszcze w stu procentach skrystalizowany.

03 3. Naucz się podejmować decyzje bez pełnej wiedzy

Która decyzja była dla was najtrudniejsza do podjęcia, bo brakowało danych, czasu albo pewności i co pomogło wam ją w końcu podjąć?

Jakub: Było wiele trudnych decyzji technologicznych, materiałowych. Ale tym prawdziwym „szlagierkiem” był nasz pierwszy wyjazd do Chin. Długo go odkładaliśmy, bo wiązał się z dużymi kosztami, ryzykiem i wyjściem ze strefy komfortu. Jechaliśmy tam nie jako juniorzy, ale jako zarząd, który ma negocjować i podejmować decyzje — pierwszy raz w tej roli, w zupełnie innej kulturze. Co ciekawe, pchnął nas do tego wyjazd do Japonii, gdzie zostaliśmy zaproszeni do udziału w tamtejszych targach. Stwierdziliśmy wtedy, że skoro i tak lecimy w tamten rejon, połączymy to z Chinami.

Hubert: I to była bardzo dobra decyzja. Zobaczenie na własne oczy fabryk, procesu produkcji i ludzi dało nam coś, czego żadne story ani prezentacja nie jest w stanie zastąpić. Uświadomiliśmy sobie, jak dużo jeszcze nie wiemy, i to utwierdziło nas w przekonaniu, żeby produkcję realizować z partnerem azjatyckim, a nie in-house.

Jakub: Ogólnie w naszym zespole mamy zasadę: jesteśmy w trójkę w zarządzie, więc decyzje podejmujemy głosowaniem. A ja celowo przyjmuję stanowisko przeciwne do dominującego pomysłu, żeby każdy problem obejrzeć z drugiej strony… nawet jeśli się z nim zgadzam. Nigdy nic nie jest w stu procentach czarne ani białe.

04 4. Korzystaj z doświadczenia innych

Jaką rolę w waszym rozwoju odegrały rozmowy z mentorami czy feedback z zewnątrz?

Hubert: Ogromną, wręcz gigantyczną. Jedna z najważniejszych rad, jaką możemy dać każdemu founderowi: znajdź mentora jak najszybciej. Są ludzie, którzy w jeden dzień potrafią usprawnić twoje życie o dziesięć lat, bo wiedzą, jak działać, mają kontakty, mogą połączyć cię z klientem czy partnerem, do którego dobijałbyś się latami różnymi kanałami, a oni mogą załatwić to jednym mailem.

Jakub: Ludzie generalnie chętnie pomagają. Szczególnie ci z doświadczeniem. Rzadko kiedy spotkałem kogoś, kto by swoją wiedzą się nie dzielił. My kierujemy się zasadą: „Don’t ask, don’t get.” Co ci szkodzi napisać maila albo zadzwonić? Najgorsze co się może wydarzyć, to że nie dostaniesz odpowiedzi. Steve Jobs jako nastolatek zadzwonił bezpośrednio do Billa Hewletta, żeby poprosić o części do projektu, który majstrował w garażu. I dostał je. To mówi wszystko.

Hubert: Poza mentorami, jako startup community-driven, bardzo mocno pytamy też naszą społeczność o feedback. To fundament podejmowania lepszych decyzji. Mamy też takie pytanie, które zadajemy sobie przed każdą trudną decyzją: „Co najgorszego może się wydarzyć?” — a jeśli to „najgorsze” i tak się wydarzy, to „Co wtedy zrobimy?”. Kiedy odpowiesz sobie na te dwa pytania, wszystko staje się prostsze.

05 5. Przygotuj się na długi proces

Jakie słowa skierowalibyście do tych, którzy stoją dziś na krawędzi, wahając się, czy warto zaryzykować wszystko dla własnego start-upu?

Jakub: Egzekucja jest najważniejsza. Możesz mieć najpiękniejszy pomysł na świecie, ale jeśli nie działasz — nic z tego nie wyjdzie.

Twórcy Modue © Modue Budowanie startupu jest trochę jak rzucanie rzutkami do tarczy z zawiązanymi oczami, chodząc po rozgrzanych węglach, nie wiedząc, czy tarcza w ogóle wisi na ścianie.

Ale ogólnie — polecamy. Na plus.

Hubert: Poważniej: żeby iść tą drogą, trzeba być naprawdę odpornym na ból i ten egzystencjalny i ten codzienny. Trzeba wiele poświęcić. Jeden z aniołów biznesu, powiedział w trakcie pewnego wywiadu coś, co mocno zostało mi w głowie: „Burn the f***ing boats.” Nie możesz mieć furtki wyjścia. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że to jedyna rzecz, którą posiadasz, dajesz z siebie absolutnie wszystko i wtedy masz największe szanse, żeby to wypaliło.

Jakub: I pamiętaj: dopóki się nie poddasz, twój startup się tli. Więc wszystko jest na końcu kwestią twojej dyscypliny i odporności psychicznej.

06 6. Wykorzystaj swoją szansę

Wy już wiecie, co to znaczy budować projekt od zera i przebijać szklane sufity. Jaką jedną, najważniejszą radę dalibyście tegorocznym uczestnikom Red Bull Basement, aby ich pomysł nie tylko przetrwał, ale też zachwycił jury na światowym finale?

Hubert: Nie buduj startupu pod tezę inwestycyjną. Zbyt często widzę founderów, którzy budują produkt tylko po to, żeby zebrać rundy, a potem totalnie i wielokrotnie zmieniają kierunek, a to nie zawsze się udaje. Zamiast tego: znajdź problem, który naprawdę chcesz rozwiązać — taki, który cię kręci, który dotyka ciebie albo ludzi wokół ciebie. Jeśli nie będziesz miał pasji, żeby robić to dniami i nocami, czy ci ktoś za to płaci czy nie, szybko się wypalisz.

Jakub: Zgadzam się w stu procentach. Problem jest punktem wyjścia. A do tego: trzeba być trochę „deluzyjnym”. Trzeba wierzyć w swój produkt mocniej niż ktokolwiek inny i zarażać tą wiarą wszystkich wokół. Jeśli founder sam nie wierzy w to, co buduje, nie ma szans, żeby uwierzył w to inwestor, jury ani pracownicy. Ta wiara i ten drive są najważniejsze. Można to określić ładniej: trzeba być wizjonerem. I śmiało myśleć o dużej skali, bo rynek musi być wystarczająco duży, żeby historia trzymała się ładu i składu. Więc bujajcie w obłokach, ale działajcie!

Masz pomysł? Zamiast odkładać go „na kiedyś”, sprawdź go. Weź udział w Red Bull Basement , zaprezentuj swój pomysł na finale krajowym w Akademii Leona Koźmińskiego i zawalcz o globalną scenę! Bo dopóki się nie poddasz, Twój startup wciąż ma szansę!